又痞又有趣的挑逗暗示，Tyler, The Creator 大膽的洗腦單曲廣獲好評！

Hi there，從出道以來Tyler, The Creator所發行的音樂作品，不管是商業成績或是流量都非常穩定，而近期他又再次搭上了短影音的熱潮，讓新專輯《DON'T TAP THE GLASS》(2025) 中的第二支單曲〈Sugar On My Tongue〉(2025)，在各大平台上病毒式的傳播，初聽時或許只會覺得很洗腦，不過仔細一聽就會發現這首歌中充斥著滿滿的性暗示，幾乎已經快要變成明示的程度。

也許從歌名〈Sugar On My Tongue〉就可以有所察覺的，在歌曲中特別提到「舌頭上的糖」，難不成會是認真地討論真正的糖嗎？一看就知道這是有所暗示。然而即便看得出歌曲對於性方面的暗示，仍舊能夠在短影音上廣為傳播的原因，我想是因為但就歌曲來說，對於暗示尺度的拿捏還算是合宜吧，大家心知肚明整首歌通篇都在講些什麼，偏偏歌詞中卻都沒有出現明確的用詞，這也算是能看出 Tyler 作詞的功力了。

在曲和詞都是 Tyler 一手包辦的情況之下，如果歌詞是因為帶有性暗示而引發大家的好奇心，那麼曲就實在是讓歌曲本身大肆傳播的重要功臣。融合了電子、舞曲元素後的嘻哈音樂，非常適合 Tyler 來詮釋，順著歌曲聽下來就是他為自己量身打造的風格，他演繹起自己的作品不僅得心應手，更有相輔相成的感覺，讓人莫名上癮的律動感、營造出輕鬆氛圍的電子音色等，都是讓這首歌成功的因素。

在這首〈Sugar On My Tongue〉裡讓我最喜歡的，是 Tyler 在每一段副歌的唱段部分，歌曲中很多重複著「sugar on my tongue」的段落，每一段聽起來都有些微的不同，不過有一點蠻明顯的是，Tyler 有將每句的詮釋用合成器做出失真的微調，讓人感受到在一首帶有性暗示的歌曲中那種合宜的輕浮，並不是在描述發行性行為、而是著重在口交這項行為上，因此在編排上剛剛好的輕浮和挑逗，就成為了聽這首時的那種放鬆感。

比起歌曲本身來說，MV 裡關於性方面的描寫更加大膽，在前半部分或許稍微好一點，就只是演出 Tyler 在和女孩調情，並且想要讓家人們都知道這件事的過程。然而到了後半部分就比較火辣了，出現了鞭子、乳膠緊身衣等重口味的 BDSM 元素，最後 Tyler 和女主角都是裸體狀態，並且因為太渴望得到女主角而割掉自己的舌頭。整部影片其實有些超現實，除了些微的劇情之外還穿插著人群的跳舞的畫面，雖然有些莫名其妙但卻真的蠻符合歌曲氣氛的。

因為這首〈Sugar On My Tongue〉，我才特意去聽了 Tyler, The Creator 的這張新專輯《DON'T TAP THE GLASS》，必須說這是張很有他個人風格的專輯，像是帶點幽默感的嘻哈、電子結合體，不過聽完後就更能體會到為什麼〈Sugar On My Tongue〉能夠是被廣為流傳的那首歌，因為它實在是太有趣了，同時也太容易就讓人上癮，對於短影音來說是最適合的那批音樂，還真是有點感謝能夠透過短影音這樣的途徑認識這首如此有趣的作品。

