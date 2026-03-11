AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜 圖片來源：Ai製圖

與喜歡的人一起吃飯、旅行或約會，本來應該是甜蜜又浪漫的時光。但有些人對金錢特別敏感，甚至會在約會開銷上「算得非常清楚」。對不少人來說，如果對方連幾十元的小錢都要分得一清二楚，多少會讓氣氛有點冷掉。日本媒體《占いTV》就曾分析12星座男性的性格特質，並整理出在「約會花費」上最傾向AA制的星座排行榜。究竟哪些星座男最容易提出「各付各的」？一起來看看這份有趣的排行，你身邊的那個人有沒有上榜。

AA男星座第1名：處女座

提到精打細算，處女座男生幾乎是公認的第一名。處女座本身就重視效率與理性，在金錢觀上更是出了名的務實。

即使是約會，他們也習慣事先計算花費，例如挑選有折扣活動或優惠券的餐廳，甚至會特別研究哪家店「CP值最高」。在處女男看來，這並不是小氣，而是一種理性的消費方式。

不過對一些人來說，當浪漫的約會變成精密的「價格比較」，多少會讓人感到有些掃興。但對處女座而言，會過日子才是長久關係的關鍵。

AA男星座第2名：巨蟹座

巨蟹座男生其實非常重視感情與家庭，也因此不少巨蟹男在戀愛初期就會開始思考未來。

他們往往希望為婚姻或家庭生活提前存下一筆資金，因此在日常開銷上相對節制。約會時若需要花費較多金錢，巨蟹男通常會傾向提出AA制。

有趣的是，他們其實也不太喜歡讓女生請客。對巨蟹男而言，最公平、也最安心的方式就是「各付各的」。如果對方對AA制感到非常介意，他們反而會覺得兩人的價值觀可能不太一致。

AA男星座第3名：水瓶座

水瓶座男生對金錢的看法往往與一般人不同。他們認為約會的重點不是花多少錢，而是兩個人相處的感覺。

因此在規劃約會行程時，水瓶男常常會提出一些「不用花太多錢」的活動，例如逛圖書館、看展覽、去公園散步，或一起準備便當到戶外聊天。

在水瓶男眼中，這些簡單的約會方式反而更自在，也更能享受兩人相處的時光。雖然不一定是真的吝嗇，但他們確實不太習慣用金錢來堆砌浪漫。

其實AA制並不一定代表小氣，很多人只是希望在關係中維持平等與自在。有人喜歡被請客的浪漫，也有人認為各付各的更沒有壓力。戀愛裡最重要的，往往不是誰花得多，而是兩個人的金錢觀是否能互相理解與尊重。