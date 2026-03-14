高盛的「葬禮邀請函」？這明明是VIP派對的入場券

朋友丟來一篇文章，標題嚇得我差點把咖啡噴在鍵盤上——「高盛的葬禮邀請函」。我腦中浮現一群穿黑西裝的銀行家排隊簽名弔唁的畫面，結果點開一看，只是高盛在賣一種叫「總收益互換」的金融商品。

這不就是華爾街的日常嗎？一邊承銷、一邊避險，這種雙邊生意從有華爾街那天就有了，怎麼到了2026年突然變成「背骨藝術」？我還以為發現什麼驚天內幕，原來只是有人不懂投行怎麼賺錢。

▋1.5到1.8兆美元的「火藥庫」？

原文說科技借款人占槓桿貸款市場六成，一半評級在B減或更低，所以這是個火藥庫。但2020到2024年私募股權大舉進場收購軟體資產，本身就說明專業投資人相信這些資產的現金流。黑石、KKR、凱雷這種管理數兆美元的機構，要是靠運氣，早死在2008年了。

那個「多層加槓桿」結構被說成「金融俄羅斯娃娃」，一碰就崩。但這種分層結構本來就是為了隔離風險設計的。SPV的存在，就是讓單一資產的問題不要傳染到整個基金。這是防火牆，不是風險放大器。

▋7.9%贖回申請與「封門現象」

這個數字發生在2026年初，一家私募信貸巨頭剛破產之後的市場震盪期。正常情況下，私募信貸基金的季度贖回比例是2%到5%。7.9%確實偏高，但這叫市場壓力測試，不叫末日徵兆。

貝萊德「限制贖回」被拿來跟2008年比，但2022年英國養老金危機時，貝萊德也做過類似操作，結果市場穩住了，沒人跳樓，沒有金融體系崩潰。限制贖回是為了保護剩餘投資人，防止擠兌造成賤賣資產，這是負責任的管理，不是封門現象。

至於「黑石要求員工自掏腰包認購」的傳聞，我找了半天找不到可靠來源。但就算是真的，這在華爾街叫「skin in the game」，管理人和投資人利益綁定，這是好事還是壞事？我還真搞不懂為什麼這會被當成負面訊號。

▋AI摧毀軟體業？這個劇本我聽過四十遍了

原文說AI代理可以跨應用程式執行任務，所以原本需要五個軟體的事，現在只要一個AI就能完成，軟體公司的訂閱收入會崩潰，全線違約。這個劇本聽起來很合理。合理到我想鼓掌。只有一個小問題——軟體業這四十年來，每天都在被「摧毀」。

雲端運算興起時，有人說會摧毀傳統軟體業——結果微軟Azure、AWS、Google Cloud成了新巨頭。行動網路興起時，有人說桌面軟體會死——結果Adobe轉型訂閱制，股價翻了五倍。每一次技術變革，都有一批公司死掉，但也有一批公司轉型成功，變得更大更強。

AI不是軟體的終結者——說實話，軟體業這四十年來根本沒有「終結者」成功過。微軟被說過會被網路殺死，結果它殺死了Netscape；Salesforce被說過會被雲端巨頭碾碎，結果它變成了雲端巨頭。AI？它只是下一個被軟體業吃掉的「顛覆者」。

高盛執行長大衛蘇格曼（David Solomon）確實警告過「放貸標準轉向疲軟」，但他在同一場演講中強調，高盛正在「選擇性地增加優質資產的敞口」。這不是全線撤退，是汰弱留強。華爾街從來不會因為害怕而停止賺錢，他們只是換個方式賺。

▋「總收益互換」不是金融炸彈

原文把它比擬成2008年次貸危機前的信用違約互換，暗示是下一個金融炸彈。但這兩個工具根本不一樣。CDS是對特定債務的違約保險，總收益互換是對整個資產組合的報酬交換。前者是單點爆破，後者是組合避險。

高盛推銷這個工具，不代表看壞整個軟體業。避險基金想要對沖特定部位的風險，同時保持其他部位的敞口，這是精細化的風險管理，不是全盤做空。如果高盛真的認為軟體業會全線崩潰，他們會直接減持相關債務，而不是設計複雜的衍生性商品讓客戶對沖。

