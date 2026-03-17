2026-03-17 12:33 女子漾／編輯Wendi
從體重破百小胖到古裝神顏天花板！張凌赫為《逐玉》落難侯爺再鏟肉7.5公斤，五官更顯鋒利、帥出新高度！
95後陸劇小生張凌赫近期在古裝新作《逐玉》展現驚人意志力，為了還原小說中男主角「謝征」病弱與清冷感，在原本就纖瘦的身材上再減重7.5公斤，側面看去僅剩「薄片感」。張凌赫從大學時期的臃腫小胖子，到如今的人氣火爆的古裝美男，脫胎換骨般的減重變化簡直令人驚呼！
《逐玉》落難侯爺「謝征」病弱清冷惹人憐愛
張凌赫在拍攝《逐玉》期間，為了貼近原著小說《侯夫人與殺豬刀》當中男主角「謝征」病弱、清冷、帶有破碎感人設，進行顯著體重管理，為該角甩肉約15斤（約7.5公斤），使得身型更加單薄，側面看來竟達到「僅瘦成薄薄一片」視覺效果，成功塑造出「落難侯爺」形象。
張凌赫大學時期體重直逼120公斤
然而這並不是張凌赫第一次減肥，他在就讀南京師範大學主修電氣工程期間，體重曾一度逼近200斤（約120公斤），後在咖啡廳複習功課時被星探發掘，在出道前半年內瘋狂減重約40斤（約24公斤），此次為《逐玉》體重管理是在此基礎上進階，使得臉部線條和五官輪廓更加清晰立體，張凌赫也針對戰神將軍狀態健身增肌，力求達到「穿衣顯瘦、脱衣有肉」狀態，。
張凌赫《逐玉》帥出人生巔峰
張凌赫在《逐玉》飾演的男主角「謝征」清冷孤傲、消瘦挺拔，戲裡戲外都瘋迷萬千少女們，再次鞏固「古裝美男」地位。張凌赫憑著精緻五官、190公分高挑身材，即使身著落難時的簡陋布衣，仍被評價為「自帶貴族氣息」，再與武力值破表形成反差形象，被網友們讚譽為「古偶顏值天花板」。
美強慘魅力封神
張凌赫為《逐玉》甩肉15斤（約7.5公斤）之後，在病榻上面色蒼白咳血瀕危，但在策馬殺伐時又能顯現凌厲鋒芒，形成「美強慘」魅力。大批劇迷們認為，《逐玉》導演曾慶傑擅長透過光影調度、動態特寫和低角度仰拍來捕捉人物神采，將張齡赫的骨相優勢發揮到極致。