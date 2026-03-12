不起訴不代表告誡帳戶自動解除！貓董律師詳解警示帳戶、告誡帳戶區別

記者/李明真報導

隨著詐騙案件持續增加，不少民眾因帳戶涉及可疑金流而被列為「警示帳戶」，甚至收到警方的「書面告誡」。然而在實務上，許多人往往將兩者混為一談，甚至誤以為只要案件不起訴，帳戶問題就會自動解除。

專門處理詐騙與虛擬貨幣案件的貓董律師（王心婕）指出，「警示帳戶」與「告誡戶」其實屬於不同性質的法律制度，適用條件、法律效果以及撤銷方式均不相同。如果沒有先釐清法律定位，很可能走錯處理途徑。

貓董律師提醒，要先釐清問題帳戶被哪項法律制度規管，因為適用條件、法律效果以及撤銷方式均不相同。圖/貓董律師提供

警示帳戶可能涉及犯罪金流而遭限制

貓董律師分析，所謂「警示帳戶」，通常是金融機構依警方通報，認為該帳戶可能涉及詐騙或其他犯罪金流，因此進行風險管制措施。

帳戶一旦被列為警示帳戶，常見影響包括：帳戶提款和轉帳功能受到限制、金融機構進行風險控管、當事人可能面臨刑事調查。

在實務案例中，許多當事人是在不知情的情況下被列為警示帳戶，例如網路投資、兼職、貸款過程中誤將帳戶資訊提供他人使用，若希望能解除警示帳戶，可參考貓董律師警示帳戶快速解除的真相解析。

無論是警示帳戶或是告誡帳戶，都會帶來諸多不便和麻煩，民眾不要置之不理。圖/貓董律師提供

告誡戶：針對提供帳戶行為的行政處分

另一方面，「告誡戶」則是警方針對無正當理由提供金融帳戶給他人使用的行為所做出的行政處分。

貓董律師提醒，即使當事人未必直接參與詐騙，但若被認定有提供帳戶供他人使用的情形，仍可能收到書面告誡。

此類處分雖然屬於行政性質，但會讓銀行帳號五年內被大幅度限制功能，造成日常生活諸多不便。

最大差異在撤銷方式不同

貓董律師指出，許多人誤以為只要刑事案件不起訴或證明自己沒有犯罪，告誡限制就會自動解除，但實際上並非如此。

如果是警示帳戶，通常要等刑事案件結束（如不起訴、無罪），金融機構才可能解除帳戶限制。

但若是告誡處分，則屬於行政處分性質，當事人若認為處分不當，通常需要透過訴願或職權撤銷告誡聲請之方式爭取撤銷，而不會因刑事案件結果自動消失。

貓董律師提醒 釐清警示帳戶跟告誡差異再行動

法律專家貓董律師建議，若帳戶被列為警示帳戶，應先準備後續刑事案件筆錄及開庭偵查之內容；若是告誡處分，則應評估是否提出訴願或職權撤銷告誡聲請。

在詐騙案件日益複雜的情況下，民眾若遇到帳戶被限制或收到警方通知，建議先了解相關法律制度，再決定後續處理方式，以避免因誤解制度而錯失救濟機會。也歡迎民眾進入貓董律師的官網：https://fintech-legal.tw/，查看更多實用的詐騙自救資訊。