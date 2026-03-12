陸劇《逐玉》27句封神金句 亂世情深太扎心！「我不怕死，只怕我死了沒人護你」

2026-03-12 10:38 女子漾／編輯許智捷
陸劇《逐玉》27句封神金句 亂世情深太扎心！「我不怕死，只怕我死了沒人護你」。圖片來源：《逐玉》官方微博
陸劇《逐玉》27句封神金句 亂世情深太扎心！「我不怕死，只怕我死了沒人護你」。圖片來源：《逐玉》官方微博

古裝劇《逐玉》開播後討論度持續攀升，除了張凌赫飾演的落難侯爺「謝征」與田曦薇飾演的屠戶之女「樊長玉」之間的反差愛情引發話題，劇中大量直白又帶江湖氣息的台詞，也讓觀眾直呼「句句都是金句」。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

從霸氣護夫宣言、曖昧撩人情話，到亂世中帶著悲涼的深情告白，《逐玉》的台詞往往簡單卻直擊人心。

以下整理 27句最讓人印象深刻的《逐玉》金句，每一句都像是角色命運的縮影。

《逐玉》金句1

「你若留下，我殺豬養你啊。」

樊長玉的這句話聽起來粗獷，卻藏著最真誠的承諾。在她的世界裡沒有豪門誓言，只有最直接的守護。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》金句2

「從此之後，事事聽從賢妻吩咐。」

這句看似玩笑的誓詞，卻讓兩人的關係在不知不覺中多了一層親密。

《逐玉》金句3

「長玉，我娶你好不好？你不說話，我就當你答應了。」

帶著試探的語氣，卻藏不住謝征的心動。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》金句4

「他是我的夫婿，我樊長玉名正言順的男人。」

這句護夫宣言讓觀眾印象深刻，樊長玉從來不是柔弱女子，她的愛直接而霸氣。

《逐玉》金句5

「你今天吃陳皮糖了嗎？那你現在想吃嗎？」

一句輕描淡寫的話，卻把曖昧氣氛拉到極致。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》金句6

「給男人花錢，天打雷劈。」

樊長玉的清醒發言帶著市井智慧，也讓角色顯得格外真實。

《逐玉》金句7

「想要一家人整整齊齊，平平安安。」

在亂世裡，這樣樸素的願望反而顯得最珍貴。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》金句8

「他是我在雪地裡撿到的一塊上好羊脂白玉，美、潤，也值錢，但他不屬於我，遲早是要還的。」

這句清醒的獨白像預示著命運，愛得越深，越知道終有一天要放手。

《逐玉》金句9

「別躲我，我只有你。」

簡短一句話，卻成為劇迷心中的封神虐句

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》金句10

「我不怕死，只怕我死了，沒人護你。」

在刀光劍影的世界裡，這句話就是最深情的告白。

《逐玉》金句11

「只要我活著，你就別想替旁人生兒育女。」

偏執而直接，卻也顯露出謝征極端而濃烈的愛。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》金句12

「風雨廊亭夢已醒，從此江湖無故人。」

像是一場夢醒之後的孤獨告別。

《逐玉》金句13

「我算盡天下棋局，卻算漏了自己的緣分。」

聰明如謝征，也無法算出情字。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》金句14

「強扭的瓜不甜，不用甜，解渴就行。」

帶著無奈與妥協，也像是對命運的接受。

《逐玉》金句15

「我不怕死，只怕我死了，沒人護你。」

這句話再次出現時，情感更顯沉重，像是對命運的再次確認。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》金句16

「人憐巧語情雖重，鳥憶高飛意不同。」

有人選擇留下，有人嚮往自由。

《逐玉》金句17

「風雨如晦，雞鳴不已。既見君子，云胡不喜。」

一句詩意的告白，道出最純粹的心動。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》金句18

「這輩子做個好豬，下輩子做個好人！」

樊長玉的豪爽與乾脆，在這句話裡展露無遺。

《逐玉》金句19

「要讓他們疼，比受害之人還疼，才能正本清源。」

這句話顯示出樊長玉的果斷與勇氣。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》金句20

「世間萬物，皆有其價。唯獨真心，千金難換。」

或許這句話正是整部《逐玉》的核心——在權謀與亂世之中，最難得的從來不是權勢，而是真心。

《逐玉》金句21

「樊氏長玉，乃吾終身之侶，絕不相負，至死不渝。」

在謝征冷峻的外表之下，藏著最深的偏愛。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》金句22

「可天下這麼多女子裡，我只心悅你一個啊。」

當謝征替長玉剔魚刺時輕聲說出的這句告白，更是讓不少觀眾瞬間破防。

《逐玉》金句23

「無論你以怎樣的身份跟我在一起，都是堂堂正正的。」

謝征永遠都會給最踏實的安全感。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》金句24

「這言正就像我在雪地裡撿到的一塊上好的羊脂白玉，但它不是我的，長玉，你才是那塊玉。」

身份揭曉時，這句話感動無數觀眾。

《逐玉》金句25

「受了那一百零八鞭，我就能名正言順地來找你了，將來也能三媒六聘娶你回謝家。」

甚至為了名正言順回到她身邊，謝征甘願承受懲罰。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》金句26

