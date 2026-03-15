2026-03-15 09:00 巧比。針線包
葉脈的方向｜那些走過的職場岔路，後來都成了風景
畢業那年，我像一片剛長成的葉子。
履歷投出、面試通過，第一份工作順利入職。那時的世界其實很單純：有主管、有同事、有清楚的職稱與分工，只要把事情做好，似乎就能往前長大一點。
就像一片葉子最初的主脈，筆直地向上延伸。
但真正進入所謂的「社會大學」之後，才發現事情沒有那麼線性。
- 第一次調職，是因為部門重組。
- 第二次換崗位，是因為專案需要。
- 第三次離開公司，是因為看見更大的舞台。
每一次轉折，都像葉子上延展出去的側脈。
有些向左，有些向右，有些甚至在途中斷裂，重新長出新的方向。那時候並不覺得這些變化有什麼美感，只覺得疲憊。
曾經懷疑自己是不是走錯路。
也曾在低潮時想，如果當初沒有離開某個位置，也許會更穩定。
更有過努力很久卻被否定的時候。
在當下，那些經歷看起來都像是不規則的紋路。
凌亂、複雜、甚至有點多餘。
直到很多年後的某一天，忽然停下腳步回頭看，才發現那些看似曲折的經歷，其實早已構成一張完整的脈絡。
- 第一份工作教會我紀律。
- 第一個挫折讓我知道能力的邊界。
- 每一次換公司，都讓視野再寬一點。
那些曾經覺得不順的安排，其實都在悄悄延伸人生的紋理。
就像一片葉子。
如果只看某一條脈絡，它可能彎曲、分叉、不規則；但當整片葉子完整攤開時，才會看見那些細密的紋路，彼此連結、彼此支撐，形成一種意想不到的秩序。
原來過去走過的每一步，都沒有白費。
那些被迫轉彎的時刻、那些重新開始的勇氣、那些在黑暗裡摸索的日子，最後都成了生命的紋理。
當你站得遠一點看，它們其實很美。
職場走到某個階段，人會慢慢理解一件事：
人生不一定要長成一條筆直的主幹。
有時候，更像是一片葉子。
在風中搖晃，在光裡舒展，沿著各種可能的方向生長。
等到某一天回望時，
才會發現「那些曾經覺得複雜的路徑，其實早已拼成一幅安靜而完整的風景」。
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