2026-03-15 22:24 司徒建銘
造型大師梵緯跨界出單曲 東方快車傳奇吉他手加持：這首台語歌很不一樣
曾為無數天王天后打造絕美造型的視覺大師梵緯，今年春天驚喜轉身，以歌手與創作人的身份推出全新台語單曲《女人的心事》！這首歌不僅由梵緯親自詞曲創作，更力邀樂團傳奇——「東方快車」吉他手楊振華操刀製作，試圖打破傳統台語歌的苦情框架，用現代感性的旋律，在這個3月14日白色情人節，溫柔擁抱每一顆曾把愛藏在心底的靈魂。
為了呈現歌曲中女性堅韌又溫柔的生命力，梵緯特別選在油麻菜花盛開的季節拍攝封面。在大片金黃色花海中，他感性形容：「女人就像花，有人像玫瑰熱烈，有人像茉莉清香，更多人像油麻菜花，即便在風雨中也能安靜綻放。」
梵緯透露，創作靈感來自多年來觀察身邊女性友人的故事。許多女性習慣將心事與委屈藏得深不見底，就像「海波浪」一般，表面平靜內心卻波濤洶湧。他希望透過這首歌，讓那些不常說出口的情感，都能在旋律中找到共鳴與慰藉。
本次單曲最大的驚喜，莫過於邀請到東方快車吉他手楊振華老師擔綱製作與配唱後製。這也是楊振華首度跨足台語流行音樂領域，他捨棄了傳統台語歌常見的悲情唱腔，改以層次豐富的聲音空間感與現代編曲，賦予《女人的心事》一種當代且高級的音樂質感，讓聽眾耳目一新。
「也許每個女人心裡，都住著一首屬於自己的《女人的心事》。」梵緯強調，這不只是一首情歌，更是一段關於真實人生的書寫。在這個速食愛情的時代，他選擇回歸內斂，致敬那些「把愛藏在心裡一輩子」的深情。
《女人的心事》將於 3月14日（六）白色情人節由「滾石移動」正式數位上線。 不論妳是正在等待、思念，或是默默守候的那個人，這首歌都將成為妳最懂心的陪伴。
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