「嗯，但遇見你之後，我便知道，我要娶的只是樊長玉。」

像是浪子回頭般的堅定。

《逐玉》金句27

「月事是人之本母之源，有何說不出口的道理，自己夫婿不求，求一個外人幹嘛。」

這句台詞也讓不少觀眾覺長玉非常真實，帶著直接而清醒的邏輯。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

#逐玉 #金句 #謝征 #張凌赫 #田曦薇 #樊長玉 #封神虐句

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

2026-02-24 10:52 女子漾／編輯王廷羽
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜。圖片來源：pexels
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜。圖片來源：pexels

日本一直是台灣人最愛的自由行目的地，從東京、京都到大阪，幾乎一年四季都能看到台灣旅客身影。不過，玩得開心之餘，住宿禮儀其實也很重要！近期位於大阪難波的「Hotel B-Suites」在社群平台分享「飯店員工最怕遇到的5大NG行為」，引發日本網友熱烈討論。這篇帶大家盤點日本旅館最怕旅客「5大NG行為」，去日本時千萬別踩雷。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為1：退房沒關電視、冷氣

很多人退房時習慣拖著行李就直奔電梯，心想反正清潔人員等等會進來整理，但在日本住宿文化裡，「離開前把電源關好」其實是基本禮儀。電視、冷氣與室內燈光若全數開著，不只增加飯店負擔，也容易讓人留下粗心印象。對講究細節與體貼的日本服務業來說，順手按下關閉鍵是一種無聲的尊重。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為2：在客房內染髮

出國旅行想換個新造型可以理解，但在客房浴室自行染髮，卻是房務人員最怕遇到的場景之一。染髮劑一旦沾上洗手台、牆面或磁磚縫隙，往往很難完全清除，甚至可能留下永久痕跡。這不僅增加清潔難度，也可能影響下一位房客的入住品質。若真的有造型需求，到當地髮廊處理，反而更安心也更專業。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為3：弄壞物品卻隱瞞不報

旅途中難免手滑打破杯子、碰壞遙控器，有些人會因為尷尬而選擇默不作聲，希望「就這樣算了」。但其實飯店在整理房間時一定會發現問題，與其等被追查，主動告知反而才是正確做法。飯店通常都有住宿紀錄，也會在整理房間時發現異常。與其等被追查，不如誠實說明。部分情況下，飯店甚至未必會要求賠償，但隱瞞反而可能影響個人信用紀錄，甚至被列入黑名單。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為4：在床上吃泡麵、湯湯水水

這一條讓許多網友最震驚，出國玩累了，躺在床上配宵夜看電視，聽起來很幸福，但對飯店來說卻是高風險行為。泡麵、味噌湯或有醬汁的食物，一旦灑在床單或床墊上，不只清洗困難，嚴重時甚至必須更換整張床墊。對房務人員而言，這種「看似小事」卻可能造成高額成本，如果想吃宵夜，建議在桌面區域用餐，避免在床上進食，才能維持基本的住宿禮儀。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為5：順手牽羊帶走非消耗備品

日本飯店確實會提供可帶走的一次性備品，例如牙刷或梳子，但吹風機、熱水壺、衣架等屬於固定設備，擅自帶走就是違法行為。實務上，確實有房務人員反映設備經常「憑空消失」。如果不確定某樣物品是否能拿，最簡單的方法就是詢問櫃檯。一次旅行不值得因為小小貪念而留下紀錄。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本一向重視秩序與細節，這份講究也體現在住宿文化裡，其實不用太緊張會不會踩雷，只要記得把房間當成暫時借住的空間，離開前整理好、出狀況主動告知、不確定能不能拿就先問一句，多半都不會出錯。

#網友 #飯店 #日本 #台灣旅客 #出國旅行

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好

2026-03-04 13:48 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：微博
圖片來源：微博

