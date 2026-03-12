2026-03-12 11:20 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真
【捷克隊教會我們，什麼叫「享受比賽」】 ——連輸四場，卻讓東京巨蛋4萬人為他鼓掌
【捷克隊教會我們，什麼叫「享受比賽」】
——連輸四場，卻讓東京巨蛋4萬人為他鼓掌
▋輸球，也可以被全世界尊敬
4：0。捷克連輸四場。
理論上，應該灰頭土臉，士氣低迷。
但奇妙的是——
當捷克先發投手Ondrej Satoria在捷日比賽退場時，東京巨蛋四萬名球迷，鼓掌致意。
輸球的球隊，被四萬人致敬。
這在職業運動世界，很少見。
為什麼？
因為這支球隊，根本不是職業球隊。
▋捷克「斜槓」棒球隊
這是一支真正的斜槓球隊。
球員都有正職。
有人是醫師。
有人是消防員。
有人是會計師。
有人是塑膠公司業務。
還有人在航太產業、核能產業工作。
白天上班。
晚上練球。
他們不是靠棒球吃飯。
他們是——太熱愛棒球。
總教練Pavel Chadim很誇張。
他的正職是神經內科醫師。
白天看診。
晚上帶隊。
醫師的生活大家都知道。
門診、巡房、手術、學術研討、醫病溝通。
已經忙到爆。
結果他還有時間帶領國家隊打棒球。
而且一帶——
就是30年。
▋打棒球不是為了錢，而是熱愛
為什麼撐得下去？
答案很簡單。
因為熱愛。
捷克球員說過一句很坦白的話：
「我們打棒球，不是為了錢，只是因為熱愛棒球，願意為此奉獻。」
他們說自己就是一群——棒球狂熱份子。
對他們來說，能站上東京巨蛋，和各國職業球員對決，已經是夢想成真。
▋享受比賽，比輸贏更重要
這次經典賽。
台灣7局就以14比0擊敗捷克。
很多人以為捷克會很沮喪。
結果賽後記者會，總教練卻說：
「如果運動可以取代戰爭，取代國際衝突，那對世界會是件很好的事。」
「我真的很享受這幾場比賽。」
總教練用「享受」來形容比賽的心態。
不是遺憾。
不是氣憤。
不是不甘心。
是——享受。
享受準備的過程。
享受比賽的緊張。
享受東京巨蛋4萬人和你一起屏息凝氣。看你投球，看你揮棒，看你接球，看你傳球…….
享受當下。全力以赴。
輸了，也坦然接受結果。
▋捷克總教練戴上日本必勝頭巾
台日大戰後，總教練Pavel Chadim突然說：
「請給我1分鐘。」
隨後他將寫有「日本」字樣的頭帶綁在頭上，以日文高喊：
「日本！非常感謝！」
再以英文表示：
「希望棒球能永遠延續下去。」
為記者會畫下句點。
▋捷克球員披上中華民國國旗
捷克隊其實一直給人很特別的印象。
2024年世界12強熱身賽時。
他們來到台北大巨蛋。
捷克球員Marek Chlup披著中華民國國旗上場。
台灣隊長陳傑憲也回敬一樣的動作，披上捷克國旗。
全場掌聲。
那一刻。
棒球不只是比賽。
更像是一場友誼。
英雄惜英雄。
▋最chill的輸家
那次來台灣，剛好遇到颱風。
捷克球員沒有抱怨。
他們去公園溜滑梯。
喝手搖飲。
甚至跟路人借機車騎。
官方社群每天分享生活。
很多台灣網友笑說：
這支球隊也太可愛。
這次到東京比賽也是一樣。
就算連輸四場，球員賽後依然跑去京都玩。
打完球。
去放鬆。
很chill的人生。
輸，對他們來說，也許不是人生最需要在意的事情。
▋東京巨蛋最感人的一幕
投手Ondrej Satoria。
球速不快。
不到130公里。
但在2023年經典賽。
他曾經用三球——三振大谷翔平。
震撼全球。
連大谷翔平都曾戴上捷克隊帽子致敬。
2026年，Satoria在台日大戰投了4.2局，沒有失分。
第五局退場時，整座東京巨蛋為他鼓掌。
日本球迷鼓掌。
捷克球迷起立歡呼。
連日本球員都鼓掌致意。
那是尊敬。
那一晚。
Satoria在東京巨蛋完成了自己的「最後一舞」。
▋真正的運動精神
捷克隊的故事，很奇妙。
他們不是最強的。
不是職業球員。
但他們卻讓全世界記住。
因為他們身上，有一種東西——
叫做
享受比賽。
享受當下。
▋人生像棒球賽
捷克隊提醒世界一件事。
很多人打球，是為了贏。
但也有人，是為了熱愛而上場。
我們的人生，其實也像一場比賽。
我從小參加演講比賽，這把年紀，還去參加英文比賽圓夢。
準備的過程，練習練習再練習，真的很煩。
英文老師告訴我，「Enjoy the speech」。
我突然恍然大悟，參加演講比賽，是我的夢想，我好好準備，盡力就好。享受我在演講，全場都鴉雀無聲，只專注看我一人的成就感。
輸贏重要。
但更重要的是——
我曾經為熱愛的事上場過。
享受比賽。
享受當下。
享受每一個全力以赴的過程。
因為在人生這場有限的球賽裡——
真正值得驕傲的，
從來不是結果。
而是了無遺憾。
