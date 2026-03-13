免花錢就能帶走滿滿好康！新北毛寶認養會3月14日登場，打卡再送神祕禮包

一年一度的白色情人節即將到來，還在煩惱怎麼度過嗎？今年不妨來點不一樣的溫馨浪漫！新北市政府動物保護防疫處特別選在3月14日這個充滿愛意的日子，於樹林秀泰影城盛大舉辦「Lucky幸運毛寶認養會」。現場不僅有多隻可愛的犬貓等著與有緣人相遇，還有充滿趣味的打卡活動與超值認養大禮包。無論你是單身還是有伴，都歡迎來到現場感受毛寶貝的溫暖，把專屬你的「命中注定」帶回家，讓未來的每一天都有牠的深情陪伴。

圖片來源：新北市動物保護防疫處

認養好禮雙手奉上，拍照打卡再送精美小禮

為了讓每隻毛寶貝都能順利找到溫暖的歸宿，新北市動保處這次可是誠意滿滿。活動將於3月14日下午熱鬧展開，只要在當天成功認養毛寶貝的民眾，除了可以直接帶走超實用的「認養入新厝6大好禮」之外，還能額外獲得情人節限定的浪漫玫瑰花，以及寵物飼料與罐頭等豐富大禮包。

此外，主辦單位也在現場精心安排了周邊活動，特別設立專屬的人體彩繪區。民眾可以將心愛的毛寶貝或是家人圖騰畫在身上做紀念，只要完成拍照打卡，就能將精美小禮包免費帶回家，為這個特別的節日留下美好回憶。

明星毛寶貝大公開，黑貓「吉吉」與公關貓「2.0」萌翻全場

本次認養會共有4隻狗狗與8隻貓咪來到現場尋找新家，每一隻都有著獨特的故事與魅力。其中幾隻主打星貓咪更是讓人瞬間融化。

像是在新店建業路獲救的黑貓「吉吉」，剛被發現時身體極度虛弱，甚至不吃不喝，經過動保處獸醫與照護員的細心醫療調養，如今已經完全恢復健康。牠一身烏黑亮麗的毛髮，簡直就像是動畫《魔女宅急便》裡走出來的經典黑貓，經過多日的親訓，現在十分親近人群，正睜著大眼睛等待有緣人。

圖片來源：新北市動物保護防疫處

圖片來源：新北市動物保護防疫處

另外一隻超級公關貓「2.0」則是從小在動保處長大的成貓。牠的個性極度黏人且熱愛互動，如果發現沒人理會，還會主動發出可愛的喵喵聲來狂刷存在感，非得要人摸摸牠才肯罷休。最特別的是，牠開心時會像小狗一樣狂搖自己的麒麟尾巴，模樣十分討喜。而「陳咬錢」與「陳咬金」兩隻貓咪，則是在民宅附近被救援的幼貓，當時才一到三個月大，經過一陣子的親訓後，也已經完全適應與人類的相處，準備好成為家庭的新成員。

專屬寵物卡與AI媒合系統，助你找到最契合的伴侶

動保員徐雅萱特別說明，為了幫助民眾找到最適合自己的寵物，活動現場的每一隻犬貓都會附有一張專屬「寵物卡」。上面會清楚記載牠們的個性、特點以及日常照護需求，現場的專業志工團隊也會隨時提供媒合協助，讓新手毛爸媽也能安心認養，不用擔心手忙腳亂。

新北市動保處也提醒，目前新北市轄內共有8間動物之家，除了3月份會持續舉辦多場實體認養活動外，民眾也可以隨時關注動保處的官方臉書粉絲專頁掌握最新資訊。如果無法親臨現場，也能多加利用全國首創的「AI寵物認養媒合系統」，透過智慧科技在線上尋找與自己最契合的毛寶貝，讓愛心不受時間與空間的限制。

