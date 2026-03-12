2026-03-12 17:33 女子漾／編輯黃冠婷
3/14誠品最台白色情人節！台語情歌派對開唱 逾500款台美日韓情歌出巡＋月老御守助攻脫單
白色情人節想來點不一樣的浪漫？誠品書店今年首度推出「台語情歌遶境」，攜手派對必聽DJ品牌「民生電氣」打造北中南巡迴音樂派對，3月14日從台南起駕，一路唱到台中與台北，帶領樂迷用台語情歌感受最有台味的戀愛氛圍。同時，誠品書店台中園道店也推出「2026影音商品展」，精選超過500款台、美、日、韓必聽情歌黑膠與專輯，還有音樂分享會與滿額贈活動，從戀愛BGM到月老御守一次備齊，成為今年白色情人節最浪漫的約會提案。
台語情歌DJ派對北中南巡迴｜最台浪漫情歌夜登場
「台語情歌遶境」邀請人氣DJ品牌「民生電氣」策劃演出，透過刷碟混音重新詮釋經典台語情歌，打造充滿節奏感的戀愛派對。
活動亮點包括：
•3/14 台南首場登場
•3/21 台中園道店接力演出
•台北松菸與台大店後續登場
•台南場將由DJ HUNTER與DJ ALX帶來演出，以動感節奏重混鄭進一、林強與沈文程等經典台語歌曲，打造復古又新潮的台式浪漫夜。
•台中場則由DJ BOKO與DJ NICO接力登場，結合Lo-Fi、chill hop等音樂元素，重新演繹宇宙人、芒果醬、淺堤等樂團的「新台語情歌」，打造不同於傳統印象的台語派對。
•台南與台中場目前皆開放免費報名，活動當日出示報名成功頁面，即可獲得限定紀念手環。
台中園道店影音商品展｜500款戀愛BGM一次收藏
3月21日至4月12日，誠品書店台中園道店同步推出「2026影音商品展」，集結台灣、美國、日本、韓國等超過500款情歌專輯與黑膠，打造最完整的戀愛音樂清單。
必聽推薦包括：
•伍佰經典情歌專輯《愛你伍佰年》
•米津玄師《IRIS OUT / JANE DOE》黑膠
•電影《KPOP獵魔女團》原聲帶
•蔡琴《談心》典藏水晶膠
•黃品源《淚光閃閃 源來有你》黑膠
•日本創作歌手藤井風專輯《LOVE ALL SERVE ALL》
•泰勒絲最新專輯《星夢人生》
從90年代經典情歌到最新流行音樂，一次找到屬於自己的戀愛BGM。
音樂人現身分享｜聽歌也聽故事
活動期間誠品書店台中園道店還將舉辦多場音樂分享會，邀請台灣音樂人到場與樂迷近距離交流。
出席音樂人包括：
原住民樂團「微醺開根 RadiwRaliw」
雙胞胎重唱組合「依錚依靜」、新生代創作歌手王品裙
透過創作故事與現場演唱，帶領樂迷更深入理解歌曲背後的情感。
滿額贈月老御守｜脫單戀愛再加持
「2026影音商品展」期間，誠品會員購買影音商品單筆滿2,000元，即可獲得限量「月老Q御守」。這款御守由品牌月緣室與台灣藝術家AH!Q合作設計，象徵與台中知名月老廟「樂成宮」締結好緣，成為情人節期間最具話題的戀愛小物。
誠品約會提案 ｜音樂＋電影一次滿足
除了音樂活動，誠品書店台中480也將推出電影約會場。
放映時間：
•3/27 浪漫歌舞片《媽媽咪呀！》
•4/24 經典音樂電影《大娛樂家》
兩部作品都以音樂與夢想為主題，為戀愛氛圍再加分。
