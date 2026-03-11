2026-03-11 13:00 巧比。針線包
女兒的視角｜那些我沒有看到的風景
打開手機相簿，常會發現她留下的惡搞作品。有時候是「創意」，有時候是「藝術」，更多的時候是她搞怪的自拍照，彷彿是她對我生活日常的小小捉弄。
這幾張照片，是她自告奮勇替沒進入現場的拔拔，紀錄當下的環境。
隨意翻看幾張我未能親眼目睹的情景，不說好不好，卻讓人看了想自己走一趟。
草地被風吹過留下細細的紋路，牆面掛著色彩各異的畫作，角落裡還有安靜生長的植物。
那些原本再普通不過的畫面，在她的鏡頭裡似乎都有了新的樣子。
這種生活體驗的紀錄，偶爾會出現神來之筆。
即使只是隨手拍下的一瞬，長久累積起來，也會變成一段段日常的註腳。
拍照或許就是這樣開始的。
先學會構圖，再慢慢注意光影與氛圍；
接著試著在畫面裡放進自己的想法與觀點，最後才會長出屬於自己的風格。
女兒不講規則，即興發揮。
有興趣、有靈感，就拍下眼前的瞬間。
也許這些照片對她來說，只是當下的一個念頭；
但對我而言，那更像是她的青春記事。
這個興趣不受工具與時間限制。
手機也好，相機也好，只要願意停下來看一眼，世界就會多出一些細節。
天候變化讓畫面更有層次，而裁切、濾鏡與對比的後製，也讓影像有了不同的表情。
一張張照片，其實都是不同的人，用自己的方式看世界。
而這一次，是女兒的視角。
