Karen實際心得【魚油怎麼選？EPA含量差很多】市售5款魚油EPA濃度比較｜rTG型態 每日建議攝取量一次看懂

尤其是針對魚油內含的「EPA含量」？

老實說，我以前對魚油真的很隨性。

有吃就好，哪個便宜、哪個順手就買。

直到某次認真看了成分標示，才發現：

魚油不是「有吃就好」，而是「吃什麼型態、吃多少濃度，差很多」。

再選魚油有一個關鍵問題：

👉 很多魚油寫 Omega-3 85%、88%、甚至 97%，

但 EPA到底佔多少？

EPA（Eicosapentaenoic Acid）才是多數人補充魚油時真正關心的核心脂肪酸之一。

但市售產品很多只標示「Omega-3總量」，沒有把EPA比例講清楚。

市面上的魚油品牌這麼多，每一款都寫「高濃度」、「純淨」、「嚴選原料」，但實際攤開來看，濃度、型態、吸收效率、認證背景，其實落差非常大。

這篇文章，就是我自己實際補充、查資料、比較後，整理出的 5 款常見魚油的真實心得分享：包含5款魚油 EPA 濃度比較

給跟我一樣，想找到「更有價值、而不是只看價格」魚油的你。

一般成人 EPA 一天需要多少？

依據國際營養建議，多數成人每日建議補充：

•基礎保健量（一般日常）

建議攝取約300–500 mg/天 Omega-3（EPA+DHA），可作為日常保健參考量。

•加強保健量（維持心血管與循環健康）

建議攝取約650–1000 mg/天，適合有心血管保健需求的成人。

•安全攝取上限

台灣建議每日不超過2000 mg/天

美國建議每日不超過3000 mg/天

（實際需求仍依個人飲食習慣與健康狀況而異。）

以下也會用「EPA透明度 + 每日達標難易度」來看。

關於魚油｜Karen的選擇標準

魚油比較前，我先說清楚我的選擇標準

通常在選購商品前，我都會先設定幾個我自己在意的重點：

1. Omega-3 實際濃度夠不夠高（不是只看膠囊多大）

2. 魚油型態是否為 rTG（影響吸收效率）

3. 是否有國際認證與原料來源透明

4. 每天吞的顆數與負擔感

5. 價格是否對得起規格

DHC（日本）｜EPA 濃縮魚油

這款應該是很多人「第一次入手魚油」的共同回憶。

日本品牌、價格低、通路好買，一包 30 天只要 320 元，真的很親民。

實際補充下來，優點就是 沒有負擔、價格友善，但如果細看規格，會發現它屬於 EE 型魚油，Omega-3 濃度大約落在 60–70%。

對我來說，它比較像是：

👉 魚油入門款、日常保養型

👉 不追求高濃度與吸收效率的人可以考慮

但當我開始研究 rTG 型魚油後，就比較少回頭選這類型了。

▪️DHA 整理

• 型態：EE型

• Omega-3濃度：約60–70%

• EPA：單顆約 225mg（依版本不同）

• 建議食用量：通常每日 4顆

實際算下來：

👉 每日EPA約 900mg（需吞4顆）

它的優勢是價格親民、通路好買。

但因為是 EE 型態，吸收效率相較 rTG 較低。

✔ 入門保養

✔ 不追求吸收型態的人

VITA BOX｜挪威 85% 高濃度魚油

這款我會形容為「平衡型選手」

85% Omega-3、rTG 型態、挪威來源

規格與價格之間取得一個不錯的平衡點

實際補充時，感受上很穩定

沒有腥味負擔，成分標示也清楚

如果是想找一款

✔ 濃度OK

✔ 價格合理

✔ 日常長期補充

那 VITA BOX 會是 安全牌選擇。

▪️VITA BOX 整理

• 型態：rTG

• Omega-3：85%

• EPA：官方有標示（約 425mg/顆）

• 建議每日：1–2顆

如果吃1顆：

👉 EPA約425mg

它屬於規格與價格取得平衡的產品。

EPA標示清楚，這點加分。

米鴻生醫｜85% rTG 魚油

這款的優勢很明確👉價格友善。

以 rTG 型態、85% 濃度來說，600 元左右的價格，確實很有競爭力。

我會把它定位在：

👉 預算有限，但又不想選 EE 型的人

補充起來沒有明顯負擔

在原料背景、國際認證資訊上，相對走「實用路線」這款價格確實有競爭力。

▪️米鴻生醫 整理

• 型態：rTG

• Omega-3：85%

• EPA占比約 48%

• EPA+DHA合計：約850mg

• EPA實際約 408mg/顆

• 一盒30顆

若要達到 800mg以上EPA，

👉 可能需要一天2顆

也就是：

