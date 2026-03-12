【劇評】正義真的存在嗎？《榮耀：她們的法庭》：三女神合體對抗社會偏見，卻在結局留下無盡深思？

2026 年開春韓劇《榮耀：她們的法庭》集結了三大演技女神，直戳韓國社會最不願面對的性犯罪痛點，但「如果你以為這只是另一部正義必勝的爽劇，那你就大錯特錯了！」；雖然標榜是律政版《黑暗榮耀》，但在看完結局後，我的心情卻比想像中更為複雜。今天就讓我們來深入剖析這場關於「名譽」與「救贖」的法庭戰爭。

《榮耀：她們的法庭》預告：

三位一體的律政傳奇：朴建浩導演與實力派女神的頂級盛宴

首先來聊聊這部劇的強大規格，本作由曾執導《或好或壞的東載》的 朴建浩導演 執導，並由《Train》的 朴價娫編劇 執筆。該劇改編自知名的瑞典影集《Heder》（Honour），在韓國在地化的過程中，強化了對當代社會性犯罪與媒體審判的深刻描寫。

而在演員陣容上，這簡直是「神仙打架」級別，女主角 李奈映 時隔三年重返小螢幕，首度挑戰出演律師「尹羅映」，她是事務所的對外門面，具備卓越口才與明星光環，卻在華麗外表下隱藏著難以言說的過去；與她搭檔的 鄭恩彩 則飾演冷靜理性、充滿領袖風範的代表律師「姜信才」，她是韓國最大律所「海溢」的繼承人，卻毅然選擇自立門戶為弱勢發聲；最後是 李清娥 飾演的「黃賢珍」，身為行動派律師，她擁有制服男性的武術實力與強烈的正義感，是團隊中不可或缺的堅毅力量，這三位性格迥異的大學摯友，共同撐起了全劇的核心情感。





※以

下內容涉及

劇透，請斟酌瀏覽※

法律與輿論的拉鋸：從「國民女婿」案揭開權貴性交易的黑暗面

故事起源於她們共同創辦的 L&J 律師事務所（意為 Listen & Join），這是一家專門為性暴力受害者提供法律支援的公益律所。全劇開端便拋出了一枚震撼彈：被譽為「國民女婿」的演員姜恩碩涉嫌性侵未成年女高中生，在輿論瘋狂獵巫、指責受害者「仙人跳」的極端壓力下，羅映等人依然選擇站在被害者身邊，試圖撕開權力結構下的醜惡真相。

隨著案件深入，精彩的重點在於她們發現這不僅是一樁單純的性犯罪，背後竟然牽扯到足以顛覆國家的政治性交易醜聞。與此同時，一個塵封 20 年的神祕過去也開始反撲，三位律師在大學時期曾共享一個致命祕密，而這個過去正逐漸演變成巨大的醜聞，逼迫她們在守護受害者與自保之間做出艱難抉擇。那種在法庭內外的攻防戰，以及面對大眾偏見時的無力與憤怒，被描寫得極其生動，首播即打破了電視台的收視紀錄。

真心話：高開低走後的靈魂拷問，開放式結局的缺憾美？

最後來談談我個人的評論：這部劇的節奏在 前期確實非常精彩，三位女神律師帥氣出擊、直擊社會痛點的橋段讓人看得熱血沸騰，特別是李奈映細膩的心理刻畫，讓觀眾能感受到受害者在復原過程中的艱辛。然而，進入 中後段劇情後，節奏開始變得有些枯燥，權貴鬥爭的套路稍微顯得有些疲乏，部分支線的鋪陳也拉低了整體的緊湊感。

最讓觀眾爭議的是其 「開放式結局」，如果你期待的是像《黑暗榮耀》那樣大快人心、惡人全數墮入地獄的爽快復仇，那麼《榮耀：她們的法庭》可能會讓你有些失望，它沒有給出一個絕對的「勝利」，而是讓主角群在傷痕中繼續潛行。雖然這種收尾少了一份快感，但我認為其 劇情主軸依然非常值得人深思，它真實地反映出性犯罪受害者在現行法律體制下的處境——正義往往是遲到的，甚至可能永遠不完整。這部劇並非想提供一份報仇指南，而是試圖展現女性在創傷後如何相互支撐、重新奪回生活話語權的過程。

總結來說，這是一部具有深度、演技在線但節奏略顯不均的作品。它雖然不夠「爽」，但足夠「真」。





