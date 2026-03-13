2026-03-13 15:38 女子漾／編輯王廷羽
Costco賣場規定更新！逛好市多「少穿這兩樣」恐被拒入場，新規一次看
美式會員制賣場 Costco（好市多）因商品大份量與高CP值，長年受到台灣消費者喜愛，不少人假日都會到賣場補貨。不過近日好市多更新顧客須知，其中一項與「服裝」相關的新規定引發討論——顧客在賣場內必須全程穿著上衣與鞋子，否則可能被拒絕入場。
好市多公布新規定！賣場內必須穿上衣與鞋子
根據好市多最新公布的賣場規範，顧客在 Costco 賣場內必須隨時穿著上衣與鞋子。若未符合相關規定，賣場有權拒絕顧客入場，情節嚴重時甚至可能影響會員資格。此外，好市多也再次說明會員入場規定。一般會員進入賣場時，可攜帶兒童以及最多兩名來賓同行，但會員必須對同行兒童與來賓的行為負責，也提醒顧客不要讓孩子在賣場內無人看管。
賣場購物僅限會員結帳 公司保留拒絕入場權利
好市多同時指出，賣場購物結帳僅限會員本人，公司也保留審核會員資格與終止會員資格的權利，並可依實際情況決定是否拒絕顧客入場。在台灣賣場方面，其實早已有多項管理規定，例如禁止吸菸、嚼食檳榔，以及未經許可不得拍照、攝影或錄音；寵物也不得帶入賣場，除非是法律允許的身心障礙協助犬。
若拆封或破壞商品 會員須負責購買
除了服裝規範外，好市多也提醒會員，若會員或同行來賓在賣場內拆封或破壞商品，會員須負責購買該商品。公司也表示，會員必須遵守所有會員規章與條款（包含未來修訂內容），相關規定也可能依營運需求進行調整。
官方回應：依全球安全與衛生標準管理
至於賣場不得赤腳或打赤膊的新規定，台灣好市多回應表示，公司依循全球一致的安全與衛生標準持續優化賣場管理，希望讓顧客與員工都能在安全、舒適且專業的環境中購物與工作。
消息曝光後也在網路上引發討論，不少網友認為，在公共場所穿著上衣與鞋子本來就是基本禮儀；也有人認為只是把原本默認的規範寫得更清楚。未來到好市多購物時，顧客也要多留意自己的穿著是否符合賣場規定，以免影響入場。
