【追劇】當漫威不再盲目追求無腦特效 就連「滿大人」也可以變成迷死觀眾的靈魂角色—《神力人》

《神力人》大概是我最近看過最不「漫威」的作品，不刻意追求特效與英雄情節，大部分的篇幅反而用來談討更加深層的情緒，與演員所必須經歷的心路歷程，可以說是披著超能片外衣的劇情片。而這樣呈現的結果，可以說是讓人驚艷，尤其是當《鋼鐵人》系列反派角色「滿大人」成為主角之一，並且成功呈現出一個極具深度的角色，也讓《神力人》獲得了能夠打動人心的靈魂。

圖片來源：Marvel studios FB

《神力人》主要故事圍繞在另一位主角賽門，他是一位默默無名的演員，雖然有著演戲天賦，卻因為完美主義經常錯過到手的機會，女友甚至還在演藝生涯的最低潮離開了他；但在這個人生的轉捩點，他遇到了曾經在美國社會引起恐慌、最後卻證明只是單純演員的「滿大人」，他對於演員技藝的深刻體悟，也將改變賽門的演藝生涯。然而，看似偶然相遇的兩人，其實都背負著各自秘密，而這樣的隱瞞也將對兩人日益加深的情感帶來變數。

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儘管不走漫威的標準英雄敘事，《神力人》的劇情其實也不算有太多創新，觀眾甚至多少可以猜到接下來的發展；但藉由各種設定上的巧思，它依舊能夠帶給觀眾不少驚喜。首先，把滿大人變成一個獨立具體的角色，大概是本劇最大的亮點，從一個反派丑角變成主角，重新獲得名字的「崔佛」，是一位堅守專業的演員，他有著自己的堅持，並且成為了賽門在演藝路上的引路人；儘管他依舊性格古怪，但那些不完美的反倒讓他拉近與觀眾的距離，成為了一個能夠引發共鳴的「人」，《神力人》的重點也因此放在了「人」，而不是「神力」。

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在「崔佛」更讓人驚艷的表現比較下，賽門給觀眾的感受就沒有那麼強烈，但他同樣也是個有層次的角色，並且適切地呈現出他所必須面對的挑戰與掙扎。同時，藉由演員的設定，《神力人》本身也有不少「劇中劇」的橋段，這種鏡頭前後的視角轉換，也成為了這部劇獨特的趣味與魅力。

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當英雄片不在英雄，轉而更著重在劇情的呈現，是否代表失去了初心？儘管沒有那麼多大場面與特效的堆疊呈現，對我來說這或許才是真的回到電影的「初心」，尤其是在觀眾逐漸對於缺乏清楚脈絡的華麗畫面感到疲乏的情況下，這種相對更深層幽微的語言，或許才是找回觀眾的可行之路。儘管「神力」是這部劇的賣點，但「人」才是它與觀眾最重要的連結，至少在這部作品，漫威似乎重新意識到這件事情，這也它所呈現的這位英雄不再是虛無飄渺的平板神話。



