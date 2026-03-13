創業潮來了！加盟展20億商機　蕭美琴力挺台灣品牌

2026台北國際連鎖加盟大展－春季展今（13）日在台北世貿開幕，副總統蕭美琴親臨開幕典禮並致詞。由台灣連鎖加盟促進協會主辦的加盟展，是年度重要的創業與產業交流平台，今年展覽集結114家廠商、135個連鎖品牌、450個展位，橫跨餐飲、智慧零售、AI科技應用、健康管理與設備原物料等多元領域，預估將帶動1,350家新店面設立，創造6,750個就業機會，整體商機上看20億元。

圖/業者提供

蕭美琴表示，連鎖產業與民眾生活密不可分，從食衣住行到各類服務，背後都是台灣中小企業的努力與創新。她指出，台灣經濟成長不僅體現在科技產業，也期待餐飲與零售服務業能共享成果，讓社會整體發展更加穩定。以珍珠奶茶為例，近年在海外市場受到年輕族群喜愛，正是台灣文化與產業實力的展現。

圖/業者提供

台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，加盟展不只是創業媒合平台，更是觀察產業趨勢的重要窗口。今年展會聚焦智慧化與新型態創業模式，從AI農業養殖、女性運動市場、無人零售到影像科技應用，呈現連鎖產業在缺工與科技轉型背景下的創新方向。協會同時推動總部認證制度，希望協助創業者降低風險，打造更健全的加盟環境。

圖/業者提供

展覽期間也安排多項活動，其中3月14日將舉辦「2026國產鮮乳商用經典賽」，透過調飲創意大賽與火鍋暨烘焙競賽，展示國產鮮乳在餐飲應用上的多元可能。日本藝人三上悠亞也將到場品嘗以台灣鮮乳製作的料理，並與品牌互動，為活動增添話題與人氣。

協會也宣布已取得「2026世界連鎖加盟年會」主辦權，未來將結合世界與亞太加盟協會資源，吸引全球品牌與產業代表來台交流，持續推動台灣品牌國際化，讓台灣成為亞洲重要的連鎖商業交流平台。

圖/業者提供

2026台北國際連鎖加盟大展春季展將於3月13日至16日在台北世貿展出，提供創業者與投資人掌握產業趨勢與商機的機會，也為台灣服務業注入新的發展動能。