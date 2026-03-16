2026-03-16 10:02 女子漾／編輯周意軒
誰說胖過不能帥？5位男星逆襲變天菜，張凌赫、潘瑋柏反差大到認不出來
演藝圈裡最讓人驚呼的，從來不只是誰天生帥，而是那些曾經圓潤、微胖，甚至一度被嫌不上鏡，最後卻靠著自律與改變，直接從潛力股晉升成男神的例子。最近張凌赫學生時期舊照被翻出，逼近100公斤的模樣立刻掀起討論，也讓不少網友再次相信一句話：「胖子真的很多都是潛力股。」以下就整理5位曾經肉感、後來成功瘦下來的男星，看看他們是怎麼一路帥成現在這樣。
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張凌赫：曾被爆學生時期逼近100公斤，現在直接變古裝天菜
最近網路上瘋傳張凌赫大學時期舊照，和現在冷感系男神形象反差超大。媒體整理指出，他學生時期體重一度逼近100公斤，再加上身高本來就高，看起來不是鬆垮型發福，而是整個人相當厚實魁梧。也因為骨架撐得住，所以很多人看到舊照第一反應不是「胖」，而是「這根本是還沒開發完成的潛力股」。如今的張凌赫靠著清瘦輪廓與高挑身材，在古裝劇裡特別吃香，這種前後落差也難怪會讓網友瘋狂洗版。
彭于晏：從小胖弟一路練成國民男神，根本真人版熱血漫畫
彭于晏一直都是「逆襲系男神」代表人物之一。台媒曾整理，他小時候其實是肉肉臉的小胖弟，和現在精瘦、體脂超低的模樣差很多。也正因為反差太大，彭于晏的名字幾乎成了「瘦下來就會變帥」的經典案例。後來他不只靠運動維持狀態，更把自律練成了個人標誌，從臉部線條到整體體態都像開外掛。這種不是單靠天生，而是靠長期管理打造出來的男神感，才最讓人服氣。
胡一天：小時候臉圓圓，長大直接抽高變188公分校草臉
因《致我們單純的小美好》爆紅的胡一天，最常被拿來討論的就是童年照反差。港媒與時尚媒體過去都整理過，他小時候其實也是圓臉肉感型，完全不是一眼就會被叫校草的路線。但隨著長大抽高，加上五官輪廓變得更立體，整體氣質瞬間翻盤，後來更以188公分身高和清爽斯文感圈粉無數。這類型特別容易讓人有感，因為他不是從小就精緻到發光，而是長大後整個人像突然「打開」。
T.O.P 崔勝鉉：小時候胖到被說像不同人
TOP高中時期一度胖到85公斤，後來為了進演藝圈下定決心瘦身，成功甩肉約20公斤，前後對比非常明顯。這類型很容易引發讀者留言，因為大家看到舊照都會忍不住說一句：「這真的是同一個人？」不過要注意的是，T.O.P 的故事更常見的說法是「高中胖到85公斤」，不是你原本提到的「太陽在 IG 曬照」那條當主軸會比較穩。
肖戰：大學時期曾有微肉感，瘦下來後直接升級頂流男神
肖戰現在給人的印象是臉小、輪廓乾淨、上鏡特別吃香，但其實過去媒體也曾整理過，他大學時期體重曾超過75公斤，整體看起來比較有肉感，和現在的精緻線條差異不小。後來為了工作與上鏡需求進行身材管理，逐漸瘦到更適合螢幕的狀態，連不少文章都以「從75公斤瘦到65公斤左右」來形容他的變化。比起誇張暴瘦，肖戰更像是把五官優勢靠體態管理完整放大，所以瘦下來之後，整個人直接從陽光系男大生升級成頂流男神。