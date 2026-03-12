2026-03-12 13:14 女子漾／編輯ANDREA
3C迷必看！小米Xiaomi17系列強勢登台，同場加映2款CES爆紅神級配件
小米17系列重磅登台！首搭徠卡「紅標」與實體變焦環，挑戰輕薄與大電量極限
小米於全新 Xiaomi 17系列正式登場，本次最大亮點莫過於小米與徠卡（Leica）深耕多年的影像合作迎來顛峰。雙方聯手打造百年紀念版「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」，不僅破天荒在機身放上象徵正宗血統的「徠卡紅標」，更首度導入實體變焦環，徹底模糊了智慧手機與專業相機的界線。
正宗徠卡體驗：實體變焦環與連續光學變焦
這次的 Leica Leitzphone 特別版從裡到外充滿「徠卡味」。
硬體上首創「大師變焦環」，內部機械結構精度達 0.03mm，搭配專屬馬達震動與客製化 UI，轉動瞬間彷彿操作真實相機。專屬禮盒甚至附贈了鏡頭蓋與經典紅色掛繩，儀式感拉滿。
在鏡頭規格上，兩款機型各有不同特色：
Xiaomi 17 Ultra（極致影像）： 搭載全球首創徠卡 APO 認證的「2億畫素 75mm–100mm」長焦鏡頭，實現手機界罕見的連續光學變焦，最高支援 400mm 無損望遠，畫質不妥協。主鏡頭採用業界最強 1 吋大底與 LOFIC HDR 技術，無懼複雜光影與極暗夜色。
Xiaomi 17（全能經典）： 搭載 1/1.31 吋大底與 1G+6P 玻塑混合鏡片，有效抑制眩光鬼影。支援 60mm 浮動長焦與 10cm 微距，並具備最高 20x AI UltraZoom，遠近皆宜。
顛峰效能與反差大電量：小手機也有猛獸續航
效能方面，全系皆標配高通最新 Snapdragon 8 Elite Gen 5 旗艦處理器，搭配 3D 環形冷泵散熱系統，確保重載遊戲不降頻。
而在「輕薄度」與「電量」的分析：
6.9 吋 Xiaomi 17 Ultra： 機身僅厚 8.29mm（重 218.4g），卻塞入 6000mAh 大電池，支援 90W 有線與 50W 無線快充。
6.3 吋 Xiaomi 17： 專為小手機愛好者打造，機身薄至 8.06mm（重 191g），電池容量竟「反超」老大哥，高達 6330mAh，並支援更快的 100W 有線快充，徹底打破小尺寸手機續航不佳的刻板印象。
超人氣電子品牌Belkin在CES 2026亮相的多款充電新品正式登台！
本次首發兩款備受國際媒體矚目的主力產品：「Nintendo Switch 2專用充電收納盒 Pro」與「UltraCharge Pro 3合1磁吸充電座」，為玩家與行動族群帶來更高效的充電體驗。
獲 Variety 等外媒評選為「CES 最佳新品」的 Switch 2充電收納盒Pro，完美解決了玩家的電量焦慮。主打「收納即充電」，內建可拆式 10,000mAh（30W 快充）行動電源，並配有LCD螢幕與翻折立架，出門在外也能輕鬆邊充邊玩。防摔硬殼內不僅可收納12張卡匣，更貼心加入AirTag隱藏防丟暗格，以及長按即可啟用的「飛航模式」來確保機體維持關機，隨行防護細節拉滿。
另一款同步開賣的 UltraCharge Pro 3合1磁吸充電座，則瞄準多裝置用戶的痛點。主打全新 Qi2 25W 無線快充，能一次補血 iPhone、Apple Watch 與 AirPods，實測25分鐘即可讓 iPhone 16充至 50%。為了讓高速充電更穩定安全，機身導入了 ChillBoost™ 雙重冷卻系統，透過靜音風扇與智慧溫控主動散熱，最高可降溫 7°C，確保快充不發燙、更保護電池健康。
