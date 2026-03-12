桃氣女孩首度跨國交流！前進韓國職業排球舞台 台韓啦啦隊共演引期待

桃園雲豹飛將職業排球隊專屬啦啦隊「17LIVE桃氣女孩」（Peach Girls）正式踏出國際舞台！應韓國首爾友利排球隊（Woori WON）邀請，桃氣女孩將於 3月14日 前往韓國首爾獎忠體育館（Jangchung Arena），在韓國職業排球聯賽賽事中進行跨國應援演出，這不僅是桃氣女孩成立以來首次跨國演出，同時也是台韓職業排球啦啦隊之間難得的交流合作，預計將為現場球迷帶來熱情四射的跨國應援盛宴。

照片說明：（由左至右）「17LIVE桃氣女孩」（Peach Girls）成員艾麗、邦妮、筱晴、穎樂、蔓妮，正式踏出國際舞台，受邀赴韓國職業排球聯賽賽事中進行跨國應援演出。（提供：影響力動能）

本次交流演出由桃氣女孩總監陸筱晴親自率隊，帶領人氣成員穎樂、蔓妮、邦妮與艾麗一同前往韓國，代表台灣啦啦隊文化登上韓國職業排球舞台。桃氣女孩自成立以來，以青春活力與高完成度的舞蹈應援迅速累積人氣，此次跨海演出不僅為職業排球隊持續推動國際交流，也代表台灣啦啦隊文化反推銷韓國，讓韓國感受台式應援。

照片說明：桃氣女孩總監陸筱晴 親自率隊到韓國進行交流之旅。

值得一提的是，首爾友利排球隊啦啦隊陣容中，也有不少台灣球迷熟悉的面孔，包括台灣職業棒球隊啦啦隊、深受球迷喜愛的大叔河智媛與禹洙漢。過去友利排球隊總監鄭多慧也曾多次造訪台灣，與台灣職業運動圈保持良好互動，促成本次台韓啦啦隊跨國交流的契機。透過此次合作，不僅讓韓國球迷看見台灣啦啦隊文化的魅力，也為未來台韓職業運動與啦啦隊文化交流開啟更多可能。

照片說明：啦啦隊女孩穎樂，首次以桃氣女孩啦啦隊員身份跨國應援演出。

本場比賽將於 3月14日下午2點 在首爾獎忠體育館舉行，由友利排球隊主場迎戰韓國電力隊。桃氣女孩除了將參與開場演出外，也會在比賽過程中與韓國啦啦隊進行共同應援，展現台韓兩地啦啦隊不同風格與文化特色。對於球迷而言，這場演出不僅是一場排球賽，更像是一場結合體育與娛樂的跨國應援派對。

桃氣女孩艾麗跨國應援演出。

桃氣女孩總監陸筱晴表示，能夠代表桃園雲豹飛將與台灣前往韓國演出，是非常難得的機會，希望透過舞台演出讓更多韓國球迷認識台灣啦啦隊文化，也期待能與韓國啦啦隊女孩互相交流、彼此學習，在應援文化上激盪出全新的火花。

桃氣女孩邦妮

此外，桃氣女孩也將完整記錄此次韓國交流之旅，包含幕後花絮、城市拍攝與賽事演出等內容，未來將透過官方社群平台與粉絲分享這段具有歷史意義的跨國旅程。對於長期支持桃氣女孩的粉絲而言，此次韓國行不僅象徵團隊邁向國際的重要里程碑，也是一段屬於桃氣女孩與球迷共同見證的精彩時刻。