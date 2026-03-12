《航海王》真人版索隆爆紅！新田真劍佑7件事：武打世家出身、漫改專業戶，弟弟也是男神。圖片來源：IG@mackenyu.ph、IG@mackenyu

One Piece (Netflix live‑action series) 自2023年上線後迅速席捲全球，不僅在多國排行榜奪下冠軍，也讓飾演「羅羅亞·索隆」的 Mackenyu Arata 人氣飆升。俐落劍術、冷峻氣質加上完美體格，讓他被粉絲封為「真人版索隆本尊」。

圖片來源：IG@completement.culte

其實這位美籍日裔男星的背景相當驚人，不僅出身動作演員世家，更是日本影視圈公認的「漫改專業戶」。

以下整理關於新田真劍佑的7件事，帶你一次認識這位爆紅男神。

新田真劍佑1. 武打世家出身：父親是傳奇動作明星

圖片來源：IG@mackenyu

新田真劍佑出生於美國洛杉磯，是日本已故動作演員Sonny Chiba（千葉真一）的兒子。

圖片來源：IG@mackenyu

千葉真一在日本與國際影壇都具有極高地位，曾出演《Kill Bill》系列與多部動作電影，並創立動作演員訓練團體「Japan Action Club」。受到父親影響，新田真劍佑從小接觸武術與運動，也培養出優秀的身體素質。

新田真劍佑2. 從小習武 空手道黑帶實力

圖片來源：IG@mackenyu.ph

在父親的武術教育下，新田真劍佑從小學習極真空手道、劍道與各種運動。他曾在青少年時期取得空手道黑帶並在比賽中奪冠，體操、游泳與摔角也都有涉獵。

這樣的背景讓他在拍攝《航海王》時，能夠親自完成大量動作戲。索隆招牌的劍術動作，也因此顯得格外流暢有力。

新田真劍佑3. 「新田」其實是藝名

圖片來源：IG@mackenyu

他的本名其實是前田真劍佑。在出演電影版 Chihayafuru《花牌情緣》時，他飾演重要角色「綿谷新」。

由於非常喜歡這個角色，他在之後將「新」加入藝名，改為新田真劍佑（Mackenyu Arata），象徵提醒自己不忘演員初心。

新田真劍佑4. 漫畫改編電影常客

圖片來源：IG@mackenyu.ph

新田真劍佑在日本影壇最知名的特色，就是出演大量漫畫改編作品，因此被影迷稱為「撕漫男」。

他曾出演的漫改作品包括：

《花牌情緣》



《JoJo的奇妙冒險》真人版



《東京喰種S》



《鋼之鍊金術師》真人版



《聖鬥士星矢》真人電影

直到《航海王》真人版推出後，他成功將索隆的氣質與外型高度還原，也讓國際觀眾正式認識這位日本演員。

新田真劍佑5. 弟弟真榮田鄉敦是人氣演員

圖片來源：IG@mackenyu

新田真劍佑的弟弟Gordon Maeda（真榮田鄉敦）同樣活躍於日本影視圈。

新田真劍佑（白衣）與真榮田鄉敦（格紋衣）。圖片來源：IG@mackenyu

真榮田鄉敦出演過《東京復仇者》等熱門作品，也擁有高挑身材與帥氣外型。兄弟兩人常被粉絲稱為「演藝圈最強基因兄弟檔」。

新田真劍佑6. 2023年低調結婚

圖片來源：IG@isinc_hm

2023年1月，新田真劍佑宣布與交往多年的圈外女友結婚。巧合的是，他與弟弟真榮田鄉敦 在同一天公布婚訊，當天正是父親千葉真一的生日。

兄弟倆以這樣的方式向父親致意，也讓許多粉絲感動不已。

新田真劍佑7. 美日雙語背景 進軍好萊塢

圖片來源：IG @germanlarkin

新田真劍佑出生於洛杉磯，因此英語與日語都十分流利。這樣的語言優勢，使他能夠輕鬆參與跨國製作。

在《航海王》真人版的全球選角中，他也因此脫穎而出，成為主要角色之一。影集上線後，他的演技與動作戲表現受到國際媒體高度肯定，也讓他的知名度迅速擴展到全球。

《航海王》真人版的成功，讓新田真劍佑正式打開國際市場。憑藉武術底子、俊朗外型與多部漫改作品的經驗，他也被外界看好將成為下一位在好萊塢與日本兩地發展的重要亞洲男星。