過去幾年，陸劇市場經歷了從「流量至上」到「劇本為王」的洗牌，不少改編作品不僅挺過了原著粉的毒舌考驗，更靠著極致的還原度與創新的視覺美學，成為口碑與流量雙收的現象級爆款。

這次特別精選了近年來「小說改編」最成功的5部指標性陸劇。如果你最近正陷入劇荒，這份清單絕對能讓你的假期排滿！

TOP5《寧安如夢

改編自作家時鏡小說《坤寧》，由白鹿、張凌赫主演，《寧安如夢》以「重生復仇」為主線，講述女主角在重新來過的人生中，試圖改寫命運與愛情的故事。原著本身就擁有高人氣，加上劇版三位男主角的角色張力，使劇情充滿感情拉扯與權謀博弈。

這部劇之所以受到觀眾喜愛，在於「爽感與虐感並存」的敘事節奏。女主角不再是單純戀愛腦，而是帶著記憶重新布局人生，使角色更立體，也讓觀眾在情感與劇情反轉之間持續投入。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP4《偷偷藏不住》

改編自晉江文學城人氣小說，趙露思與陳哲遠主演。《偷偷藏不住》講述少女暗戀哥哥朋友多年，從青澀到成熟的成長愛情故事

這類青春小說改編劇通常最容易引發共鳴，因為它將「暗戀」「成長」「時間跨度」等青春元素具象化。劇版成功還原小說中細膩的情感描寫，加上兩位主演自然的化學反應，使其在播出後迅速成為社群討論度極高的甜寵劇。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP3《蒼蘭訣

改編自九鷺非香小說，是近年最成功的仙俠IP之一。劇情圍繞冷酷魔尊與單純仙女的愛情故事，融合奇幻世界觀與情感成長線。

《蒼蘭訣》成功的關鍵，在於視覺美學與人物塑造。劇組透過精緻服裝與特效打造宏大的仙俠世界，同時讓原著中複雜的角色關係更容易理解，使不少觀眾認為劇版甚至超越小說的感染力。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP2《長相思

改編自桐華同名小說，由楊紫、張晚意、檀健次等主演。故事講述失去身份的王姬在亂世中尋找自我與愛情的歷程。

這部劇之所以長期占據熱度榜，關鍵在於角色群像與情感線。劇中不僅有多線愛情關係，也結合家國權謀與身世秘密，使故事更具史詩感。許多觀眾認為它成功把小說中的情感厚度轉化為戲劇張力，成為近年最具代表性的古裝IP之一。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP1《繁花》

改編自作家金宇澄的茅盾文學獎小說，由王家衛執導、胡歌主演。《繁花》以1990年代上海為背景，描寫商業崛起與城市記憶。

與多數古裝或甜寵改編劇不同，《繁花》更偏向文學性與時代敘事。王家衛耗時多年製作，以電影級影像呈現上海的城市氣息，使原著小說中的人物與時代氛圍更具真實感，也讓它成為近年陸劇中藝術與商業兼具的代表作。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

#蒼蘭訣 #趙露思 #長相思 #張凌赫 #大陸劇 #寧安如夢 #愛情故事 #陸劇推薦

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂

2026-03-10 08:28 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

最近開播就掀起討論熱潮的古裝陸劇逐玉》，不只因為田曦薇張凌赫組成的「戎馬CP」甜度爆表，更因劇中人物關係複雜到讓不少觀眾直呼「邊追劇邊做筆記」。從先婚後愛、滅門血仇到朝堂權謀，每個角色幾乎都彼此牽動，一不小心就會看得霧煞煞。以下整理《逐玉》10大人物關係懶人包，幫你一次搞懂這場愛情與權力交織的大局。

《逐玉》10大人物關係懶人包

1. 樊長玉 × 謝征

先婚後愛的命運夫妻

樊長玉原本只是市井屠戶之女，性格豪爽又力氣驚人。為了守住家業，她決定招贅夫婿，而命運讓她遇見隱姓埋名的謝征。謝征其實是武安侯世子，家族遭朝堂陰謀滅門後被迫藏身民間，兩人從利益婚姻開始，慢慢在並肩生死中產生真感情，也成為整部劇最核心的感情線。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

2. 謝征 × 謝臨山

父子與滅門血仇

謝征的父親謝臨山是鎮守邊疆的將領，卻因朝廷陰謀被誣陷叛國，最終戰死沙場，謝家滿門覆滅。這段家族悲劇也成為謝征整部劇的行動動機，他隱姓埋名，就是為了找出真正害死父親的幕後黑手。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