30顆 = 約15天份（若一天2顆）

它適合：

✔ 預算有限

✔ 想入門rTG型態

但在「EPA集中度」這件事上，屬於中段班。

BHK’S｜88% 頂級魚油

BHK’S 一直是保健品市場裡，信任度很高的品牌。

88% Omega-3、rTG 型態、IFOS 認證，加上維生素 E，整體規格非常穩定。

這款給我的感覺是

👉 品牌成熟、規格穩健、沒有太多風險

如果很重視品牌，BHK’S 會是讓人放心的選擇。

▪️BHK’S 整理

• 型態：rTG

• Omega-3：88%

• IFOS認證

• EPA標示清楚（約 440mg/顆）

• 建議每日1–2顆

品牌成熟、資訊透明度高。

屬於：

✔ 品牌信任派

✔ 想要規格穩定者

SY SHOP｜澄海高純度魚油膠囊（97%）

這款，是我這次比較中 讓我覺得可以再次下手的產品。

一開始吸引我的不是價格，而是那個 97% Omega-3 純度

直接從膠囊看是最明顯的，SY SHOP｜澄海高純度魚油膠囊的顏色是最亮最深的✨

實際研究後發現，它使用的是

✔ rTG 型態

✔ 德國 KD Pharma 原廠授權

✔ IFOS 五星認證

✔ 低腥味、膠囊小顆好吞

雖然單盒顆數較少，但 實際 Omega-3 含量非常集中，對我來說反而是「顆數少、負擔低」的優點。

補充一段時間後，最大的感受是：

👉 每天不用吞很多顆，心理負擔真的差很多

👉 適合已經知道自己在補充什麼的人

我會把它定位在：

「不是給第一次吃魚油的人，而是給已經開始挑規格的人」

▪️SY SHOP 整理

這款是這次EPA濃度比較裡最突出的。

• 型態：rTG

• Omega-3：97%

• 德國 KD Pharma 原廠授權

• IFOS 五星認證

• EPA含量約 580mg/顆

• 迷你型膠囊設計

先講一個我很在意的點：

👉 它是【迷你型膠囊】

在97%高純度下，膠囊卻做得小顆，

吞嚥感真的差很多。

如果一天1顆：

👉 EPA約 580mg

已經接近多數成人每日建議區間。

如果一天2顆：

👉 EPA超過 1000mg

而且不用吞很多顆。

對我來說最大的差別是：

✔ EPA高度集中

✔ 顆數少

✔ 心理負擔低

✔ 膠囊小顆好吞

它不是給第一次吃魚油的人，

而是給已經開始「看EPA數字」的人。

Karen的整體比較心得（重點表格整理）

如果你問我，這 5 款魚油怎麼選，我會這樣分：

• 預算最低、入門保養：DHC

• 平衡實用型：VITA BOX

• 高 CP 值 rTG 入門：米鴻生醫

• 品牌安心穩定派：BHK’S

• 高濃度、吸收與認證全面型：SY SHOP 澄海高純度魚油膠囊

在 濃度、型態、國際認證、每日補充效率 這幾個我最在意的點上！

SY SHOP 的整體表現，確實是這次比較中最突出的。

不是因為它最貴，而是因為它 把規格做到很滿。

如果用「EPA集中度」來比較

• 入門便宜款：DHC（需4顆）

• 平衡型：VITA BOX（1–2顆）

• CP值型：米鴻（若要高EPA需2顆）

• 品牌安心型：BHK’S（1–2顆）

• EPA高集中＋迷你膠囊型：SY SHOP（1顆）

當我把數字攤開後發現：

👉 真正影響每天補充效率的不是「Omega-3%」

👉 而是「每顆EPA多少 + 要吞幾顆」

而在這一輪比較裡，

SY SHOP 在 EPA濃度集中度與每日效率上確實最明顯。

重點｜選魚油，其實是在選「長期相處的夥伴」

魚油不是吃一天、吃一週的東西，而是會長期放在生活裡的補充品。

對我來說，能不能安心、能不能少吞一點、能不能清楚知道自己吃了什麼，比單純的價格更重要。

那 SY SHOP 澄海高純度魚油膠囊，會是值得你親自體驗的一款選項。

對我來說，比價格更重要的是：

✔ EPA標示是否透明

✔ 一天能不能少吞一點

✔ 型態是不是rTG

✔ 認證是否完整

如果你最近在找：

✔ EPA含量清楚

✔ 高濃度集中

✔ 迷你膠囊好吞

✔ 不想每天吞一把

那 SY SHOP 澄海高純度魚油膠囊，是值得放進清單的一款。

想了解更多營養補充與保健知識解析

可以參考以下健康專欄

👉https://blogsyshop.com/

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