2026-03-16 09:20 ～17七公主的小天地～
【電影推薦】凱文詹姆斯被新娘放鴿子？【我獨自蜜月】笑著療癒失戀的愛情喜劇【電影欣賞】
#車庫娛樂 #我獨自蜜月 3月13日（五）片長：1小時37分
預告：https://www.youtube.com/watch?v=xFHFwv-vVd8&t=4s
#車庫娛樂 #我獨自蜜月 3月13日（五）片長：1小時37分
預告：https://www.youtube.com/watch?v=xFHFwv-vVd8&t=4s
劇情：馬特是一名小學美術老師，與未婚妻求婚成功後，滿心期待在義大利舉辦浪漫婚禮並展開甜蜜蜜月。沒想到婚禮當天，未婚妻卻突然留下紙條消失，讓他在眾人面前被拋棄。
然而早已預訂好的雙人蜜月旅行完全不能退費，心碎的馬特只好一個人踏上原本屬於兩人的義大利蜜月之旅。
男主在一個人的蜜月旅途中，遇見形形色色的人與突如其來的事件，從最初的尷尬與悲傷，到逐漸重新找回生活的勇氣。這段原本孤單的旅程，反而成為馬特重新認識自己與愛情的契機。
電影用幽默的方式講述失戀與成長，一場被迫的單人蜜月，卻意外成為重新找回自己的旅程。
#車庫娛樂 #我獨自蜜月 3月13日（五）片長：1小時37分
預告：https://www.youtube.com/watch?v=xFHFwv-vVd8&t=4s
#車庫娛樂 #會員場次看到飽 #MHPremium #MagicHour特映免費看 #最新電影 #電影推薦 #票房冠軍 #我獨自蜜月 #SOLOMIO #愛情喜劇電影 #凱文詹姆斯
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數