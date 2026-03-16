《一戰再戰》為何成為奧斯卡贏家？橫掃六項大獎、看到頭皮發麻？3大觀點值得品味

圖片來源：華納兄弟電影 提供

2026年的奧斯卡金像獎剛落幕，被評為神作電影的《一戰再戰》橫掃六項大獎，這部在上映初期並未被視為「獎季絕對大熱門」的作品，卻在頒獎典禮上以不可阻擋的氣勢狂攬最佳影片、最佳導演與最佳劇本等多項大獎，成為本屆最大贏家。

許多影評人與觀眾在步出戲院後，都不約而同地給出了「年度神作」的超高評價，到底《一戰再戰》有什麼樣的魔力，能夠在競爭激烈的影史中殺出重圍？一起往下來看看！

圖片來源：華納兄弟電影 提供

圖片來源：華納兄弟電影 提供

圖片來源：華納兄弟電影 提供

從戰場到內心：為何它能橫掃奧斯卡？

《一戰再戰》雖然片名聽起來像是一部標準的戰爭動作史詩，但它其實是一部披著戰爭外皮的深度心理驚悚與劇情片，它之所以能獲得美國影藝學院評審團的壓倒性青睞，最大原因在於其「雅俗共賞的敘事平衡」。

導演巧妙地將宏大的視覺奇觀，收束在極度私密的情感體驗裡。電影沒有花費無意義的篇幅去渲染槍林彈雨的慘烈，而是把鏡頭對準了角色在「戰後」面對生活重置時，內心那場永無止盡的延長賽。演員們那種壓抑、破碎卻又極度渴望被救贖的詮釋，讓評審看見了教科書級別的情感張力。加上劇本結構極度工整，整部片節奏緊湊且沒有一場廢戲，這種將商業電影的引人入勝與藝術電影的深度完美結合的功力，正是它能贏得最多選票的關鍵。

圖片來源：華納兄弟電影 提供

圖片來源：華納兄弟電影 提供

圖片來源：華納兄弟電影 提供

打破框架的昇華：為什麼觀眾會看到頭皮發麻？

被廣大網友封為「神作」，絕不僅僅是因為它拿了幾座小金人。真正讓《一戰再戰》在影迷心中留下不可磨滅印記的，是它在第三幕的驚人反轉與情感昇華。

傳統的反戰或創傷電影多半在訴說「和平的可貴」，但《一戰再戰》卻殘酷且直白地向觀眾拋出一個問題：「如果真正的敵人，是那個已經習慣了戰鬥的自己呢？」電影透過虛實交錯的心理蒙太奇手法，將主角的創傷後壓力症候群（PTSD）徹底具象化，讓觀眾彷彿被強制帶入角色的視角，跟著他一起經歷精神上的崩塌與重組。結尾那段長達八分鐘、幾乎沒有對白卻暗潮洶湧的長鏡頭，更是把無力感與一絲微弱的希望揉合得恰到好處，看完後那種強烈的後座力，讓許多人坐在影廳久久無法起身。

圖片來源：華納兄弟電影 提供

圖片來源：華納兄弟電影 提供

圖片來源：華納兄弟電影 提供

圖片來源：華納兄弟電影 提供

二刷必看！3個值得深究的觀點

如果你正準備進戲院，或者已經被震撼到打算二刷，網路上有幾個引發熱烈討論的觀點非常值得留意：

1.窒息式的音效設計：這部片的最佳音效獎拿得實至名歸。請特別注意主角在日常生活中聽到的背景音，導演刻意將水滴聲、風扇聲與戰場上的倒數計時頻率同步，這種潛意識的聽覺壓迫感，是塑造整部電影懸疑氛圍的靈魂。

圖片來源：華納兄弟電影 提供

圖片來源：華納兄弟電影 提供

2.鏡像對立的雙線敘事：劇情中兩位主要角色雖然身處不同的時空與社會階層，但他們的遭遇卻像鏡子一樣互為表裡。許多外媒影評指出，這其實是導演在隱喻人類歷史上那些不斷換湯不換藥、循環重演的衝突。

圖片來源：華納兄弟電影 提供

圖片來源：華納兄弟電影 提供

圖片來源：華納兄弟電影 提供

3.沒有標準答案的開放式結局：最後那一扇到底有沒有被推開的門，在各大影迷論壇已經吵翻了天。有人認為那是放過自己的和解，也有人認為那是徹底走向瘋狂的信號，這正是導演留給觀眾最精彩的心理測驗。

圖片來源：華納兄弟電影 提供

圖片來源：華納兄弟電影 提供

【Beautyworld Taipei】

台北國際美容保養展美甲美睫博覽會

📅 日期：2026/03/20 (五) - 03/23 (一)

📍 地點：台北世貿一館

🌟【限時免費索票】👉 https://reurl.cc/L2128X