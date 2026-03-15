2026-03-15 16:21 跟著KarenW.品味人生
Karen實際心得【魚油怎麼選？EPA含量差很多】市售5款魚油EPA濃度比較｜rTG型態 每日建議攝取量一次看懂
初想｜為什麼我開始認真研究魚油？
尤其是針對魚油內含的「EPA含量」？
老實說，我以前對魚油真的很隨性。
有吃就好，哪個便宜、哪個順手就買。
直到某次認真看了成分標示，才發現：
魚油不是「有吃就好」，而是「吃什麼型態、吃多少濃度，差很多」。
再選魚油有一個關鍵問題：
👉 很多魚油寫 Omega-3 85%、88%、甚至 97%，
但 EPA到底佔多少？
EPA（Eicosapentaenoic Acid）才是多數人補充魚油時真正關心的核心脂肪酸之一。
但市售產品很多只標示「Omega-3總量」，沒有把EPA比例講清楚。
市面上的魚油品牌這麼多，每一款都寫「高濃度」、「純淨」、「嚴選原料」，但實際攤開來看，濃度、型態、吸收效率、認證背景，其實落差非常大。
這篇文章，就是我自己實際補充、查資料、比較後，整理出的 5 款常見魚油的真實心得分享：包含5款魚油 EPA 濃度比較
給跟我一樣，想找到「更有價值、而不是只看價格」魚油的你。
一般成人 EPA 一天需要多少？
依據國際營養建議，多數成人每日建議補充：
•基礎保健量（一般日常）
建議攝取約300–500 mg/天 Omega-3（EPA+DHA），可作為日常保健參考量。
•加強保健量（維持心血管與循環健康）
建議攝取約650–1000 mg/天，適合有心血管保健需求的成人。
•安全攝取上限
台灣建議每日不超過2000 mg/天
美國建議每日不超過3000 mg/天
（實際需求仍依個人飲食習慣與健康狀況而異。）
以下也會用「EPA透明度 + 每日達標難易度」來看。
關於魚油｜Karen的選擇標準
魚油比較前，我先說清楚我的選擇標準
通常在選購商品前，我都會先設定幾個我自己在意的重點：
1. Omega-3 實際濃度夠不夠高（不是只看膠囊多大）
2. 魚油型態是否為 rTG（影響吸收效率）
3. 是否有國際認證與原料來源透明
4. 每天吞的顆數與負擔感
5. 價格是否對得起規格
DHC（日本）｜EPA 濃縮魚油
這款應該是很多人「第一次入手魚油」的共同回憶。
日本品牌、價格低、通路好買，一包 30 天只要 320 元，真的很親民。
實際補充下來，優點就是 沒有負擔、價格友善，但如果細看規格，會發現它屬於 EE 型魚油，Omega-3 濃度大約落在 60–70%。
對我來說，它比較像是：
👉 魚油入門款、日常保養型
👉 不追求高濃度與吸收效率的人可以考慮
但當我開始研究 rTG 型魚油後，就比較少回頭選這類型了。
▪️DHA 整理
• 型態：EE型
• Omega-3濃度：約60–70%
• EPA：單顆約 225mg（依版本不同）
• 建議食用量：通常每日 4顆
實際算下來：
👉 每日EPA約 900mg（需吞4顆）
它的優勢是價格親民、通路好買。
但因為是 EE 型態，吸收效率相較 rTG 較低。
✔ 入門保養
✔ 不追求吸收型態的人
VITA BOX｜挪威 85% 高濃度魚油
這款我會形容為「平衡型選手」
85% Omega-3、rTG 型態、挪威來源
規格與價格之間取得一個不錯的平衡點
實際補充時，感受上很穩定
沒有腥味負擔，成分標示也清楚
如果是想找一款
✔ 濃度OK
✔ 價格合理
✔ 日常長期補充
那 VITA BOX 會是 安全牌選擇。
▪️VITA BOX 整理
• 型態：rTG
• Omega-3：85%
• EPA：官方有標示（約 425mg/顆）
• 建議每日：1–2顆
如果吃1顆：
👉 EPA約425mg
它屬於規格與價格取得平衡的產品。
EPA標示清楚，這點加分。
米鴻生醫｜85% rTG 魚油
這款的優勢很明確👉價格友善。
以 rTG 型態、85% 濃度來說，600 元左右的價格，確實很有競爭力。
我會把它定位在：
👉 預算有限，但又不想選 EE 型的人
補充起來沒有明顯負擔
在原料背景、國際認證資訊上，相對走「實用路線」這款價格確實有競爭力。
▪️米鴻生醫 整理
• 型態：rTG
• Omega-3：85%
