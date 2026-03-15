「香草CP」香蕉、草莓首合體上「咪妃KIDS」PODCAST節目流量暴衝

COS界至尊天后咪妃也是台灣首席重機女神，在「咪妃KIDS」PODCAST節目一周年此時，特別邀請到兒童界的巨星「香草CP」香蕉哥哥、草莓姐姐上節目。夫妻倆根本是流量密碼，衝上PODCAST節目熱門節目、單集都衝第三，IG單集流量破15萬。其中網路傳說「吃小孩凍齡」出道超過25年、長相都沒變的香蕉哥哥真的是「兒童界的頂流巨星」，個人IG中的昔今18年對照影片破772萬，根本是偉大的紀錄，這兩年他因此代言不完，除有珍煮丹蕉里蕉氣手搖飲，還有膠原蛋白等商品，與草莓婚後人氣爆棚。

「香草CP」香蕉哥哥、草莓姐姐結婚8年，上「咪妃KIDS」PODCAST節目，仍像一對熱戀的情人。(咪妃KIDS提供)

咪妃（Julia）是台灣知名YouTuber與Cosplayer，以甜美外型、火辣身材及熱愛騎重機聞名，受封「重機女神」。她同時經營「咪妃KIDS」Podcast親子節目，也加入親子表演團體「小芙尼家族」斜槓稱「榴槤姐姐」，積極轉型並致力於跨領域創作。

咪妃也是兒童口中的榴槤姊姊，與「香草CP」同台，像個小粉絲。(咪妃KIDS提供)

能夠邀請到「香草CP」香蕉哥哥（林掄元）、草莓姐姐上「咪妃KIDS」PODCAST節目，初初踏入兒童親子領域的咪妃一秒成了超級小粉絲，連她工作室都大排長龍等夫妻檔合照，甚至有女工作人員邊拍邊發抖，感動說：「我還為了他們去讀YOYO台的幼稚園，再看到他們好開心到我手都在抖！」

「香草CP」香蕉哥哥與草莓姐姐2018年3月 宣布結婚，兩人低調交往3年多，是YOYO家族首對「聯姻」的夫妻檔。截至2026年3月，兩人已結婚滿8年，育有一子，婚後生活幸福美滿。

咪妃越來越漂亮，「咪妃KIDS」PODCAST節目又衝上了熱榜第三名。(咪妃KIDS提供)

在「咪妃KIDS」PODCAST節目上兩人無話不聊，令人好奇談戀愛時YOYO家族沒有禁愛令？兩人異口同聲「沒有」，也首次透露兩人來電的第一次，他是因她「下節目鏡頭喊卡了還繼續跟小朋友聊天，真心喜歡小孩」、「會作曲好厲害」著迷，她則是因「很照顧人的前輩」、「發現兒童台節目很多歌都是他寫的，好好聽」，才華互相吸引。

有趣的是，兩人最難忘的是第一次牽手，香蕉回憶是發生在他車上，他緊張到不敢牽，怕被拒絕幸好最後有成功。但是草莓卻說，牽手時心裡想的是「ㄏㄚˊ，就這樣…這是甚麼意思？是在一起了嗎？」講到此段，香蕉滿臉通紅。

雖YOYO家族沒禁愛令，但「香草CP」爆笑說，卻差點因為走進婚姻，做好退隱的打算，香蕉說：「結婚後我們就變成叔叔、阿姨，已經不是哥哥姊姊了，怕家長不接受，我們還說好，如果不行了，就去做自己喜歡的事」。孰料，婚後CP兩人更受歡迎，還合寫了現在小朋友都朗朗上口的〈走走〉與〈香草冰淇淋〉。

結婚快9年，在「咪妃KIDS」PODCAST上兩人宛如仍在熱戀，問如何維持？最感動對方的一點是什麼？草莓說，香蕉每一年都會親手寫卡片給她，很令她感動。甚至有一次，香蕉還和兒子小新偷偷排演等她回家、送她玫瑰的橋段，小新為了撩她的台詞，苦練了好久，讓她現在想起都想哭。香蕉也說很感謝草莓很讓他過自己想要的生活，尤其他很愛睡覺，早上需要早起送小孩，也從不麻煩他，還會帶他喜歡的咖啡回家。

「香草CP」節目、活動上親和力爆棚宛如太陽，兩人說回家難免會變成「小夜燈」模式，話少、愛睡覺。令人好奇窺探，兩人婚後有沒有不完美的缺點？兩人笑說，一個愛亂丟襪子、東西凌亂，另外一個就是「倒垃圾專長」，很愛倒。香蕉分享夫妻之道，就是「不要試圖改變對方成為你希望的樣子」，草莓則說「讓他做他喜歡的事」，不要看，這樣就比較不會爭吵。

「香草CP」兩人擁有可愛的小新兒子快5歲了，最近曝光度極高，粉絲愛屋及烏，讓小新也成了新的網路小紅星。「香草CP」貴為兒童界的巨星，結果媽媽草莓卻遺憾小新對律動似乎沒太多熱情，針對兩人的才華帶他去上才藝，他雖有天分，但都興趣缺缺，她還爆笑說，因為覺得男孩子拉小提琴很帥，一直慫恿小新去嘗試，結果踢了個鐵板，被嗆「馬麻你喜歡怎麼不自己去學」，語畢引起現場瘋狂大笑。

香蕉哥哥也說，更爆笑的是，因為小新年紀還小，不太能吃糖果和巧克力，但身為爸爸，總希望可以和兒子變好兄弟，所以示好偷偷塞巧克力給小新吃，誰知小新除了向媽媽草莓爆料，還回嘴老爹「你不知道我還沒八歲，不能吃嗎」，弄得香蕉裡外不是人，很受傷。