【選書】召喚「台灣共和國大統領」廖文毅 一場對身世與台獨運動起源的探索 —《成為幽魂的總統》

我無意代表臺灣人民，也無意代表我的家族，或我的祖父廖文毅。我所能訴說的，只是自己的故事。

說到「廖文毅」，大部分的台灣人大概已經不知道這號人物，但只要加上「台灣共和國臨時政府大統領」的頭銜，還是會勾起不少人的興趣；他曾經夢想建立一個屬於台灣人的國家，卻因此流亡海外，最後黯然向國民政府「投降」，並消失在主流的歷史論述當中成為無處可去的「幽魂」。然而，一場跨國尋根之旅，卻將他的人生重新帶回大眾的視野，配合這幾年公開的政府檔案，我們也更能夠好好瞭解他的人生與他所身處的那個時代。

不被談論的爺爺與他複雜的台獨運動史

《成為幽魂的總統：一段跨越三代的家族記憶與臺灣獨立運動往事》作者廖美文是廖文毅的孫女，但在祖母與家人們的沈默下，她從不知道自己的祖父曾是台灣獨立運動的先行者，一直到她在一本美國外交官的著作當中看到「廖文毅」的名字，並開啟了她來台探索的旅程。廖美文在2010年來到台灣，展開為期一年的田野調查，期間她訪問學者、家族耆老，甚至前往各種紀念場館與祖父的家鄉，只為了更接近那段自己不曾經歷的歷史；儘管不算完全順利，卻在各種機緣下一步步更加了解神秘的祖父，也一併見證了初代台獨運動的起伏興衰。

雖然是一本企圖向世界說明近代台灣歷史的作品，但讀者在翻開之前，或許還是建議先將它定位為一本遊記或日記類，而不是專業的學術著作；生長於美國的作者來到台灣來追尋自己祖父母輩的記憶，特別是在缺乏背景與類似教育環境的情況下，多少會對台灣的歷史、地理環境與社會樣態有點陌生，進而與台灣讀者產生疏離感。因此，把重點放在作者尋根、並且跟著她一起摸索「廖文毅」這個人的生平，才能夠感受到這本書真正的價值。

以「廖文毅」為主題 家人的反應更是值得觀察的對象

以此為延伸，在將廖文毅設定為主體的想像內容之外，書中其實有很大一部分是關於家屬心路歷程的旁觀紀錄，包含廖文毅的太太、子女，同樣深受國民黨迫害的其他親族，就連作者本人都是讀者能夠觀察的對象。藉由讓視角不只停留在運動者本人，多元的主體也讓這本作品能夠呈現更加複雜的面向，讓人理解白色恐怖是如何滲透進每一個人的生命當中，並且留下深深的烙印。而廖文毅失敗的經驗，也再次提醒了人們國際政治間錯綜復雜的關係。

台灣是個國家嗎？許多人大概都已經接受「中華民國＝台灣」的說法，但從歷史、國際法與國族認同等角度來看，其中仍有不少值得討論的空間；除了過往威權時代的傷痕，尤其是在台灣逐漸向前邁進，卻又屢屢被「中華民國」的鬼魂絆住腳步的情況下，接受現狀或許並不是最佳解。在思考未來方向的同時，廖文毅的台灣共和國夢想儘管只是曇花一現，卻也是重要的歷史經驗，讓現代台灣人在追尋未來道路時先了解可能必須面對的挑戰與威脅；同時，就如同國民黨的革命神話，也許台灣人總有一天也能夠迎來屬於我們的建國成功之日。