• EPA占比約 48%
• EPA+DHA合計：約850mg
• EPA實際約 408mg/顆
• 一盒30顆
若要達到 800mg以上EPA，
👉 可能需要一天2顆
也就是：
30顆 = 約15天份（若一天2顆）
它適合：
✔ 預算有限
✔ 想入門rTG型態
但在「EPA集中度」這件事上，屬於中段班。
BHK’S｜88% 頂級魚油
BHK’S 一直是保健品市場裡，信任度很高的品牌。
88% Omega-3、rTG 型態、IFOS 認證，加上維生素 E，整體規格非常穩定。
這款給我的感覺是
👉 品牌成熟、規格穩健、沒有太多風險
如果很重視品牌，BHK’S 會是讓人放心的選擇。
▪️BHK’S 整理
• 型態：rTG
• Omega-3：88%
• IFOS認證
• EPA標示清楚（約 440mg/顆）
• 建議每日1–2顆
品牌成熟、資訊透明度高。
屬於：
✔ 品牌信任派
✔ 想要規格穩定者
SY SHOP｜澄海高純度魚油膠囊（97%）
這款，是我這次比較中 讓我覺得可以再次下手的產品。
一開始吸引我的不是價格，而是那個 97% Omega-3 純度
直接從膠囊看是最明顯的，SY SHOP｜澄海高純度魚油膠囊的顏色是最亮最深的✨
實際研究後發現，它使用的是
✔ rTG 型態
✔ 德國 KD Pharma 原廠授權
✔ IFOS 五星認證
✔ 低腥味、膠囊小顆好吞
雖然單盒顆數較少，但 實際 Omega-3 含量非常集中，對我來說反而是「顆數少、負擔低」的優點。
補充一段時間後，最大的感受是：
👉 每天不用吞很多顆，心理負擔真的差很多
👉 適合已經知道自己在補充什麼的人
我會把它定位在：
「不是給第一次吃魚油的人，而是給已經開始挑規格的人」
▪️SY SHOP 整理
這款是這次EPA濃度比較裡最突出的。
• 型態：rTG
• Omega-3：97%
• 德國 KD Pharma 原廠授權
• IFOS 五星認證
• EPA含量約 580mg/顆
• 迷你型膠囊設計
先講一個我很在意的點：
👉 它是【迷你型膠囊】
在97%高純度下，膠囊卻做得小顆，
吞嚥感真的差很多。
如果一天1顆：
👉 EPA約 580mg
已經接近多數成人每日建議區間。
如果一天2顆：
👉 EPA超過 1000mg
而且不用吞很多顆。
對我來說最大的差別是：
✔ EPA高度集中
✔ 顆數少
✔ 心理負擔低
✔ 膠囊小顆好吞
它不是給第一次吃魚油的人，
而是給已經開始「看EPA數字」的人。
Karen的整體比較心得（重點表格整理）
如果你問我，這 5 款魚油怎麼選，我會這樣分：
• 預算最低、入門保養：DHC
• 平衡實用型：VITA BOX
• 高 CP 值 rTG 入門：米鴻生醫
• 品牌安心穩定派：BHK’S
• 高濃度、吸收與認證全面型：SY SHOP 澄海高純度魚油膠囊
在 濃度、型態、國際認證、每日補充效率 這幾個我最在意的點上！
SY SHOP 的整體表現，確實是這次比較中最突出的。
不是因為它最貴，而是因為它 把規格做到很滿。
如果用「EPA集中度」來比較
• 入門便宜款：DHC（需4顆）
• 平衡型：VITA BOX（1–2顆）
• CP值型：米鴻（若要高EPA需2顆）
• 品牌安心型：BHK’S（1–2顆）
• EPA高集中＋迷你膠囊型：SY SHOP（1顆）
當我把數字攤開後發現：
👉 真正影響每天補充效率的不是「Omega-3%」
👉 而是「每顆EPA多少 + 要吞幾顆」
而在這一輪比較裡，
SY SHOP 在 EPA濃度集中度與每日效率上確實最明顯。
重點｜選魚油，其實是在選「長期相處的夥伴」
魚油不是吃一天、吃一週的東西，而是會長期放在生活裡的補充品。
對我來說，能不能安心、能不能少吞一點、能不能清楚知道自己吃了什麼，比單純的價格更重要。
那 SY SHOP 澄海高純度魚油膠囊，會是值得你親自體驗的一款選項。
對我來說，比價格更重要的是：
✔ EPA標示是否透明
✔ 一天能不能少吞一點
✔ 型態是不是rTG
✔ 認證是否完整
如果你最近在找：
✔ EPA含量清楚
✔ 高濃度集中
✔ 迷你膠囊好吞
✔ 不想每天吞一把
那 SY SHOP 澄海高純度魚油膠囊，是值得放進清單的一款。
想了解更多營養補充與保健知識解析
可以參考以下健康專欄
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