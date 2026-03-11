寵物友善擴香推薦｜Baan Pets 貝恩寵物 有寵物的家味道也能很舒適！IFRA認證低敏配方 用植萃溫和整理生活痕跡

誰家跟我一樣，一打開門就是撲鼻而來的寵物店味！？

說起來真的滿把辛酸淚，我家那隻可愛的黑貴賓「比比」雖然是我的心頭肉，但因為年紀大了，我們早就放棄訓練牠定點尿尿。現在的比比完全是「隨地大小便」的愛好者，家裡的磁磚縫隙、木地板紋路，感覺都滲透了陳年尿味，家裡難免會有那種「寵物生活過的痕跡」，甚至得在臭味與刺鼻香精之間做選擇。以前我最愛邀請姊妹來家裡喝下午茶，現在真的完全不敢！就怕朋友一進門臉上露出的那種「尷尬微笑」。

直到我遇到了 貝恩寵物 的 抑菌去味地板清潔劑 與 居家擴香，我才發現，原來有寵物家的味道，不一定要是臭味，可以是一種讓人依戀的幸福感！

貝恩寵物，打造人寵共居的安心空間

這次拯救我於水火之中的品牌就是 Baan 貝恩寵物。大家對貝恩的印象可能還停留在嬰兒護理專家，但他們推出的寵物系列真的也是專業到不行！

貝恩寵物的核心理念是打造「人寵共居友善空間」。他們深知毛孩每天有至少 20 小時都待在地板上，不只會趴著、翻滾，甚至還會偷偷舔地板 。所以他們的產品不只是為了好聞，更強調「溫和低敏」與「成分透明」，遵循 IFRA 國際香氛標準 。對於像我這種家有高齡犬的家長來說，這種能讓呼吸都變得安心的品牌，真的是相見恨晚！

貝恩寵物 Baan Pet

抑菌、去味、擴香，三位一體的淨化儀式

這次實測的兩款明星商品，真的是「淨味雙重奏」！

抑菌去味地板清潔劑： 這瓶不是用濃厚的香味去蓋過臭味，而是採用 天然柿子萃取物 + 氧化鋅，從根本分解中和貓狗尿液與唾液產生的異味 。它是中性植萃配方，不含漂白水、酒精或甲醛，即便毛孩舔地板也不用擔心 。 居家擴香系列： 採用 IFRA 國際認證香氛，搭配超質感的 天然松木擴香棒 。這款松木棒像海綿一樣吸附香氣，釋放出來的味道非常柔和，對毛孩靈敏的鼻子非常友善 。這次有「清新秘境」、「甜蜜夢境」、「木果暖境」三款香調，每一款都能幫助毛孩放鬆、舒緩不安感 。

我家比比上廁所的習慣就是「隨心所欲」！想在哪就在哪！我們通常都會先用尿布去吸，在用一般清潔劑去清潔，但又擔心清潔劑對毛孩不好，畢竟比比常常直接躺在地上，或是舔地板！後來看到貝恩的抑菌去味地板清潔劑，就想說來試試看~

我按照建議比例：一瓶蓋（約 10ml）加入 1 公升清水稀釋 。這款清潔劑帶著淡淡的「暖陽橙花」香氛，聞起來就像被溫柔包圍的寧靜午後 ~

我直接針對比比最愛尿尿的那個磁磚角落加強擦拭。以前用清水拖，拖完五分鐘味道就飄出來，但用這款清潔劑拖過後，那種陳年的蛋白質發酵味竟然真的消失了 ！

拖完後地板乾得很快，而且完全沒有傳統清潔劑那種黏膩感，比比走過去也沒再出現打滑或腳墊過敏的情況 。接著我擺上「清新秘境」居家擴香，讓松木棒緩緩釋放森林氣息，家裡的空氣瞬間變得像剛下過雨的晨光花園一樣清新 。

實測下來，我最大的感想是：家裡終於不再有「寵物店的味道」了！

以前總以為家裡聞起來有狗味是正常的，直到地板乾乾淨淨、空氣清爽舒適後，我才發現那種「黏黏的地板」和「悶臭的空氣」對生活品質影響有多大 。現在比比隨地大小便後，只要簡單用這款清潔劑稀釋處理，異味就能被溫柔地分解帶走，清香甚至能持續 3～7 天 ~

貝恩的居家擴香超級可愛！貝恩居家擴香的包裝設計真的太有心了！它不只是個紙盒，還藏了可以跟毛孩互動的「療癒玩法」，讓開箱也變成一種日常樂趣 ~

✨ 玩法一：變身質感底座

STEP 1：打開擴香紙盒，取出擴香瓶與擴香棒 。

STEP 2：沿著紙盒上的虛線，輕輕撕開盒子上半部 。

STEP 3：將底座留下，放入擴香瓶與擴香棒，瞬間變成一個簡約好看的居家裝飾 ！

✨ 玩法二：毛孩專屬裝飾

STEP 1：紙盒上還有可愛的寵物圖案，可以用剪刀剪下來 。

STEP 2：把剪下來的圖案貼在顯眼處，或是佈置在毛孩的休息區，讓空間充滿專屬的溫馨感 。

其實很多化學香精確實會傷害毛孩的嗅覺，但家裡的味道是可以有選擇的 。貝恩寵物的產品——像是除臭淨味噴霧、抑菌去味地板清潔劑和除臭濕巾，都是用植萃成分溫和地去中和異味，幫我們整理好生活的痕跡，而不是用重香去硬蓋 。

這就是我想傳遞的核心：香氛不該只是一個除臭功能，而是人寵共同享受的生活態度 。低敏溫和配方的居家擴香，讓空氣變舒適了，即便我與比比各自忙碌，但在呼吸之間，我們正一起共享著這個最安心的避風港 ！

大掃除不只是整理空間，更是整理「味道」 。貝恩寵物 讓我明白，乾淨的地板不是為了漂亮，是為了家裡每一隻走來走去的寶貝 ~

「吸貓、吸狗」是毛家長的日常，但如何讓這樣的日常更享受？當我拖完地、點上擴香，看著比比舒服地打呼時，我意識到，乾淨的地板和清新的空氣，是給家人最好的陪伴。

你家也是這樣嗎？總是想給毛孩最溫柔的對待，卻又不捨得放棄生活該有的儀式感？那麼貝恩寵物香，真的會是妳與寶貝最貼心的選擇 。如果妳家也有一隻像比比一樣讓妳又愛又恨的「尿尿大王」，或是妳也正為了家裡的寵物味而苦惱，真的要把這組【毛孩新年淨味掃除組】帶回家 ！讓家成為最安心的避風港，跟毛孩一起放心滾地板吧！❤️