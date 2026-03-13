在宇宙裡找回家的路　《極限返航》試映心得

如果有一天，你能夠上太空，但是卻回不了家，你會怎麼辦？

先前在看電影預告時，我以為《極限返航》會是一部緊張刺激的科幻片，但看完之後，卻感受到它獨有的自我風格。電影中搭配的音樂帶著微微的憂傷，甚至有些蒼涼，讓整部電影呈現出不同於一般科幻片的情感層次。格雷斯一開始醒來，發現自己孤身一人，我還以為整部片子都只會圍繞他一個人展開。

如果單以「人類」的角度來看，的確只有他一個人，但很快，他在太空中遇到了另一個生命體，而這個生命體與地球上的生命截然不同。所謂的「外星人」總是顛覆我們的認知，所以看到一個外形像石頭的外星人，其實也不算奇怪。（畢竟有浩克了，外星石頭人也無所謂！）

格雷斯被迫踏上太空之旅，為了處理「噬日菌」──一種會吃太陽的細菌──而不得不離開地球。這種處境反而激發了他的潛力，畢竟人只要無後顧之憂，就沒有什麼做不到的。畢竟在太空中，所有決定都只憑自己的心，不用在意別人的眼光。

就在這時，可愛的洛基登場，整部片子最大的魅力就是他和格雷斯的互動。故事以「現在」與「過去」交錯呈現，讓觀眾慢慢理解人類對待外星生命的態度。相比於那些外星人入侵地球的劇情，《極限返航》溫柔可愛，保留科幻元素的同時，也帶著深刻的人生議題。

噬日菌也是一種生命，透過這部電影，你可以看到生命之間微妙的連結，也能感受到人類在面對極端環境時的選擇與勇氣。身處太空，做什麼或不做什麼都無所謂，重要的是你如何看待自己。

總之，在找回家的路上，格雷斯不斷前進。由安迪·威爾所著的《極限返航》，目前已登上大螢幕，將於2026年3月18日上映。想感受這段孤單又溫柔的太空旅程，記得去電影院支持哦。