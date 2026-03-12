養貓七年家裡零異味？別再用漂白水拖地了！開箱貝恩寵物清潔神物：七歲老貓點點親測，原來「人寵共居」可以這麼香又安心！貓奴必看的居家除臭黑科技大公開！🐈✨🏠

下班回家的路上，腦子裡想的都是趕快回家擼貓

但說真的，有時候推開家門的那一瞬間，迎接我的不是療癒，而是一股混雜著貓砂、口水和莫名「野性」的氣味重擊

我家主子點點今年七歲了，我們在這個空間相處了這麼久，難道這種尷尬的味道就是養寵物的宿命嗎？

還好最近讓我遇見了貝恩寵物 (Baan Pets)，才發現原來家裡不用像戰場一樣跟異味對抗，而是可以像微風一樣舒服自在

說實話，養貓養久了，鼻子真的會失靈

就像溫水煮青蛙，我們習慣了那些隱約飄來的粉塵味，直到有次朋友來家裡作客，進門時那微微皺了一下的眉頭，像針一樣刺了我一下

那一刻我才驚覺，原來我家「有味道」

這真的很打擊人耶！但我又不敢亂用市面上的芳香劑，那些標榜「強力除臭」的瓶瓶罐罐，背後的成分表密密麻麻全是看不懂的化學名詞

點點年紀也大了，代謝功能不如年輕貓咪，萬一為了香氣傷了牠的身體，我真的會後悔一輩子

這就像是在走鋼索，一邊是想要家裡香香的私心，一邊是守護毛孩健康的責任，難道真的沒有兩全其美的辦法嗎？





🧴 什麼？地板也能用「胺基酸」保養？

就在我為了這個問題焦慮到想狂刷地板的時候，我遇見了 貝恩寵物 (Baan Pets) 的抑菌去味地板清潔劑

老實說，一開始我是半信半疑的

畢竟市面上畫大餅的產品太多了，但當我深入研究它的成分，發現它竟然是用「胺基酸系界面活性劑」時 ，我的眼睛都亮了！

這東西我熟啊！這不就是我洗臉台上那罐貴鬆鬆專櫃洗面乳的主打成分嗎？懂

保養的女生都知道，用強鹼肥皂洗臉會緊繃乾澀，但胺基酸洗起來就是水嫩透亮

把這種保養級的概念拿來做地板清潔劑，這這這...也太奢侈了吧！

但轉念一想，點點每天赤腳在地上走，甚至開心起來還會在地板上翻肚打滾，牠的肚皮、肉球接觸地面的時間比我還長，給牠用好一點的，不過分吧 ？

🌬️ 不是掩蓋，是真正的「氣味歸零」

真正讓我入坑的關鍵，是第一次拖完地的那個下午

那天陽光很好，我把清潔劑倒進水桶裡，淡淡的「暖陽橙花」香氣飄出來，不是那種假假的化學甜味，而是一種很乾淨、很像剛曬過太陽的棉被味

拖把滑過地板的感覺非常順，完全沒有傳統清潔劑那種黏膩的拖泥帶水感

最神奇的是它的除臭原理，它添加了氧化鋅和柿子萃取物

這兩個成分如果用程式設計來比喻，就像是防毒軟體裡的「隔離區」和「刪除鍵」

它們不是拿一塊香水布把臭味蓋住，而是像小精靈一樣，主動去捕捉那些躲在磁磚縫隙裡的異味分子，把它們包覆、分解掉

這就是為什麼擦完他臭臭的落砂墊跟地板後，家裡不是「香水混貓砂味」，而是一種徹底歸零的清新感













🌸 終於能安心點香！找回生活的儀式感

搞定了地板，空氣裡的氛圍也不能馬虎

以前我對擴香這東西是敬謝不敏的，新聞上太多精油導致貓咪中毒的案例，讓我這個神經質媽媽完全不敢冒險

但生活還是需要一點情調啊！

不然日子過得像白開水一樣多無聊？

貝恩寵物居家擴香 完全打中了我的痛點

它主打符合國際 IFRA 認證標準，低敏、溫和、成分透明

這就像是我們在挑食品，看到「無添加」標章會特別安心一樣

那個味道怎麼形容呢？它不是很強勢地宣告「我在這裡」，而是像背景音樂一樣，輕輕地流淌在空氣中

當我坐在沙發上追劇，點點窩在我的腿上呼嚕時，那股淡淡的花香若有似無地飄過來，那一刻，真的覺得所謂的「歲月靜好」，大概就是這個味道吧

它不是為了掩蓋什麼，而是為了讓我們更享受在一起的時光

❤️ 給毛孩的愛，藏在呼吸的細節裡

或許你會覺得，不過就是清潔劑和擴香，有必要這麼講究嗎？

但我想跟你說，正是因為我們愛著這些不會說話的毛家人，才更要在這些看不見的細節上替牠們把關

點點七歲了，未來的日子我希望能陪牠走得更久、更健康

我們不需要為了養貓而犧牲家裡的質感，忍受異味；也不需要為了追求香味而讓毛孩處在風險中

貝恩寵物讓我明白，原來「人寵共居」可以是一種互相尊重的平衡，是一種不用妥協的優雅

試想一下，當你打開家門，迎接你的不再是尷尬的異味，而是乾淨的地板、舒心的香氣，還有那隻愛你的貓，這不就是我們努力工作賺錢所追求的幸福嗎？

如果你也正為了家裡的味道煩惱，或者想給家裡的「老孩子」一個更安心的環境

試試看把它們帶回家，你一定會愛上這種重新呼吸的感覺！