三萬兩千點的繁華，兩千萬的絕路

三萬兩千點那天，我媽問我要不要抵押房子all in。我說妳知道all in是什麼意思嗎？她說「就是全部買下去啊，你以為我沒看PTT？」

這就是現在的台灣。早餐店阿姨跟你分析台積電製程，計程車司機推薦你買航運股，每個人都覺得自己是股神。但我要說一個沒人敢講的故事。

台中西屯區某棟大樓裡，一對四十一歲的夫妻——男的是汽車業務，女的在藥廠上班——選擇了在同一張床上結束生命。沒有遺書，沒有預警，連他們十八歲的兒子都渒然不覺，事發前兩天還下樓倒垃圾。鄰居說這家人「看起來很正常」，這才是最讓人頭皮發麻的地方。

兩千萬。這是他們留下的數字，也是帶走他們的兇手。

▋當融資變成毒藥

這兩千萬絕對不是什麼穩健投資的結果。一個汽車業務加一個藥廠員工，不吃不喝十年也存不到這個數字。證交所規定融資最多2.5倍，但誰會只借2.5倍？這些年我在銀行端看過太多：客戶拿房產去增貸，把保單解約當成本金，甚至動用循環信用湊保證金。地下管道、期權組合，開到25倍不是難事——跌4%就歸零的那種。

真正的資產配置不是把錢丟進報酬率最高的地方，而是確保任何單一資產的波動都不會摧毀你的生活。槓桿開到25倍，你不是在投資，你是在用全家的性命對賭。

2026年1月，台股融資餘額飆到3,466億元，17年半新高。這代表全台灣有成千上萬的人，正跟這對夫妻做著一樣的夢，只是還沒醒來。

行為金融學有個詞叫FOMO（錯失恐懼症）。大盤天天創新高，你坐在辦公室看同事討論又賺了多少，那種焦慮會像螞蟻一樣啃食你的理智。你開始覺得「再不進場就來不及了」，然後把房子拿去抵押，把保單解約，甚至借信用貸款——因為「這波不賺就沒有下一次了」。

這不是第一次。2021年航運股狂潮，散戶單日成交占大盤51%。長榮一天成交1415億元，每個人都覺得自己是航海王。結果呢？陽明從百元高點腰斬再腰斬。這些數字背後，是多少個家庭的破碎？

▋那個「正常」的假象

鄰居說這對夫妻沒有吵架，沒有異狀，還會跟管理員打招呼。財務崩潰最可怕的地方就在這裡——它不像失業或生病有明顯症狀，它是一種內在的燃燒，外表完好無損，裡面早已灰飛煙滅。

我們這個社會有一種病，叫做「把投資當成最後的翻身機會」。薪水追不上房價，通膨吃掉存款，「努力存錢」變成笑話，很多人就把股市當賭場。賭場至少還知道你輸不起會請你離開，股市不會。它會在你最絕望的時候，給你一個「再加碼就能翻本」的幻覺。

▋那個十八歲的孩子

那個僥倖逃過一劫的兒子，今年高三，正在準備大學考試，回家卻發現自己成了兩千萬債務的繼承人。

他現在只剩三個月。不是準備考試的三個月，是法律給他的倒數計時。

《民法》第1174條規定，繼承人要在知悉得繼承之日起三個月內，以書面向法院辦理拋棄繼承。錯過這個期限，債務就會像信用卡循環利息一樣，利滾利地纏著他一輩子。

處理過不少債務繼承案件，我想說一個很少人知道的細節：如果這對夫妻生前有透過保險做適當的受益人設計，或是利用保險金信託隔離債務，這兩千萬根本不會落到孩子身上。保險不是用來賺錢的，它是用來擋風險的。我常跟客戶說：「你現在覺得保費很貴，等到需要它的時候，你會覺得便宜到不可思議。」

這個孩子現在需要什麼？不是同情，是具體的資訊。1925安心專線、1980張老師專線、1995生命線，都是二十四小時免費。法律扶助基金會412-8518，可以協助處理債務協商或更生清算。這些資源一直都在，只是沒人告訴那對夫妻。

▋我們都在那個群組裡

說了這麼多，其實我也在那個LINE群組裡。我們都在。

炫耀獲利，就是在製造別人的FOMO；說「這波穩了」，就是在鼓勵別人開槓桿；把股市當提款機，就是在強化「不賺就輸」的集體焦慮。那對夫妻不是死於貪婪，是死於「全台灣都在贏，只有我在輸」的絕望感。

這些年我試著在客戶情緒最高點的時候，引導他們說出真實的財務狀況。十個人裡面有八個，當他們真的把「我借了多少」、「我還有多少現金流」說出口的那一刻，自己就會停下來。人不是不懂風險，人是需要被引導覺察。那對夫妻缺的，可能不是錢，是一個能讓他們說真話的對象。

▋寫給邊緣掙扎的你

如果你現在睡不著——不是因為興奮，是因為害怕——記得三件事：

認賠出場不丟臉。我在課堂上常說：「停損點不是設給股票的，是設給你的生活的。」當你開始借錢投資、不敢看對帳單、對家人隱瞞財務狀況——這就是你的停損點，不是市場的，是你的。

活著比信用重要。債務協商、更生清算、甚至破產，都是法律給你的逃生口。信用破產五年後可以重建，生命沒有重來鍵。

求助是強者的行為。打電話給1925、1980或1995不會讓你變成弱者，反而證明你有勇氣面對。那對夫妻缺的，可能就是這一通電話。

最後，「槓桿是投資的放大鏡，也是生命的斷頭台。」在這個三萬兩千點的派對裡，有人正在角落默默崩潰。當我們舉杯慶祝時，也許該多看一眼身邊那個「看起來很正常」的朋友。

因為繁華的盡頭，有時候不是財富自由，是兩千萬的絕路。

活下去，才有翻盤的可能。

最後，如果你現在需要有人說話：1925、1980、1995，或是412-8518找法扶。不用解釋太多，接起來的人會懂。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是生命線， 但有些想法，想跟你分享。