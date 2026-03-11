不動產贈與常見地雷:代繳土增稅, 為何會再課一筆贈與稅?

「蛤？幫繳稅也算贈與？稅金竟多12.9萬元！」

是的，很多家庭就是敗在這個動作！

你一定聽過這句話：「房子都送給孩子了，＃土地增值稅、契稅我也幫他繳，不要讓他壓力太大。」

聽起來很有愛！但稅法不看愛，只看法條。

------

依財政部高雄國稅局說明，根據《遺產及贈與稅法施行細則》第19條規定：👉 贈與房地時繳的契稅、土地增值稅可以自贈與總額中扣除，因為那是移轉必然發生的成本。但關鍵在下一條。若由「贈與人代繳」，依《遺產及贈與稅法》第5條第1款規定：👉 應以贈與論，併入贈與總額。白話翻譯就是：你替孩子付他本來應該付的錢，那就是贈與。

------

我們用案例講清楚👇

林爸爸把公告價值 900 萬的房地送給兒子。

土地增值稅＋契稅 129 萬。

如果兒子自己付稅：（房地900 萬− 244萬贈與免稅額 − 129萬稅金）×贈與稅率10%

👉 贈與稅 52.7 萬。

但如果爸爸心疼兒子，幫忙繳掉土地增值稅＋契稅 129 萬 ？

邏輯會變成：你替他出錢

＝ 他少支出 129 萬

＝ 再贈與 129 萬

＝ 再課 10% 稅。

最後結果：（房地900 萬+129稅金− 244萬贈與免稅額 − 129萬稅金）×贈與稅率10%

👉 贈與稅 65.6 萬。

增加 12.9 萬。原本想幫孩子減壓，結果讓稅單變大。

—

但R姐要提醒一件更重要的事。

問題從來不在 12.9 萬。

真正的問題是—很多家庭在傳承時，想到哪做到哪。

今天覺得要過戶就過戶，明天覺得幫繳稅比較貼心就幫忙繳。

但傳承不是情緒行為，是資金動線設計。

—

怎麼不踩雷？答案其實很單純：

✅ 稅一定要由受贈人自己付款

✅ 父母不要直接代繳

可以怎麼安排？

👉 先用每年 244 萬免稅額分年給現金

👉 或讓孩子自行貸款繳稅

👉 或提前準備稅源專戶

重點不是誰出錢，而是金流怎麼走。

-----

📌請記住這句話：

傳承需要預先規劃，可減少冤枉的稅金！讓愛不傷人，讓財富有溫度！

