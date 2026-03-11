【不是有錢才叫傳承】資產不多, 也要知道的7大超前規劃關鍵

72歲的張爸爸，是位白手起家的企業家，年輕時靠著實力累積下幾筆不動產與一棟穩定出租的套房，生活無虞，孩子也都各自成家。

這天，他拿著一疊地契，走進顧問事務所。

= = = = = = = =

張爸爸皺眉問：「顧問啊~我活到這把年紀，錢也不是問題。但這些房子，要怎麼安排，孩子才不會將來為了財產吵架？還有，政府的稅，不會把我一輩子打拼的都收走？」

顧問微笑點頭： 「張先生，您今天願意開口談傳承，已經做對第一步。 財富規劃，不只是省稅而已，更是為了讓愛與秩序，好好傳下去。」

張爸爸點點頭，眼神專注：「我想聽聽看，你怎麼規劃。」

✅ 1. 保留財富控制權：掌握節奏，保有晚年安全感

「如果現在直接把房產轉給孩子，不只你現在要繳高額的土地增值稅，未來孩子們還要繳高額的房地合一稅。還可能因他們處理不當而被變賣、抵押，您完全無法干預。 但若您透過「保單規劃」，資產分配權還在您手中，受益人與比例可彈性調整，既不落入共有困境，也不失控於外人。」

---

✅ 2. 隔離婚姻風險：愛孩子，也要守住他們的未來

張爸爸驚訝地問：「我兒子若離婚，我的房子會被分走一半？」

顧問點頭說：「是的，若沒有特別安排。 但透過「保單規劃」可以有效將資產排除於婚後財產分配之外，「只留給孩子，不會落入無緣的人之手。」

---

✅ 3. 公平不等於平均：分配用心，才能換來手足和睦

「每個孩子對家庭的付出不同，讓我們用保險的受益設計，給予不同照顧： 例如，大女兒長年陪伴您，可多給一份關愛；小兒子在海外求學，可設專款教育金。這樣一來，「公平且有溫度」，才能讓傳承不傷感情。」

---

✅ 4. 留給最愛的人，且指定用途不被誤用

「很多人以為寫遺囑就夠了，但「遺囑+保單受益人」能做到真正細緻的交代，不會被特留分給限制。 像是，為太太設計一筆專用於生活與醫療費用的理賠金，不經他人手，確保照顧不落空。」

---

✅ 5. 預留稅源，不讓資產被迫拆賣

不動產雖然值錢，但繼承時要面對的，是現金稅款。很多家庭因一筆遺產稅，最後得賤賣祖產。

保險理賠能放大現金量，有效預留遺產稅金，讓家產不因繳稅而破碎，甚至放大資產。

---

✅ 6. 不用等完稅，家屬可立即動用

保單理賠金屬於繳稅前可「直接動用的金流」，不像遺產要先完稅和協議等流程。 萬一家人急需醫療費、喪葬費或緊急支出，這筆錢就是救命金，也是留給他們的即時溫暖。」

---

✅ 7. 被動領錢，防詐騙、防濫用

顧問語氣更為堅定：「如果您擔心自己晚年判斷力不如從前，也可以設計以下三種防線──」

- 年金型保單：定期給付，資產穩定增值，生活有保障

- 分期給付設計：理賠金分批發放，防止一次性領光

-保險信託：專業機構管理，排除外力干擾，確保資產用在對的人身上

= = = = = = = =

張爸爸聽完，沉默許久，眼眶微紅地說：「我本來以為這些房子只是財產，沒想到透過規劃，我留的是和平、秩序，還有愛」

顧問笑著回應：「超前規劃財富傳承，這不只是財務策略，更是長輩深情的智慧！」

= = = = = = = =

💬 如果你也和張爸爸一樣，希望把人生的努力交棒得更安心--

🏠《不動產 × 保險 × 稅務 × 傳承》讓你的愛與財富，一起走得更遠！

👉 傳承諮詢請加 https://lin.ee/BRhxskr -------------------------- 《作者：廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。 💟雙寶媽 💟與乳癌和平共存》10年 💟家族信託規劃顧問 💟退休理財顧問 💟國家級的人身與財產保險經紀人双證照 💟投資及管理不動產豐富資歷 🍀更多第一手訊息，不漏接，請按讚追蹤 請點擊粉絲專頁： Ｒ姐財富方舟

＃繼承＃保險信託