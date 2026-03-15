桃氣女孩啦啦隊陸筱晴、穎樂首次海外應援成功 台韓交流助友利排球隊奪勝

桃園雲豹飛將職業排球隊專屬啦啦隊 「17LIVE桃氣女孩」（Peach Girls） 首度跨海應援成功！應韓國職業排球隊 首爾友利排球隊（Woori WON） 邀請，桃氣女孩於3月14日前往韓國首爾獎忠體育館參與賽事演出與應援，不僅與韓國啦啦隊 Woori Wonders 進行精彩共舞，也在場邊與滿場球迷一同投入應援，最終見證友利排球隊歷經五局激戰，以 3:2 拿下關鍵勝利，為桃氣女孩首次海外應援劃下完美句點。

照片提供：影響力動能 照片說明：桃氣女孩更與友利排球隊啦啦隊 Woori Wonders 進行跨國共舞。

本場比賽氣氛熱烈，友利排球隊開賽氣勢如虹，迅速連拿 前兩局 取得領先優勢，場邊球迷在啦啦隊與應援團帶動下熱情高漲。不過對手隨後調整節奏，在第三與第四局追平比分，讓比賽進入決勝第五局。關鍵時刻友利排球隊重新穩住陣腳，在主場球迷震耳欲聾的加油聲中成功守住優勢，最終以 3比2 收下勝利，也讓桃氣女孩的首次海外應援旅程充滿戲劇性與紀念價值。

照片說明：桃氣女孩穎樂首次在排球場上與韓國人氣啦啦隊同台演出。

桃氣女孩此行由總監陸筱晴率領穎樂、蔓妮、邦妮與艾麗四位成員前往韓國交流。開場時桃氣女孩更與友利排球隊啦啦隊 Woori Wonders 進行跨國共舞，成為本場比賽的一大亮點。隨後在整場比賽過程中，桃氣女孩也與韓國啦啦隊一同站在場邊帶動應援，將台式熱情與韓式應援文化結合，成功引發現場球迷與社群平台的討論與關注。

照片說明：桃氣女孩首次在排球場上與韓國人氣啦啦隊同台演出。

這次海外應援不僅是台灣啦啦隊文化的一次輸出，更象徵台灣職業排球與韓國職業排球之間良好的互動與交流。透過實地參與韓國職業排球賽事，桃氣女孩也近距離觀摩友利排球隊場館的規劃與應援文化。從燈光、音樂到整體應援節奏，韓國排球賽事的舞台規劃與應援安排都讓女孩們收穫良多，也為桃園雲豹飛將未來的主場應援帶來更多靈感與學習方向。

照片說明：桃氣女孩首次在排球場上與韓國人氣啦啦隊同台演出。

總監陸筱晴表示，韓國職業排球的場邊應援節奏非常緊湊，氣氛完全不輸台灣，同時在應援音樂上也融入不少韓國傳統樂曲元素，結合在地文化風格相當有趣。「這次能夠親自到現場交流學習，非常有收穫，也對女孩們的表現感到相當滿意與肯定。」她表示，桃氣女孩在短時間內完成交流與演出，旋風式的行程雖然緊湊，但留下了非常難忘的回憶。

照片說明：桃氣女孩首次在排球場上與韓國人氣啦啦隊同台演出。

其中，成員穎樂更在排球場上與韓國人氣啦啦隊女孩河智媛、禹洙漢同台演出，三人跨國同框的畫面也成為球迷關注焦點，為彼此留下難忘回憶。而蔓妮、艾麗與邦妮則是首次登上韓國職業賽事舞台，面對滿場觀眾依然展現自信與活力，不僅沒有怯場，反而更加投入應援節奏。三人表示，能以台灣啦啦隊的身分站上國際舞台與韓國啦啦隊交流，是非常難得的經驗，對於自己的表現也感到相當滿意與驕傲。

照片說明：桃氣女孩陸筱晴率領穎樂、蔓妮、邦妮與艾麗四位成員前往韓國交流。

隨著桃氣女孩首次海外應援順利落幕，這場跨國交流不僅為台韓排球文化交流開啟新的篇章，也讓更多國際球迷看見台灣啦啦隊文化的魅力。未來桃氣女孩也期待能持續透過更多國際交流，將台灣應援文化帶向更大的舞台。