《航海王》索隆本尊是他！新田真劍佑8個封神螢幕角色 《鋼之鍊金術師》、《花牌情緣》都超經典。圖片來源：IG @germanlarkin、IG@completement.culte

隨著 《航海王》真人版在全球掀起熱潮，飾演「羅羅亞·索隆」的新田真劍佑（Mackenyu Arata ）也一躍成為國際矚目的亞洲演員。俐落的劍術動作與冷峻氣質，讓不少觀眾直呼「索隆真人化成功」。

圖片來源：IG@mackenyu.1116

其實在《航海王》之前，新田真劍佑早已在日本影壇累積不少代表作。無論是漫畫改編電影中的激烈動作戲，或是青春電影裡的細膩情感表演，他都展現出極高可塑性。

以下分類整理他的經典螢幕角色，從不同面向認識這位寶藏男演員！

動作與漫改作品：高度還原角色的實力派

新田真劍佑在日本影壇最具代表性的標籤之一，就是「漫畫改編作品常客」。他的外型與運動能力，讓他在漫改角色中往往能高度還原原作人物。

《神劍闖江湖 最終章 The Final》｜雪代緣

圖片來源：SamuraiDVD

在這部人氣系列最終章中，他飾演故事最重要的反派角色雪代緣。

角色性格陰沉而充滿復仇執念，新田真劍佑透過強烈的肢體動作與眼神表現，呈現出角色壓抑與瘋狂的情緒。片中與主角劍心（由 Takeru Satoh 飾演）的對決場面，也成為電影的最大看點之一。

圖片來源：Film Mining 101

《鋼之鍊金術師 完結篇》｜斯卡

圖片來源：Ramen Para Dos

在這部人氣漫畫真人版續作中，他飾演背負滅族仇恨的角色斯卡。

臉上標誌性的十字傷痕與沉默寡言的個性，讓角色充滿壓迫感。儘管大量特效妝容遮住部分臉部表情，他仍透過肢體語言與眼神展現角色的悲劇感。

圖片來源：spice

《JOJO的奇妙冒險：不滅鑽石 第一章》｜虹村億泰

圖片來源：IMDb

這是他早期的重要作品之一。虹村億泰是一名看似粗魯、實際上性格單純的不良少年。新田真劍佑為角色改變外型造型，也展現出與本人形象不同的一面，證明自己不只適合帥氣男神角色。

圖片來源：Cosmopolitan HK

青春與文藝電影：細膩情感的另一面

除了動作與漫改作品，新田真劍佑在青春題材電影中的表現也相當受到觀眾喜愛。

圖片來源：SensCritique

這是他在日本影壇的重要成名作。綿谷新是一名天才歌牌選手，個性內斂卻對競技歌牌充滿熱情。

新田真劍佑為此苦練歌牌與福井方言，成功演出角色沉靜而堅定的氣質。據悉，他也因為特別喜歡這個角色，後來將「新」加入自己的藝名。

圖片來源：中日新聞

《說再見前的30分鐘》｜宮田秋

圖片來源：截自官方

這部結合音樂與奇幻元素的青春電影，描述一段跨越生死的友情與夢想故事。

新田真劍佑在片中飾演樂團主唱，不僅展現演技，也表現出音樂才華。角色陽光而溫柔的氣質，也讓這部電影成為不少粉絲心中的代表作。

圖片來源：Ｘ＠Netflix Japan | ネットフリックス

《仰望師恩》｜木藤良蓮

圖片來源：Aogeba Toutoshi (2016)

在這部校園音樂題材日劇中，他飾演吹奏薩克斯風的學生。角色外表冷酷，內心卻充滿熱情與義氣。這部作品讓他在年輕觀眾群中逐漸累積人氣。

圖片來源：Ｘ＠carrot-kun // おつかれ, ハイステ!

競技與懸疑題材：不同類型的演技挑戰

除了青春與動作電影，他也嘗試過運動題材與心理懸疑電影，展現更多樣化的角色形象。

《OVER DRIVE》｜檜山直純

圖片來源：IMDb

電影以職業拉力賽車為背景，描述兄弟之間的競爭與合作。

新田真劍佑在片中飾演天才賽車手，角色個性衝動卻充滿天賦。高速賽車場面與兄弟情感戲交織，讓這部作品展現出熱血運動電影的魅力。

圖片來源：MOTA（モータ）

《12個想死的少年》｜慎次郎

圖片來源：MyVideo

這是一部以密室為舞台的心理懸疑電影。

故事描述12名青少年相約集體自殺，卻在現場發現一具神秘屍體，事件因此急轉直下。新田真劍佑在片中飾演冷靜理性的角色，在群戲中展現穩定而內斂的演技。

圖片來源：IG@mackenyu.1116

出生於美國洛杉磯的新田真劍佑，擁有日英雙語能力，加上動作與漫改作品累積的人氣，使他成功進入國際市場。隨著《航海王》真人版爆紅，他也被視為近年最具潛力的亞洲男演員之一。

從《花牌情緣》的青春男神，到《神劍闖江湖》的強勢反派，再到《航海王》中的索隆，新田真劍佑的演藝路線持續拓展。未來他在好萊塢與亞洲影壇的發展，也備受影迷期待。