3. 謝征 × 魏嚴

宿命對立的復仇關係

魏嚴是劇中最重要的反派勢力之一。當年謝家滅門與他有密切關聯，因此謝征與魏嚴之間形成難以化解的仇恨。隨著劇情推進，兩人的對抗不只是個人恩怨，更牽涉整個朝堂權力鬥爭。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

4. 樊長玉 × 李懷安

守護與信任的盟友

李懷安是謝征的重要朋友，也是樊長玉的可靠盟友。他在謝征復仇之路上扮演關鍵角色，既是軍中將領，也是能夠並肩作戰的兄弟。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

5. 謝征 × 公孫鄴

師友關係的精神支柱

公孫鄴是河間書院院長，同時也是謝征重要的精神支柱。他代表文人與智者力量，在劇中不僅提供策略，也在關鍵時刻指引謝征。

6. 謝征 ×魏絳

姐妹情與命運羈絆

魏絳是樊長玉的重要親人，她的命運也深受權力鬥爭影響。

兩人的關係不僅牽動長玉的過去，也成為她踏上尋找真相的重要原因。

7. 樊長玉 × 十二娘

亦敵亦友的神秘女子

十二娘身份神秘，在不同勢力之間遊走。她與樊長玉的關係相當微妙，有時像朋友，有時又似乎另有盤算，讓觀眾始終猜不透她真正的立場。

8. 隨元青 × 隨拓

父子與軍權勢力

隨元青出身軍中世家，他的父親隨拓掌握重要軍權。父子兩人的立場與選擇，直接影響朝堂軍事勢力的平衡。

9. 齊昇 × 朝堂勢力

太子與權臣角力

齊昇身為太子，身邊聚集許多權臣勢力。他的政治決策與朝堂站隊，也與謝家滅門案有著千絲萬縷的關係。

10. 謝征 × 樊長玉 × 朝堂陰謀

愛情與權謀交織的命運

最關鍵的一條線，其實是謝征與樊長玉共同面對的命運，一個是背負血仇的將門之子，一個是看似平凡卻逐漸被捲入權力漩渦的女子。當愛情、復仇與朝堂陰謀同時展開，兩人不只是夫妻，更是彼此唯一能信任的戰友。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

單身要結束了？3星座3月迎來正緣桃花　巨蟹終於被看見

單身要結束了？3星座3月迎來正緣桃花　巨蟹終於被看見

2026-03-02 16:44 女子漾／編輯張念慈
情侶示意圖。女子漾AI製圖
情侶示意圖。女子漾AI製圖

春天一到，連空氣都變得曖昧。很多人嘴上說順其自然，心裡卻默默期待：「3月會不會終於可以脫單？」根據搜狐網分析，如果你是以下這3個星座，3月感情曖昧不再無疾而終，而是慢慢走向穩定。

桃花最旺星座1：巨蟹座

情侶示意圖。女子漾AI製圖
情侶示意圖。女子漾AI製圖

巨蟹座在感情上容易把自己關起來，嘴上說沒關係，心裡卻還留著遺憾。遇到喜歡的人也習慣觀望，總怕主動會受傷。3月開始，局勢轉變。你的細膩與貼心終於被看見。你替朋友記住的小事、為同事準備的小驚喜，都在無形中替你加分。這個月的桃花多半來自生活圈，朋友聚會、工作場合，甚至日常通勤，都可能出現關鍵人物。

對方欣賞的不是你的外在條件，而是你自然流露的溫柔。巨蟹要做的，只是別再退後一步。當有人向你靠近，請給一點回應，緣分往往就從那句「謝謝」開始。

桃花最旺星座2：天秤座

情侶示意圖。女子漾AI製圖
情侶示意圖。女子漾AI製圖

天秤的單身，多半不是沒人追，而是你太懂比較。這個不錯，那個也可以，卻總覺得差一點火花。

3月的人際運勢重新洗牌，消耗你的關係會慢慢退場，留下來的反而更貼近你的價值觀。讀書會、展覽、市集、講座這類輕鬆場合，特別容易遇到聊得來的人。

這次的桃花不是轟轟烈烈，而是自然順暢。一起看展、聊電影、分享工作煩惱，都能找到共鳴。你不用刻意討好，也不用調整自己去迎合誰。天秤要記得，合拍遠比完美重要。真正適合的人，會讓你放鬆，而不是焦慮。

桃花最旺星座3：射手座

情侶示意圖。女子漾AI製圖
情侶示意圖。女子漾AI製圖

射手最近過得很充實。忙工作、忙旅行，單身也自在。但偶爾看見別人的合照，心裡還是會有點空。3月的桃花多半出現在「行動場景」。戶外活動、團建、運動、旅行，都可能遇到志同道合的人。對方欣賞你的灑脫與熱情，也願意陪你探索生活。

