2026-03-15 23:15 ～17七公主的小天地～
【電影推薦】蜜拉喬娃維琪化身最強母親，為救女兒孤身對抗犯罪集 #72小時即刻救援【電影欣賞】
#車庫娛樂 #72小時即刻救援 3月13日（五）片長：1小時33分
預告：https://www.youtube.com/watch?v=UVxRTvVKqys
劇情：妮基（蜜拉喬娃維琪 飾） 是一名前特種部隊成員，曾是戰爭英雄，退役後過著平靜生活。某天她的女兒突然遭到人口販運集團綁架，讓她的世界瞬間崩塌。
為了在 72小時內救回女兒，妮基決定憑藉過去的軍事技能，獨自深入地下犯罪世界。
在追查過程中，她不僅要對抗殘暴的人口販運組織，還要躲避警方與軍方的追捕，整個行動充滿危險與時間壓力。
電影以飛車追逐、槍戰與近身格鬥等動作場面為主軸，同時揭露人口販賣的社會議題。最打動人心的地方是母親為了孩子可以不惜一切的情感。在危機中展現驚人的勇氣與毅力。這讓整部電影不只是動作片，也是一個關於親情力量的故事，但最後的反轉留下讓人心痛的結局！
#車庫娛樂 #72小時即刻救援 3月13日（五）片長：1小時33分
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