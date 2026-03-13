2026-03-13 15:05 時尚品味生活誌
團購紅海殺出新路！「莊敬生活百貨」進軍加盟展 全台120店南台灣團購傳奇北上搶市掀話題
近年團購市場競爭激烈，從個人團購、社群開團到電商平台百家爭鳴，但在這片紅海中，來自南台灣、充滿人情味的團購品牌「莊敬生活百貨」正悄悄崛起。擁有全台約120間門市，將南台灣特有的溫暖服務帶進團購市場，不只賣商品，更賣「溫度」。首度參加台北國際連鎖加盟大展－春季展，將於3月13日至16日在台北世貿亮相，也祭出展場限定活動，每日限時限量推出「1元團購爆品」，將吸引不少民眾搶逛、搶買，成為展場關注焦點。
走進莊敬生活百貨門市，不同於一般團購店「拿貨就走」的快節奏，店內氣氛更像鄰里交流的生活據點。店員親切招呼、店長能喊出熟客名字，甚至看到客人手上的擦傷，還會主動拿藥幫忙塗抹，讓不少顧客笑稱：「來這裡買東西像回家一樣。」這份濃厚的人情味，也讓品牌在短短7年間迅速拓展至全台百家門市，從南台灣一路擴展至各地。
莊敬生活百貨也以「社區型團購創業」吸引許多創業者加入。品牌認為，創業不只是賺錢，更能重新找回與人互動、分享生活的樂趣。主打低門檻創業模式，只要願意分享好吃、好用、好玩的商品，就能透過社區團購串聯鄰里情感，打造屬於自己的生活型事業。更提供完整加盟資源，包括免囤貨、貨到付款的低風險模式，總部每日提供20至30則商品圖文素材，協助店家快速開團；同時享有業界最低3%運費（宜花東與外島除外），並在開店前提供專業選址分析，加盟後更有團隊全程陪跑營運。
此外，品牌擁有穩定的現貨商品與新鮮農產品供應鏈，讓門市能持續推出團購爆品，降低創業初期的營運壓力。即使是沒有創業經驗的新手，也能在完整支援與教學系統下快速上手，輕鬆踏出創業第一步，打造屬於自己的社區團購事業。業者表示，「我們希望讓冰冷的城市，因為莊敬生活百貨的存在而更溫暖，也讓大家知道，買得超值，同時也可以過得很時尚、有品味。」品牌也期待透過加盟展，讓更多人看見團購創業的新可能，感受來自南台灣的滿滿人情味。
