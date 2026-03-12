陸劇《逐玉》27句封神金句 亂世情深太扎心！「我不怕死，只怕我死了沒人護你」。圖片來源：《逐玉》官方微博

古裝劇《逐玉》開播後討論度持續攀升，除了張凌赫飾演的落難侯爺「謝征」與田曦薇飾演的屠戶之女「樊長玉」之間的反差愛情引發話題，劇中大量直白又帶江湖氣息的台詞，也讓觀眾直呼「句句都是金句」。

圖片來源：《逐玉》官方微博

從霸氣護夫宣言、曖昧撩人情話，到亂世中帶著悲涼的深情告白，《逐玉》的台詞往往簡單卻直擊人心。

以下整理 27句最讓人印象深刻的《逐玉》金句，每一句都像是角色命運的縮影。

《逐玉》金句1

「你若留下，我殺豬養你啊。」

樊長玉的這句話聽起來粗獷，卻藏著最真誠的承諾。在她的世界裡沒有豪門誓言，只有最直接的守護。

圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》金句2

「從此之後，事事聽從賢妻吩咐。」

這句看似玩笑的誓詞，卻讓兩人的關係在不知不覺中多了一層親密。

《逐玉》金句3

「長玉，我娶你好不好？你不說話，我就當你答應了。」

帶著試探的語氣，卻藏不住謝征的心動。

圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》金句4

「他是我的夫婿，我樊長玉名正言順的男人。」

這句護夫宣言讓觀眾印象深刻，樊長玉從來不是柔弱女子，她的愛直接而霸氣。

《逐玉》金句5

「你今天吃陳皮糖了嗎？那你現在想吃嗎？」

一句輕描淡寫的話，卻把曖昧氣氛拉到極致。

圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》金句6

「給男人花錢，天打雷劈。」

樊長玉的清醒發言帶著市井智慧，也讓角色顯得格外真實。

《逐玉》金句7

「想要一家人整整齊齊，平平安安。」

在亂世裡，這樣樸素的願望反而顯得最珍貴。

圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》金句8

「他是我在雪地裡撿到的一塊上好羊脂白玉，美、潤，也值錢，但他不屬於我，遲早是要還的。」

這句清醒的獨白像預示著命運，愛得越深，越知道終有一天要放手。

《逐玉》金句9

「別躲我，我只有你。」

簡短一句話，卻成為劇迷心中的封神虐句。

圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》金句10

「我不怕死，只怕我死了，沒人護你。」

在刀光劍影的世界裡，這句話就是最深情的告白。

《逐玉》金句11

「只要我活著，你就別想替旁人生兒育女。」

偏執而直接，卻也顯露出謝征極端而濃烈的愛。

圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》金句12

「風雨廊亭夢已醒，從此江湖無故人。」

像是一場夢醒之後的孤獨告別。

《逐玉》金句13

「我算盡天下棋局，卻算漏了自己的緣分。」

聰明如謝征，也無法算出情字。

圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》金句14

「強扭的瓜不甜，不用甜，解渴就行。」

帶著無奈與妥協，也像是對命運的接受。

《逐玉》金句15

圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》金句16

「人憐巧語情雖重，鳥憶高飛意不同。」

有人選擇留下，有人嚮往自由。

《逐玉》金句17

「風雨如晦，雞鳴不已。既見君子，云胡不喜。」

一句詩意的告白，道出最純粹的心動。

圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》金句18

「這輩子做個好豬，下輩子做個好人！」

樊長玉的豪爽與乾脆，在這句話裡展露無遺。

《逐玉》金句19

「要讓他們疼，比受害之人還疼，才能正本清源。」

這句話顯示出樊長玉的果斷與勇氣。

圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》金句20

「世間萬物，皆有其價。唯獨真心，千金難換。」

或許這句話正是整部《逐玉》的核心——在權謀與亂世之中，最難得的從來不是權勢，而是真心。

《逐玉》金句21

「樊氏長玉，乃吾終身之侶，絕不相負，至死不渝。」

在謝征冷峻的外表之下，藏著最深的偏愛。

圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》金句22

「可天下這麼多女子裡，我只心悅你一個啊。」

當謝征替長玉剔魚刺時輕聲說出的這句告白，更是讓不少觀眾瞬間破防。

《逐玉》金句23

「無論你以怎樣的身份跟我在一起，都是堂堂正正的。」

謝征永遠都會給最踏實的安全感。

圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》金句24

「這言正就像我在雪地裡撿到的一塊上好的羊脂白玉，但它不是我的，長玉，你才是那塊玉。」

身份揭曉時，這句話感動無數觀眾。

《逐玉》金句25

「受了那一百零八鞭，我就能名正言順地來找你了，將來也能三媒六聘娶你回謝家。」

甚至為了名正言順回到她身邊，謝征甘願承受懲罰。

圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》金句26

「嗯，但遇見你之後，我便知道，我要娶的只是樊長玉。」

像是浪子回頭般的堅定。

《逐玉》金句27

「月事是人之本母之源，有何說不出口的道理，自己夫婿不求，求一個外人幹嘛。」

這句台詞也讓不少觀眾覺長玉非常真實，帶著直接而清醒的邏輯。