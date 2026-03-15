葉脈的方向｜那些走過的職場岔路，後來都成了風景

畢業那年，我像一片剛長成的葉子。

履歷投出、面試通過，第一份工作順利入職。那時的世界其實很單純：有主管、有同事、有清楚的職稱與分工，只要把事情做好，似乎就能往前長大一點。

就像一片葉子最初的主脈，筆直地向上延伸。

但真正進入所謂的「社會大學」之後，才發現事情沒有那麼線性。

第一次調職，是因為部門重組。

第二次換崗位，是因為專案需要。

第三次離開公司，是因為看見更大的舞台。

每一次轉折，都像葉子上延展出去的側脈。

有些向左，有些向右，有些甚至在途中斷裂，重新長出新的方向。那時候並不覺得這些變化有什麼美感，只覺得疲憊。

曾經懷疑自己是不是走錯路。

也曾在低潮時想，如果當初沒有離開某個位置，也許會更穩定。

更有過努力很久卻被否定的時候。

在當下，那些經歷看起來都像是不規則的紋路。

凌亂、複雜、甚至有點多餘。

直到很多年後的某一天，忽然停下腳步回頭看，才發現那些看似曲折的經歷，其實早已構成一張完整的脈絡。

第一份工作教會我紀律。

第一個挫折讓我知道能力的邊界。

每一次換公司，都讓視野再寬一點。

那些曾經覺得不順的安排，其實都在悄悄延伸人生的紋理。

就像一片葉子。

如果只看某一條脈絡，它可能彎曲、分叉、不規則；但當整片葉子完整攤開時，才會看見那些細密的紋路，彼此連結、彼此支撐，形成一種意想不到的秩序。

原來過去走過的每一步，都沒有白費。

那些被迫轉彎的時刻、那些重新開始的勇氣、那些在黑暗裡摸索的日子，最後都成了生命的紋理。

當你站得遠一點看，它們其實很美。

職場走到某個階段，人會慢慢理解一件事：

人生不一定要長成一條筆直的主幹。

有時候，更像是一片葉子。

在風中搖晃，在光裡舒展，沿著各種可能的方向生長。

等到某一天回望時，

才會發現「那些曾經覺得複雜的路徑，其實早已拼成一幅安靜而完整的風景」。