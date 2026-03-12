《星期整聊事｜我只想一個人好好休息》: 為什麼放假反而更不想出門？

——愛玲的安靜，其實不是懶

星期六的早上，窗簾透進一點陽光。愛玲醒得很早。她躺在床上，看著天花板，手機裡已經跳出幾個朋友的訊息。

「今天要不要去逛街？」

「下午有咖啡局，要不要來？」

她滑過那些訊息，停了一下。然後回了一句：「今天想在家休息。」訊息送出後，她把手機放到旁邊。房間很安靜。她其實也沒有特別想做什麼。只是突然覺得，出門這件事，

有點累。

01｜平常的生活，已經很滿了

愛玲平常的生活其實很忙。每天早上匆忙出門，擠著人很多的捷運，上班後一整天都在回訊息、開會、處理事情。

有時候還要接電話，有時候還要臨時解決突發狀況。一整天下來，她的腦袋幾乎沒有停過。

除了工作，還有很多看不見的小事。朋友的訊息要回，家人的關心要回應，社群上的互動也會讓人分心。

那些事情一件一件累積，看起來不嚴重，卻會慢慢填滿一天。所以當週末終於來到，愛玲的第一個感覺，不是「要去哪裡玩」。

而是一種很深的鬆一口氣。她突然不想安排任何事情。不想計畫，不想趕時間，甚至不想讓行程表再多一行字。她只是想要一整天，

什麼都不用完成。那種沒有任務的空白，對她來說，其實很珍貴。

02｜出門，其實也是一種消耗

很多人覺得，放假就應該出去走走。逛街、吃飯、看展覽，好像只要待在家裡，就等於浪費了一天。

但對愛玲來說，出門其實不是一件很輕鬆的事情。從決定去哪裡開始，就要花很多力氣。要想交通，要想餐廳，要想人多不多。

如果是和朋友見面，還要聊天、回應、互動。要專心聽對方說話，也要適時分享自己的事情。那些交流其實很溫暖，但也需要能量。

有時候一整個下午的聚會，回到家後，她會覺得整個人像被掏空一樣。

不是因為不開心。只是那種「一直在運作」的感覺，讓人很累。所以當她選擇待在家，其實不是逃避社交。而只是想有一天，不需要回應任何人。

03｜家裡是唯一可以完全放鬆的地方

愛玲很喜歡待在家。家裡的空氣總是很安靜。沒有太多聲音，也沒有太多期待。她可以穿最舒服的衣服，不用化妝，不用整理頭髮。有時候她會坐在沙發上，看著窗外發呆很久。

有時候只是泡一杯熱茶，慢慢喝。那種節奏很慢，慢到好像時間都變得柔軟。在外面的世界，每個人都有角色。在公司是同事，在朋友面前要有精神，在家人面前要看起來很好。

但在家裡，她不需要成為誰。她只是自己。

那種不用被評價、不用被觀察的空間，讓她很安心。

所以當放假來臨，她自然會想回到這裡。不是因為世界不好，只是因為家裡，真的很舒服。

04｜你最近怎麼都不出門？

有時候朋友會笑她。

「你最近怎麼都不出門？」「是不是變得很宅？」

愛玲通常會笑笑。她其實不是不想見人。她也喜歡聊天，也喜歡和朋友一起吃飯。只是她發現，自己的節奏和別人有點不同。

有些人需要很多熱鬧，才會覺得生活很充實。但她需要一些空白，才能重新有力氣。如果週末排滿聚會，她反而會覺得焦躁。

因為那意味著，她又要不停地回應世界。所以她學會讓自己慢一點。有些邀約會去，有些就改天。不是疏遠，只是她在照顧自己的能量。

05｜當一個人累了就會想靠近安靜

有一段時間，愛玲其實也試過逼自己多出門。她覺得，也許是自己太悶了。於是她開始安排很多行程。

週末去逛街，晚上聚餐，偶爾看電影或展覽。一開始看起來很充實。可是每一次回到家，她都覺得心裡有一點空。

不是那些活動不好。只是她忽然意識到，自己其實沒有真正休息。她只是換了一種忙碌。那時候她才慢慢理解，有些疲憊，不是睡一覺就會消失。

而是需要一段安靜的時間，讓自己慢慢恢復。

06｜有些安靜是在恢復自己

現在的愛玲，比較少勉強自己。有些週末她會出門，和朋友吃飯聊天。有些週末，她會一整天待在家裡。

她不再覺得，放假一定要過得很精彩。也不再覺得，安靜是一種浪費。有時候，她會一邊整理房間，一邊聽音樂。

有時候，她只是躺在沙發上，讓思緒慢慢飄走。那些看起來很普通的時刻，其實讓她慢慢恢復。

她開始明白，生活不是一直往外跑。有時候停下來，也是一種前進。如果你放假也常常不想出門，也許不是你變得孤僻。只是生活太滿，心需要空一點。

有些人透過熱鬧恢復自己。有些人透過安靜。如果你需要的是安靜，那其實沒有什麼不對。