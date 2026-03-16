2026年度必看瘋爽劇！《她的盛焰》5大看點解析：馬思純黑化復仇、劇情比《黑暗榮耀》還狠

《她的盛焰》劇照。圖片來源：《她的盛焰》微博

2026年話題陸劇 《她的盛焰》一開播就掀起討論，這部被網友稱為「陸版《黑暗榮耀》」的女性復仇劇，由金馬影后馬思純與袁姍姍主演，故事圍繞天才被閨蜜背叛、三年後高智商復仇的黑暗劇情展開。

《她的盛焰》劇中融合女性復仇、商戰陰謀與心理博弈，不只是爽劇，更是一段關於女性重建人生的故事。以下整理 《她的盛焰》劇情介紹、5大看點與角色解析，帶你一次看懂這部近期最具討論度的懸疑陸劇。

《她的盛焰》劇情介紹

《她的盛焰》劇照。圖片來源：《她的盛焰》微博

陸劇 《她的盛焰》 於2026年3月13日在騰訊視頻開播，全劇共30集，由《慶餘年》導演溫若寒執導，馬思純、袁姍姍、寧理與翟子路主演。

故事講述昔日的數學天才與創業新星饒雨瓷，因為最信任的閨蜜兼合夥人白靚靚 設局陷害，被冠上藥物成癮並傷害母親的罪名，最終被強制送進心理治療中心。

三年間，她失去了事業、友情與愛情，而白靚靚則趁機賣掉兩人創立的公司，躍升企業高層。當饒雨瓷出院重返社會，她早已不再是當年的單純天才，而是一個 步步為營、精準復仇的策士。

她開始策劃一場長達數年的復仇計畫，只為揭開閨蜜的偽善面具，奪回原本屬於自己的人生。

《她的盛焰》看點1：馬思純顛覆形象演「天才復仇者」

《她的盛焰》劇照。圖片來源：《她的盛焰》微博

金馬影后 馬思純 過去多以細膩情感戲見長，但在《她的盛焰》中，她首次挑戰 黑化復仇型角色。

她飾演的饒雨瓷原本是前途無量的數學天才，卻因信任錯人而人生崩塌。當三年後重返社會，她的眼神與氣場都已徹底改變。從被害者到操盤者，角色的心理轉變成為整部劇最重要的情感核心，也讓不少觀眾期待馬思純如何詮釋這種隱忍與爆發並存的復仇人物。

《她的盛焰》看點2：袁姍姍化身假面閨蜜演惡女

《她的盛焰》劇照。圖片來源：《她的盛焰》微博

劇情的最大衝突來自 閨蜜反目成仇。

袁姍姍飾演的白靚靚表面上是溫柔體貼的創業夥伴，但實際上野心勃勃、手段狠辣。她不僅親手設計陷害好友，還將公司據為己有，一步步爬上企業高層。這種 表面善良、內心冷酷的雙面角色，也讓觀眾聯想到韓劇《黑暗榮耀》的反派人物設定，讓兩位女主的對手戲更具張力。

《她的盛焰》看點3：被稱為陸版《黑暗榮耀》

《她的盛焰》劇照。圖片來源：《她的盛焰》微博

不少劇迷在看完預告後，直接將 《她的盛焰》 稱為「陸版《黑暗榮耀》」。兩者同樣以女性復仇為核心，主角經歷長時間隱忍，最後展開精密報復。劇中除了閨蜜背叛外，還加入 資本鬥爭、心理操控與商業陰謀 等元素，使復仇故事更具現實感，也增加了劇情的懸疑氛圍。

《她的盛焰》看點4：女性自我重建的成長故事

《她的盛焰》劇照。圖片來源：《她的盛焰》微博

雖然表面是復仇爽劇，但 《她的盛焰》真正的核心其實是女性重建人生的過程。

饒雨瓷從天才創業家跌落成被污名化的「精神病人」，再重新站起來奪回人生。這段過程揭示了社會輿論、利益與人性背叛如何改變一個人的命運，也讓這部劇不只是單純的復仇故事，而是一場關於尊嚴與自我價值的重生之路。

《她的盛焰》看點5：《慶餘年》導演打造懸疑節奏

《她的盛焰》劇照。圖片來源：《她的盛焰》微博

本劇由 《慶餘年》導演溫若寒 執導，他擅長刻畫角色心理與多線敘事。

從預告與前幾集劇情來看，《她的盛焰》同樣採用 多角色博弈與心理戰 的敘事方式，讓每一個人物都可能成為影響局勢的關鍵棋子。在導演的節奏掌控下，整部劇的緊張氛圍與懸疑感也被大幅放大。

《她的盛焰》角色介紹

饒雨瓷（馬思純 飾）



《她的盛焰》劇照。圖片來源：《她的盛焰》微博

數學天才與創業家，原本前途無量，卻被最信任的閨蜜設計陷害，遭強制送進心理治療中心。

三年後，她帶著精心計畫回歸社會，開始一步步揭開真相，並展開高智商復仇。

白靚靚（袁姍姍 飾）

《她的盛焰》劇照。圖片來源：《她的盛焰》微博

外表溫柔、內心野心勃勃的企業高層。

她為了利益不惜陷害最好的朋友，將對方送進精神治療中心，並奪走公司與地位，是整部劇最大的反派角色。

《她的盛焰》播出資訊

《她的盛焰》劇照。圖片來源：《她的盛焰》微博

劇名：她的盛焰

類型：懸疑、劇情、女性復仇

集數：30集

播出時間：2026年3月13日

平台：騰訊視頻

主演：馬思純、袁姍姍、寧理、翟子路