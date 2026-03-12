【捷克隊教會我們，什麼叫「享受比賽」】 ——連輸四場，卻讓東京巨蛋4萬人為他鼓掌





——連輸四場，卻讓東京巨蛋4萬人為他鼓掌

▋輸球，也可以被全世界尊敬

4：0。捷克連輸四場。

理論上，應該灰頭土臉，士氣低迷。

但奇妙的是——

當捷克先發投手Ondrej Satoria在捷日比賽退場時，東京巨蛋四萬名球迷，鼓掌致意。

輸球的球隊，被四萬人致敬。

這在職業運動世界，很少見。

為什麼？

因為這支球隊，根本不是職業球隊。





這是一支真正的斜槓球隊。

球員都有正職。

有人是醫師。

有人是消防員。

有人是會計師。

有人是塑膠公司業務。

還有人在航太產業、核能產業工作。

白天上班。

晚上練球。

他們不是靠棒球吃飯。

他們是——太熱愛棒球。

總教練Pavel Chadim很誇張。

他的正職是神經內科醫師。

白天看診。

晚上帶隊。

醫師的生活大家都知道。

門診、巡房、手術、學術研討、醫病溝通。

已經忙到爆。

結果他還有時間帶領國家隊打棒球。

而且一帶——

就是30年。

▋打棒球不是為了錢，而是熱愛

為什麼撐得下去？

答案很簡單。

因為熱愛。

捷克球員說過一句很坦白的話：

「我們打棒球，不是為了錢，只是因為熱愛棒球，願意為此奉獻。」

他們說自己就是一群——棒球狂熱份子。

對他們來說，能站上東京巨蛋，和各國職業球員對決，已經是夢想成真。





▋享受比賽，比輸贏更重要

這次經典賽。

台灣7局就以14比0擊敗捷克。

很多人以為捷克會很沮喪。

結果賽後記者會，總教練卻說：

「如果運動可以取代戰爭，取代國際衝突，那對世界會是件很好的事。」

「我真的很享受這幾場比賽。」

總教練用「享受」來形容比賽的心態。

不是遺憾。

不是氣憤。

不是不甘心。

是——享受。

享受準備的過程。

享受比賽的緊張。

享受東京巨蛋4萬人和你一起屏息凝氣。看你投球，看你揮棒，看你接球，看你傳球…….

享受當下。全力以赴。

輸了，也坦然接受結果。





台日大戰後，總教練Pavel Chadim突然說：

「請給我1分鐘。」

隨後他將寫有「日本」字樣的頭帶綁在頭上，以日文高喊：

「日本！非常感謝！」

再以英文表示：

「希望棒球能永遠延續下去。」

為記者會畫下句點。

▋捷克球員披上中華民國國旗

捷克隊其實一直給人很特別的印象。

2024年世界12強熱身賽時。

他們來到台北大巨蛋。

捷克球員Marek Chlup披著中華民國國旗上場。

台灣隊長陳傑憲也回敬一樣的動作，披上捷克國旗。

全場掌聲。

那一刻。

棒球不只是比賽。

更像是一場友誼。

英雄惜英雄。

▋最chill的輸家

那次來台灣，剛好遇到颱風。

捷克球員沒有抱怨。

他們去公園溜滑梯。

喝手搖飲。

甚至跟路人借機車騎。

官方社群每天分享生活。

很多台灣網友笑說：

這支球隊也太可愛。

這次到東京比賽也是一樣。

就算連輸四場，球員賽後依然跑去京都玩。

打完球。

去放鬆。

很chill的人生。

輸，對他們來說，也許不是人生最需要在意的事情。

▋東京巨蛋最感人的一幕

投手Ondrej Satoria。

球速不快。

不到130公里。

但在2023年經典賽。

他曾經用三球——三振大谷翔平。

震撼全球。

連大谷翔平都曾戴上捷克隊帽子致敬。

2026年，Satoria在台日大戰投了4.2局，沒有失分。

第五局退場時，整座東京巨蛋為他鼓掌。

日本球迷鼓掌。

捷克球迷起立歡呼。

連日本球員都鼓掌致意。

那是尊敬。

那一晚。

Satoria在東京巨蛋完成了自己的「最後一舞」。

▋真正的運動精神

捷克隊的故事，很奇妙。

他們不是最強的。

不是職業球員。

但他們卻讓全世界記住。

因為他們身上，有一種東西——

叫做

享受比賽。

享受當下。

▋人生像棒球賽

捷克隊提醒世界一件事。

很多人打球，是為了贏。

但也有人，是為了熱愛而上場。

我們的人生，其實也像一場比賽。

我從小參加演講比賽，這把年紀，還去參加英文比賽圓夢。

準備的過程，練習練習再練習，真的很煩。

英文老師告訴我，「Enjoy the speech」。

我突然恍然大悟，參加演講比賽，是我的夢想，我好好準備，盡力就好。享受我在演講，全場都鴉雀無聲，只專注看我一人的成就感。

輸贏重要。

但更重要的是——

我曾經為熱愛的事上場過。

享受比賽。

享受當下。

享受每一個全力以赴的過程。

因為在人生這場有限的球賽裡——

真正值得驕傲的，

從來不是結果。

而是了無遺憾。







