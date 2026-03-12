2026-03-12 13:16 女子漾／編輯ANDREA
陸劇收視靈丹？5位「超有觀眾緣」男星盤點，這位根本是顏值天花板
在陸劇年年海量產出的各個戲劇作品中，有些男星天生自帶「路人好感度」，只要出現在海報上，就是收視率的護身符。從流量頂端，到以破碎感演技征服大眾的實力派，以下盤點 5 位目前陸劇圈中公認的「收視靈丹」。他們不僅在古裝與時裝題材間游刃有餘，更憑藉著專業的職業態度，讓我們一起來看看有誰上榜吧～
1.肖戰：
從早期的《陳情令》到近年的《藏海傳》，他的收視表現始終處於斷層領跑的狀態，肖戰的觀眾緣來自於他極強的「抗劇能力」與形象的純淨感，他在挑選劇本上並不侷限於流量偶像劇，而是願意在正劇與寫實題材中磨練，這種低調、不消耗熱度的職業態度，讓他在非粉絲群體中也擁有極高的好感度，成為品牌與劇方心中的頭號首選。
2.成毅：超狂天花板「共情式演技」
成毅近幾年演什麼都滿滿話題！從《蓮花樓》的李相夷到《赴山海》，他那種帶著破碎感的演技，能精準捕捉觀眾的淚點，成毅的觀眾緣建立在「信念感」之上，他對角色的投入程度極高，尤其是武打戲行雲流水，這種專業度在古裝市場中極具號召力，觀眾看他的劇，不僅是看臉，更是為了那份被角色牽動的沉浸體驗，這也讓他穩坐收視保證的寶座。
3.白敬亭：精準的挑劇眼光
白敬亭在演藝圈中以「會挑劇本」聞名，從《開端》、《長風渡》到近期熱播的《難哄》，他幾乎沒有「無效播出」的作品。他的觀眾緣來自於一種「聰明感」與「清爽感」。他不隨波逐流，選角往往貼合自身氣質且劇情扎實，這種對作品質量的堅持，讓觀眾對「白敬亭出演」產生了高品質的心理預期，使他成為都市與古裝題材都能通殺的收視靈藥。
4.張凌赫：新一代「古裝男神」
作為 95 後男星中的佼佼者，張凌赫近年來的產量與質量兼備。從《雲之羽》到 2026 年的話題之作《逐玉》，他的曝光度極高卻不讓人疲勞，他的觀眾緣源於其標準的「建模臉」與日益進步的蘇感演技，特別是在與不同女星搭檔時產生的強烈 CP 感，讓他能輕易帶動女性觀眾的收視熱情，在短時間內迅速累積了龐大的國民度。
5.王鶴棣：自帶熱搜體質的親和力
自《蒼蘭訣》爆火後，王鶴棣憑藉《大奉打更人》等作品持續穩固地位。他的觀眾緣非常獨特，是一種帶有「中二靈魂」的帥氣與真實。在綜藝與私下互動中展現的幽默感，消解了美男子的距離感，讓他不僅受女性歡迎，在男性觀眾中也有不錯的口碑。這種「活人感」加上他在螢幕上強大的氣場，讓他主演的劇集往往未播先火，收視數字極其亮眼。