重點是，你不需要為了戀愛改變節奏。對的人，會跟上你的步伐，而不是要求你慢下來。射手這個月別再用「等我穩定再說」當藉口。感情與成長並不衝突，緣分來了，就好好把握。

比女人還美？！盤點陸劇中6大粉衣古裝男神，龔俊《山河令》俊美、羅雲熙《水龍吟》封神！

比女人還美？！盤點陸劇中6大粉衣古裝男神，龔俊《山河令》俊美、羅雲熙《水龍吟》封神！

2026-03-08 03:34 女子漾／編輯Wendi

隨著時代開放，觀眾們對於古裝劇男主角的審美，已從陽剛、高大、帥氣…單一視覺印象，轉變為對氣質、演技、魅力的綜合評比，就連過往被視為女主角御用的「粉衣」造型，在男主角身上也能綻放出不一樣的光彩，今天就讓我們一起來盤點陸劇中令人驚豔的6大粉衣古裝男神吧！


盤點粉衣古裝男神1：肖戰《玉骨遙》時影

陸劇頂流男神肖戰2023年在奇幻古裝代表作《玉骨遙》飾演孤高清冷的空桑世子，同時也是仙氣飄逸的神官「時影」，一身粉色夢幻神官服穿出謫仙般的風骨，不僅顛覆傳統刻板印象，也表現出空桑世子「時影」與赤族郡主「朱顏」（任敏 飾）師徒之間的唯美純愛。


盤點粉衣古裝男神2：龔俊《山河令》溫客行

身高186公分的人氣男神龔俊憑著寬肩窄腰神級比例，撐起《山河令》青崖山鬼谷谷主「溫客行」身上的立體剪裁粉衣，加上快要「比女人還要美」的俊秀臉蛋怎麼看都令人驚艷！在粉嫩櫻花的簇擁之下，龔俊更顯得嬌媚迷人，輕輕鬆鬆駕馭「嬌而不妖」造型，當年的龔俊不僅憑著該角全面走紅，也被奉為「古裝粉衣天花板」。

盤點粉衣古裝男神3：陳星旭《星落凝成糖》玄商君

4歲作為童星出道的新生代男神陳星旭，2023年在古裝仙俠劇《星落凝成糖》扮演沉淵族三皇子「玄商君」，他是尊貴不凡的白衣神君，也是風度翩翩的粉衣公子，儘管「玄商君」早已知道人稱「災星」的離光氏雙胞胎妹妹「夜曇」（李蘭迪 飾）錯嫁入天界，但卻一點也不在乎，因為「玄商」只在乎「夜曇」本人，心底眼裡全都離不開心上人呢！


盤點粉衣古裝男神4：成毅《赴山海》蕭秋水

「古裝大男主專用戶」成毅在去年人氣武俠劇《赴山海》飾演從現代男子「肖明明」穿越至古代浣花劍派掌門蕭西樓三公子「蕭秋水」身上的「一體雙魂」。「蕭秋水」角色初登場時，經常穿著粉色古裝、紮起小辮子，象徵著此時的角色是家庭溫暖、性格赤誠的受寵小少爺，直到歷經家族滅門後才轉變為暗黑深色服飾。


盤點粉衣古裝男神5：檀健次《長相思》相柳

演、唱、跳、創作兼備的「四棲」男神檀健次憑著史詩級古裝劇《長相思》系列當中重情守義「相柳大人」一角圈粉無數，他在劇中造型多變，每一套戲服都隱藏著不同寓意，例如：黑（高傲）、紅（深情）、白（清冷）、粉衣（溫柔）…也代表著各式風采，其中「相柳大人」一身粉衣金紋華服，搭配亮眼銀髮英氣與貴氣兼具，獨特的美學形象，在粉絲們心中留下難忘的瞬間。


盤點粉衣古裝男神6：羅雲熙水龍吟》唐儷辭

才華洋溢的「D神」羅雲熙去年憑著古裝傳奇劇《水龍吟》遺世獨立的絕世高手「唐儷辭」開創收視佳績，劇中身穿一襲華麗粉衣亮相，美感與霸氣並存，造型可說是風華絕代。儘管「唐儷辭」出招時凌厲猛烈，但羅雲熙將動作結合芭蕾舞功底，將柔美身段與剛勁力量完美融合，形成令人著迷的極致反差魅力。


#造型 #龔俊 #陸劇 #肖戰 #成毅 #羅雲熙 #水龍吟 #陳星旭 #古裝陸劇

