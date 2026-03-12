2026-03-12 16:04 女子漾／編輯黃冠婷
《航海王2》新田真劍佑「爆肌」回歸！地獄特訓練出索隆「超巨臂肌」
Netflix真人版影集《航海王》第2季於3月10日正式上線，不只劇情討論度持續飆升，飾演「索隆」的日本男星新田真劍佑更因「爆肌進化」成為全網焦點。一幕他裸上身雙臂交叉的畫面曝光後，粗壯手臂與厚實胸肌立刻在社群平台瘋傳，粉絲直呼：「這根本是真人版索隆！」影集上線後也迅速衝上Netflix台灣熱門榜前三名，再度掀起《航海王》熱潮。
真人版索隆肌肉進化｜身材比三年前「大兩號」帥度破表
不少網友將新田真劍佑在電影《聖鬥士星矢》時期的畫面與現在對比，發現他的身材幾乎像是「升級版本」。三年前的體態雖然線條精實，但整體屬於輕量級肌肉；到了《航海王》第2季，胸肌厚度、三角肌飽滿度以及手臂圍度都明顯增加，整個人壯了一圈。
劇中索隆裸上身的畫面更成為討論焦點，除了胸前巨大傷疤高度還原漫畫設定外，壯碩身形與角色氣場幾乎與動畫版完全同步，讓不少動漫迷直呼「還原度太高」。
魔鬼訓練曝光｜每週7天、每天3小時的地獄課表
這樣的身材並非天生。新田真劍佑的私人教練透露，為了打造「索隆2.0」，他接受極度嚴格的訓練計畫。
他的訓練強度包括：
•每週訓練7天幾乎沒有休息
•每次健身課程長達3小時
•拍攝夜戲到凌晨2點仍直奔健身房
教練甚至表示，新田真劍佑的自律程度高到需要「被強迫吃一次欺騙餐」，避免代謝過低。這樣的紀律也讓教練直言，他是自己合作過最敬業的演員之一。
索隆身材養成秘訣｜三大上半身訓練打造「三刀流體格」
除了重量訓練，新田真劍佑在片場也會利用空檔維持肌肉狀態，強化胸背與手臂線條。據健身教練分享，他常做的上肢訓練包括：
•鑽石伏地挺身：強化胸肌中縫與手臂力量，是維持肌肉充血感的重要動作。
•寬距引體向上：打造寬肩與背部厚度，讓身形呈現索隆標誌性的V字體態。
•下斜伏地挺身：加強上胸與肩膀線條，讓整體肌肉比例更加立體。
透過這些訓練組合，成功打造出能撐起「三刀流劍士」氣勢的強壯上半身。
第三季身材還會升級 | 教練預告「索隆只會更狂」
教練在社群平台透露，新田真劍佑在拍攝期間的努力程度遠超想像，甚至凌晨收工仍持續訓練，只為了呈現最貼近角色的體態。他也預告，如果《航海王》推出第三季，索隆的身材還可能再進一步升級。這也讓不少粉絲已經開始期待下一季的「索隆3.0」。
《航海王》第2季播出資訊主演：
•伊納基戈多伊（魯夫）
•新田真劍佑（索隆）
•艾蜜莉拉德（娜美）
•雅各羅美洛（騙人布）
•塔茲史卡勒（香吉士）
播出日期：2026年3月10日
集數：8集
平台：Netflix
