青春文學掌門人「饒雪漫」影視化作品推薦

青春的扉頁裡，總有一抹抹化不開的憂傷與情愫，而被譽為「青春文學掌門人」的饒雪漫老師，最擅長捕捉少年少女心碎與成長。其作品主要以三大主題「青春愛情系列」、「青春療傷系列」、「青春疼痛系列」。改編的影視化作品都可以讓你身歷其境、產生共鳴。

現在就來看看「饒雪漫」影視化作品推薦。不管是危險虐戀《不一樣的她之糖衣》、刻骨銘心的疼痛文學《左耳》，還是重溫《其實不是初戀》未完待續的心動。這些故事都會讓你甜的滿足、虐的恰到好處！

饒雪漫影視化作品1：不一樣的她之糖衣





劇情簡介

丁當在訂婚前夕與初戀陳阿明重逢，卻不料對方竟改名余坤並擁有了新身份。為治癒陳阿明因實驗失敗導致的人格分裂，丁當與友人暗中佈局，以“糖衣”計畫引導他直面過去的傷痛，從撕裂的情感與記憶中脫困。

推薦指南

2025年以《好一個乖乖女》爆紅的柯淳、余茵CP再次二搭！在劇中以回憶的方式懷念學生時期單純的美好，再次相遇卻是一段危險與禁忌的虐戀關係。本次短劇男神「柯淳」更是大顯身手，一人分飾兩角，既是溫柔體貼的初戀—陳阿明，亦是桀敖不馴的霸總—余坤，在演技方面又精湛了幾分。甜虐交織的救贖故事，配上電影級的視覺質感，《不一樣的她之糖衣》絕對是你2026年不可錯過的短劇作品。

饒雪漫影視化作品 2：校服的裙擺

劇情簡介

大提琴少女伊藍因喪母打擊中斷琴路，在青梅竹馬童小樂的鼓勵下，決心組建屬於自己的「三重奏樂團」。而在支持伊藍追夢的過程中，童小樂也找回了對攝影的熱愛。兩人從愛鬥嘴的青梅竹馬，歷經校園挫折與家庭磨練，最終在音樂與鏡頭的見證下相互救贖，共同譜寫出一段關於治癒與獨立的青春樂章。

推薦指南

經典的青梅竹馬變為情人的校園劇，演出了朋友間對於情感越界的猶疑與勇敢，還有年少時即使被全世界反對，也不會輕言放棄的追夢旅途。《校服的裙擺》不僅是伊藍和童小樂的戀愛故事，還融合了群像的元素，生動的講述樂團成員之間的情誼，這部絕對是近期值得推薦的校園群像劇。

饒雪漫影視化作品3：其實不是初戀

劇情簡介

學生時代，向南風與任西洲曾有過一段美好的初戀，懵懂的愛意最終因為遺憾分手。多年後意外重逢，已然成長的二人，能否跨越現實阻礙，重新牽手？回憶和現實交替，帶領觀眾感受甜虐交織的動人愛戀。

推薦指南

向南風與任西洲的重逢是在日照海邊的家鄉，沒有爛大街的工業糖精，反而拍出了成年人那種「想靠近卻又克制」的拉扯感。而劇名想表達的也不僅是「初戀」這個身分，還有他的狀態。「其實不是初戀，而是從未停止過的熱戀。」即使向南風與任西洲多年不見，仍可以再見到的那一刻，美好回憶瞬間湧現，仍可以重燃青春時的悸動。這部小甜劇推薦給劇荒想被治癒的你！

《其實不是初戀》ofiii歐飛全24集👉點我線上看

饒雪漫影視化作品4：漫城

劇情簡介

用謊言保護自己的白筱朵遇見了對謊言十分厭惡的天才漫畫家蘇言成，兩人在一系列事件中互相治癒，逐漸撫平了彼此內心的傷口的青春治癒故事。

推薦指南

當「極度厭謊」的天才漫畫家遇上「說謊成性」的自卑少女，一場關於治癒與成長的校園戀曲唯美展開。故事沒有狗血情節，反而很貼近真實的生活情境，我們都曾像女主角一樣用謊言掩飾自卑，卻能在這部劇被溫柔治癒，最經典的畫面絕對是蘇言成為了告白，在一個不下雪的城市為白筱朵下了一場只屬於他們的雪！在冷冷的冬天，就用這部小甜劇來溫暖你吧。

饒雪漫影視化作品5：左耳

劇情簡介

高中女生李珥暗戀上帥氣優秀的同校學長許弋，而許弋卻被極富個性的黎吧啦所吸引。李珥在偶然的機會下和吧啦成為好友，同時也得知吧啦追求許弋竟然和許弋的好友張漾有關。畢業了，帶着青春的萌動、親情友情的誤會，幾位主人公走向了各自的人生路...

推薦指南

《左耳》不僅是一個虛幻故事，更像是無數人青春的縮影。劇情圍繞著失聰少女李珥、叛逆卻渴望愛的吧啦，以及在愛恨中掙扎的張漾與許弋。看著他們在執著中受傷，又在疼痛中學會原諒。每個角色都有鮮明的破碎感，讓人在遺憾中看見成長。劇版細膩刻畫了原著的憂傷底色，將那段「愛對了是愛情，愛錯了是青春」的歲月拍得刻骨銘心。說到饒雪漫老師的「青春疼痛文學」代表作，這部理應被一再提起！

《左耳》ofiii歐飛全36集👉點我線上看

饒雪漫影視化作品6：沙漏

劇情簡介

莫醒醒的家庭因母親「見義勇為」去世後而破碎，此後，她不得不面對父親酗酒、同學排擠，並患上心理疾病。所幸，在「小太陽」米砂和溫暖學長路理的陪伴下度過了一段美好愜意的青春時光。但少年人的心事總伴苦澀，自卑和敏感推開了愛與守護，逐漸理清的命運長線也暗示了這場青春的離散…

推薦指南

2024年電影版《沙漏》由饒雪漫老師親自編劇，將那段藏在校園角落的傷痛與溫暖重新搬上銀幕。電影級的運鏡與唯美畫質，將十七歲的疼痛拍出了詩意。主角三人從相互試探到深情守護，完美演繹出青春期特有的敏感與脆弱。劇情雖有受傷、有遺憾，但也有三人在青春中勇敢的紀錄。推薦這部用兩小時的時間讓你回顧青春、學習勇敢的校園電影！

饒雪漫影視化作品7：秘果

劇情簡介

該劇為饒雪漫小說《左耳》的番外篇。故事圍繞著段柏文、於池子、馮三水和斯嘉麗四人而展開一段最晦澀的青春暗戀故事。

推薦指南

若說《左耳》是呈現青春疼痛的代表作，那《秘果》則是展現青春最真實悸動的篇章。「暗戀」在劇中就像是尚未成熟的果實般酸甜微澀，劇情沒有過度灑狗血，只有最純粹、細緻的校園情感。「暗戀」題材做為青春文學中不敗的經典，不妨一起來回顧看看吧！

除了網路劇版，2017年也同時上映《秘果》的電影版，由陳飛宇、歐陽娜娜、鄒元清、張誠航領銜主演。用電影的方式重新詮釋暗戀的青澀與修成正果的甜蜜，一樣推薦給喜歡校園戀愛的人呦！