這就像保險公司賣你壽險，不代表詛咒你死，只是知道有人需要這個服務。華爾街的產品設計跟著需求走，需求來自客戶的風險偏好，不是來自高盛的末日預言。

▋「影子銀行」沒有那麼可怕

2008年之後，傳統銀行因為監管緊縮大幅退場，中小企業的融資需求誰來滿足？私募信貸填補了這個缺口。這不是影子銀行的黑暗擴張，是金融體系的適應性演化。任何快速成長的市場都會有陣痛、淘汰、重組——這是健康市場的特徵，不是病態。

2026年初英國那家私募信貸巨頭破產，確實波及巴克萊（Barclays）、傑富瑞（Jefferies）、富國銀行（Wells Fargo）等多家大行。但這些銀行都有充足的撥備和資本緩衝，市場沒有出現系統性流動性凍結。這跟2008年雷曼倒閉後的連鎖反應完全不同。我們學到了教訓，建立了防線，這些防線正在發揮作用。

▋給那些正在猶豫要不要跳車的人

如果你因為讀了末日預言就想拋售科技基金，先問自己：你當初為什麼買進？如果答案是「我相信AI會改變世界」，這個信念有因為幾篇聳動的文章改變嗎？如果答案是「因為別人都在買」，那你本來就不該買。

市場從來不缺恐懼販賣者。他們用「葬禮邀請函」這種詞彙製造緊迫感，讓你覺得現在不跑就來不及了。但歷史告訴我們，真正的大底，往往出現在最多人絕望的時候；真正的大頂，往往出現在最多人狂熱的時候。現在恐懼顯然還沒達到極致——因為還有人在寫文章警告你快跑，而不是已經所有人都跑光了。

高盛如果真的在看空軟體業，他們不會寫文章告訴你。他們會默默建立空頭部位，然後等市場崩潰。當高盛「冷冷地拿出手術刀」的消息都能傳到你耳朵裡，這代表什麼？這已經不是什麼秘密了，是已經被定價的風險。

我個人的習慣是，每次看到「葬禮邀請函」這種標題，會先檢查作者自己有沒有做空。有趣的是，寫這類文章的人通常沒有——他們只是想要流量。而真正做空的人，正在安靜地數錢，沒空寫文章嚇你。

如果這真是一場葬禮，為什麼還有這麼多人搶著進場？黑石、貝萊德、KKR這些機構，管理資產規模創下歷史新高，他們的客戶——全球最大的養老基金、主權基金、家族辦公室——難道都是傻子嗎？

我們當然不是在說市場沒有風險。軟體業確實在經歷劇烈轉型，部分高槓桿公司可能會違約，私募信貸市場會有陣痛。但把正常的市場調整渲染成2008年次貸危機重演，這不是分析，是戲劇創作。

下次看到「葬禮邀請函」這種標題，可以問問自己：這篇文章是在幫你理解市場，還是在販賣恐懼？是在提供資訊，還是在製造焦慮？是在讓你做出更好的決策，還是更快的決策——快到來不及思考？

華爾街確實在玩一場冷酷的金錢遊戲。但這場遊戲的規則從來不是「誰最害怕誰贏」，而是「誰能在別人害怕時保持清醒，誰就能撿到便宜的籌碼」。高盛的「手術刀」或許真的在找獵物，但那獵物可能不是整個軟體業，而是那些過度槓桿、缺乏競爭力的個別公司。對於優質資產來說，這場「手術」可能正是汰除體質不良競爭對手的機會。

當別人遞給你一張「葬禮邀請函」，你或許可以選擇不去參加那場葬禮。畢竟，在同一個時間、同一個地點，可能還有另一場派對正在進行——而那場派對的入場券，現在正在打折出售。我沒有要你去買的意思——畢竟我自己的咖啡都還沒擦乾淨。我只是說，當整個房間的人都在看同一個方向的時候，值得轉頭看看另一邊。