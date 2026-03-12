谷帥臻老師：鬆弛感的空間美學(Gemini製圖)

【從張忠謀到黃仁勳：為什麼真正強大的人，都有一種淡然自若的「鬆弛感」？】

——住宅留白面積，如何決定一個人的心理寬帶與人生格局？

越是強大的人，越不需要冗餘的符號

▋在當代美學中，「鬆弛感」已成為一種階級與心理強度的指標。

觀察那些引領時代的標竿人物，你會發現一種共同的特徵：極致的安定。

台積電創辦人張忠謀，無論面對多大的產業波濤，他始終保持著一種穩定、淡然的處事節奏。那不是一種刻意的謙卑，而是一種由內而外散發的定力——即便沒有繁複的裝飾，只要他坐在那裡，那個空間的「氣場」就會自動歸位。

同樣的邏輯也出現在輝達黃仁勳身上。那件數十年如一的黑色皮衣，展現的是一種對自我風格的絕對掌控。他不需要透過更換昂貴的配飾來證明地位；這種「親民」背後，其實是將複雜事物極度簡化的底氣。

而這種哲學在設計界極致的體現，可以指向無印良品（MUJI）的藝術總監原研哉（Kenya Hara）。他提出的「空（Emptiness）」並非空洞，而是一個能容納無限可能性的「容器」。

這種「鬆弛感」，在東方風水中其實就是最頂級的「氣場」。

真正的高階空間，並非看你填滿了多少昂貴的物件，而是看你能在混亂的世界中，為居者保留幾分從容的「留白」。

▋ 住宅的「視覺噪音」，正在剝奪你的心理帶寬

家，本應是溫暖的容器，但當住宅被過度的「視覺噪音」充斥時，其功能便會從「避風港」退化為「能量消耗器」。

試想一個場景：推開門，玄關堆滿了色彩龐雜的鞋盒，客廳角落擠滿了捨不得丟卻又無處安置的瑣碎雜物。這在環境心理學中是一種「認知負荷」的過載；在傳統風水學中，這叫作「淤塞不通」，也就是無法納入好的氣場。

當一個空間被雜物塞滿，大腦就失去了「緩衝區」。從陰陽哲學來看，現代人的生活已處於「陽亢」狀態——資訊太滿、欲求太多。如果居所不能成為一個「守陰」的容器，人的精神頻率就會像斷了線的風箏，飄忽不定。

心亂的人，空間必亂；空間安定的人，運勢自然不差。

當視神經不斷被雜亂的色彩與形體干擾，人體會不自覺地處於應激狀態（Stress response）。這種隱形的內耗，往往就是一個人常感到莫名疲憊、決策失誤、生活卡關的物理根源。

▋ 建立感知世界「邊界感」

要學習如何把成功名人的「鬆弛感」心態植入居家環境，並不需要將家拆除重建，更不代表要捨棄家的溫潤與暖意。

真正的風水設計是在生活中，留出一處極簡的「精神角落」。透過這一個主視覺焦點，引導行為產生特定的頻率，讓心靈在進門的瞬間找到依靠。以下是三項將設計美學與環境數術結合的實踐動作：

1. 建立「主視覺錨點」：視覺感知減法

家應該是溫暖的，但我們需要在這個容器中，設定一個「視覺起始點」。在你客廳或書房角落，選定一面留白的牆，僅放置一張經典名師椅與一盆姿態優雅的白水木。這個角落不隨意堆放雜物，而是保持極致的層次感。這是為了讓視神經在進屋後的十分鐘內，能透過這個「錨點」快速定向、徹底關機。

2. 光影的「引力調校」：建立暖調的避風港

光是空間的靈魂。我們強調家一定要明亮，但明亮中要有「層次」。除充足的採光與吸頂燈維持陽氣，在你的極簡角落可額外配置低位光源。當暖黃色調的光線從低處緩緩透出，心跳與情緒會趨於穩定。這種「光影設計」能瞬間將你從喧囂的外部世界，拉回一個充滿安全感的私人避風港。

3. 材質的「陰陽對比」：觸覺的身心一致

在你的極簡角落中，刻意安排材質上的對比。例如：清冷的清水模背景（陰），襯托著溫潤的木質單椅與厚實的羊毛毯（陽）。這種石材的定力與織物的柔軟相互輝映，能讓居者在觸摸到物件的瞬間，將思緒從數位噪音中拉回真實的物理世界。

▋ 三個讓命運好轉的「空間淨化」步驟

​成功不需靠華麗裝飾來堆砌，但需透過對環境的「紀律」來守護。如果你覺得最近心浮氣躁，請跟著這三個步驟執行「住宅排毒」：

步驟一：清空入口處的視線阻礙

玄關是房子的「氣口」，確保你一進門視線落點是順暢的。這對提升決策力有驚人的效果。

步驟二：移除客廳的視覺雜訊

把所有超過三種顏色以上的瑣碎雜物，全部收入櫃中，或直接斷捨離。當你的視線能在一面乾淨牆上停留，「財氣」才聚得住。

步驟三：設定一個「無電磁波區」

在你臥室或極簡角內，嚴禁出現任何發光螢幕。當你學會在安靜中與自己相處，你才能聽見內心真正想要的聲音。

▋ 結語：空間的寬度，決定了格局的厚度

好的設計，是能讓居住者的心，變得很平靜。

正如張忠謀那淡定自若的微笑，或黃仁勳始終如一的皮衣，真正的強大，是在喧囂中也能保有自我的節奏。當你開始優化空間、減去不必要的符號，你其實是在修煉那份「鬆弛感」。

​當你學會了「減法」，你就會發現，那些你曾經瘋狂追求而不得的機緣，往往是在空間安靜下來的那一刻，才真正開始走向你。

