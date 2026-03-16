Niall Horan 助陣的溫情喊話！Myles Smith 最新單曲〈Drive Safe〉令人安全感十足！

via Myles Smith's YouTube

Hi there，先前以一首〈Stargazing〉(2024) 爆紅的Myles Smith，外傳他目前已經開始籌備第一張個人專輯了，而在這之前他釋出了和Niall Horan合作的最新單曲〈Drive Safe〉(2026)，這首歌或許算是粉絲們意料之中會有的合作，只是沒有想到來得這麼快。之所以會說粉絲預料得到，是因為 Myles 和 Niall 兩人近期的互動頻繁，並且交情也隨著在音樂事業上的交集而更加親密，所以這首〈Drive Safe〉也成為了眾所期待的合作曲了。

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一開始看到這首歌名時，有一剎那覺得不是個沒什麼想像空間的名字，原以為〈Drive Safe〉會是以離別作為下手的切入點，但沒想到聽了歌曲後會是這麼地正向。老實說從〈Stargazing〉就能感受到 Myles 是個多麼有正能量的人，因此在發現〈Drive Safe〉也充滿了強烈的正向氛圍我一點也不意外，加上合作對象是一向以暖心形象聞名的 Niall，整首歌的氣氛也就順理成章地營造了出來。

〈Drive Safe〉雖然被認為是首蠻典型的流行歌曲，但不曉得為什麼我一直覺得在其中有聽到似是鄉村音樂的遼闊，以及像是 R&B 的深情；或許因為唱腔、或許因為編曲，在音樂元素不太明顯的情況仍舊給了我這樣的感受，因此個人覺得蠻讓人著迷的，除了歌曲中想要傳達的正向能量，還引發了讓人在音樂上玩味的感覺，不管是詞或曲都有可以好好細品之處，不愧有爆紅底蘊的 Myles 和在樂壇深耕了十幾年的 Niall。

在歌曲當中，兩人的歌聲是渾厚有力的，儘管聲線有不小的差別，不過在聲音中的力量感是相同的，搭配起來不僅沒有衝突感，反而有種力量加倍釋出的感覺，所以這次的合作在歌聲上讓我感到非常享受。而在歌曲意涵部分也非常感人，主要在告訴自己所在乎的人，無論到了哪裡都要記得保重自身，就像是在駕駛的道路上不知道自己會遇到什麼，因此總會小心謹慎，同時也側面表現出了兩位歌手對於人生那種、既來之則安之的態度。

目前並沒有釋出〈Drive Safe〉的 MV，除了歌詞版的影片，就是一部視覺的影片，但是與其說是視覺影片，我倒認為已經是可以作為 MV 的存在了。雖說是用現場演出的片段拼湊起來，不過其中對於歌曲氛圍的詮釋非常到位，同時也能看出現場觀眾對於這首歌的喜愛，最畫龍點睛的是，在錄音室版本歌曲結束後，還多了一段現場演唱的副歌段落，這讓人更加地身歷其境了，並且在最後也出現了字幕「For Marcus」，這是 Myles 在幾年前過世的好友，也算是他用這首〈Drive Safe〉在對自己所在乎的大家喊話吧。

我對於 Myles Smith 在全球的知名度並沒有什麼太大的實際感覺，不過在英國當地已經是非常紅的狀態了，特別是幾乎是國寶一樣的One Direction成員 Niall Horan 合作，這首〈Drive Safe〉目前在英國單曲榜前進到前三十名的位置，雖然不曉得會不會再繼續有往上爬升的可能，但我想他們至少創作出了一首非常有意義的歌曲，在這個每日腳步飛快的現代，對於自身的關注真的是非常必要的重點啊，由此也不難看出兩位歌手細膩的內心啊！最近默默地就被這首歌洗腦不是沒有原因的啊！

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🎧〈Drive Safe〉官方收聽連結：mylessmith.lnk.to/DriveSafeAY

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