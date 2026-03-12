2026-03-12 09:59 女子漾／編輯許智捷
2026國旅補助將上路！最高3200元怎麼拿？壽星補助、住宿折扣、樂園優惠一次看
為刺激國內旅遊市場，交通部觀光署規劃推出 2026年新一波國旅補助政策，希望鼓勵民眾避開假日、改在平日安排旅行。此次方案共推出5大補助措施，從平日住宿折扣、壽星住宿金，到主題樂園入園優惠與企業旅遊補助都有。
若善用補助方案，旅客 最高可省下3200元，對計畫安排短途旅行或平日小旅行的人來說相當有吸引力。
國旅補助1：平日住宿最高補貼2000元
觀光署規劃推出 平日住宿補貼方案，適用於週日至週四（不含國定假日）。
補助將以「住宿券」形式發放，每人最多可使用 2晚：
第一晚住宿可折抵 800元
第二晚連住可再折抵 1200元
若安排連續入住2晚，最高可享2000元補助。此措施主要希望鼓勵民眾避開週末旅遊高峰，改以平日旅遊帶動地方觀光。
國旅補助2：壽星專屬住宿金1200元
除了住宿補助之外，觀光署也規劃推出壽星專屬優惠。
每月將抽出1000名當月壽星，提供 1200元生日住宿金，鼓勵民眾在生日月份安排旅行。
若壽星在生日月安排平日連住行程，並搭配住宿補貼，最高可折抵：
2000元住宿補助＋1200元生日金
＝最高3200元旅遊優惠
國旅補助3：住宿＋主題樂園免費入園
另一項新措施是遊樂園留宿方案。
只要在平日（週一至週四）入住合法旅宿，並出示住宿發票，即可在入住當天或隔天享有指定主題樂園免費入園1次。
全台共有26家主題樂園參與此方案，希望透過「住宿＋樂園」旅遊模式，增加旅遊停留時間。名單如下：
北部：雲仙樂園、野柳海洋世界、小人國、六福村、小叮噹科學園區、萬瑞森林、尚順育樂世界、西湖渡假村、火炎山遊樂區
中部：麗寶樂園、東勢林場、九族文化村、泰雅渡假村、九九峰動物樂園、杉林溪、劍湖山世界
南部：頑皮世界、尖山埤渡假村、8大森林樂園、大路觀、小墾丁渡假村、義大世界
東部：遠雄海洋公園、怡園渡假村、綠舞日式主題園區、台東原生應用植物園
國旅補助4：Taiwan PASS平日優惠
針對自由行旅客，政府也推出Taiwan PASS平日優惠方案。
民眾可在以下兩種方案中擇一使用：
Taiwan PASS旅遊票券 4折優惠
平日住宿折抵金每房1500元
此方案限量2萬套，主要提供給搭乘交通與安排景點行程的旅客。
國旅補助5：企業員工旅遊補助
除了個人旅客外，政府也希望帶動企業員工旅遊市場。
企業若安排：
30人以上團體
至少2天1夜行程
即可申請每團2萬元補助。
補助最快4月上路
需要注意的是，目前相關補助仍須等待預算通過，官方申請網站也尚未開放。
依目前規劃最快2026年4月上路，首波補助預計實施約3個月。
實際申請方式、適用規則與合作旅宿名單，仍需等待交通部觀光署後續公告。
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower