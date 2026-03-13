貫徹始終的浪漫，Bruno Mars 最新大碟《The Romantic》終於問世！

via Bruno Mars' Instagram

Hi there，Bruno Mars睽違了十年的個人專輯《The Romantic》(2026) 終於發行了！之前分享過專輯裡的首支單曲〈I Just Might〉(2026)，當時帶點調情意味的歌曲讓我有些看不透專輯名稱所指的浪漫，會是以什麼模樣去呈現；而今專輯的完整面貌都釋出了，果然是很有 Bruno 個人特色的那種輕鬆感，在放鬆的同時體會浪漫是最甜蜜的氣氛了。

連同〈I Just Might〉在內，專輯一共收錄了九首歌，是的就只有九首歌，歌曲數量就如同十年前的上一張專輯《24K Magic》(2016) 一樣少。然而重質不重量，Bruno 產出的作品水準一向讓人很放心，這張《The Romantic》也不例外，下面從專輯中選了兩首讓我很有共鳴的歌曲來跟大家分享。

〈Risk It All〉是專輯的第二首單曲，同時也是專輯曲目的第一首歌，這首歌幾乎可以定調整張專輯的情緒，就是 Bruno 令人印象深刻的那種濃烈深情，在這首歌當中可以聽到熟悉的 Bruno，同時也能聽出他做出了一些調整，在 R&B 及流行情歌的基礎上，他加進了墨西哥、古巴這類的南美音樂風格，嚴格來說似是拉丁音樂卻又不完全是，這樣的氛圍讓不少人評價道，要是這首歌填上西班牙文歌詞絕對能在拉丁樂壇形成大流行。

在初聽〈Risk It All〉的時候我其實並沒有太感到興奮，因為知道 Bruno 的這張專輯是放鬆的，因此從第一首歌就調整好了心情，果然用這樣的感覺去品鑑是十分恰當的，儘管歌曲中 Bruno 對於愛情展現出的決心非常堅定，不過聽者卻能夠輕鬆地接收這一切情調，這種感覺真的非常好，不需要太過動腦筋就能夠獲得讓人陶醉的濃烈情感，就好像節奏雖慢、但感情卻很強，這實在讓人很享受啊。





第二首想推薦的是專輯裡的最後一首歌〈Dance with Me〉，對我來說這是完美的結尾。同樣以深情的 R&B 去進行，只不過這首歌或許是專輯中節奏最慢的一首歌，和上一首對於愛情的追求不同，這首歌表達了和愛人分離之前的不捨及央求，即使沒有述說原因但就是臨近分開之際，在這之前 Bruno 請求再和女孩跳最後一次舞，整首歌圍繞在捨不得結束當下的氣氛，就像在專輯的最後懇求著愛人不要離去一樣。

我喜歡這首歌是因為在 Bruno 歌聲和編曲之間，讓我覺得非常地相輔相成，緩慢前進的編曲搭上強勁有力的歌聲，就像是 Bruno 雖然心中急切但卻不忍破壞當下氛圍的感覺一樣，整首歌可以聽出很立體的情緒，並且在這樣的情況下 Bruno 仍然很展現出自己的唱功，在各種元素都齊聚的情況下，這首〈Dance with Me〉也讓專輯留下了無限的意猶未盡，好像捨不得結束的不只歌手本人，聽眾也都陷入相同情感漩渦一般。





很難想像已經紅了十幾年、快二十年的 Bruno Mars，這張《The Romantic》才只是他的第四張專輯，並且一直以來專輯中的收錄曲目都僅在十首左右，以他的知名度及樂壇地位來說，這樣的歌曲數量著實是少了點；然而還是那句重質不重量，這次新專輯就能看出他對於音樂品質的掌控度非常好。

最後還是來小小地抱怨一下，像《The Romantic》這樣深情的 R&B、靈魂曲風是 Bruno 的招牌沒錯，而他在這張新專輯中也確實做得很好，但有時候仍然會想聽到他做出點突破，簡單來說這張專輯非常好聽，卻沒有端出絲毫的新鮮感給大家，這是我覺得很可惜的地方，即便對這張專輯感到很滿意，不過還是希望 Bruno 能夠給大家一點驚喜啊！

🎧《The Romantic》官方收聽連結：brunomars.lnk.to/theromantic

