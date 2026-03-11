女兒的視角｜那些我沒有看到的風景

打開手機相簿，常會發現她留下的惡搞作品。有時候是「創意」，有時候是「藝術」，更多的時候是她搞怪的自拍照，彷彿是她對我生活日常的小小捉弄。

這幾張照片，是她自告奮勇替沒進入現場的拔拔，紀錄當下的環境。

隨意翻看幾張我未能親眼目睹的情景，不說好不好，卻讓人看了想自己走一趟。

草地被風吹過留下細細的紋路，牆面掛著色彩各異的畫作，角落裡還有安靜生長的植物。

那些原本再普通不過的畫面，在她的鏡頭裡似乎都有了新的樣子。

這種生活體驗的紀錄，偶爾會出現神來之筆。

即使只是隨手拍下的一瞬，長久累積起來，也會變成一段段日常的註腳。

拍照或許就是這樣開始的。

先學會構圖，再慢慢注意光影與氛圍；

接著試著在畫面裡放進自己的想法與觀點，最後才會長出屬於自己的風格。

女兒不講規則，即興發揮。

有興趣、有靈感，就拍下眼前的瞬間。

也許這些照片對她來說，只是當下的一個念頭；

但對我而言，那更像是她的青春記事。

這個興趣不受工具與時間限制。

手機也好，相機也好，只要願意停下來看一眼，世界就會多出一些細節。

天候變化讓畫面更有層次，而裁切、濾鏡與對比的後製，也讓影像有了不同的表情。

一張張照片，其實都是不同的人，用自己的方式看世界。

而這一次，是女兒的視角。