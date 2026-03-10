永恆畢卡索-藝術、繆思與知己︱光影藝術展︱畢卡索:我花四年學習畫得像拉斐爾，卻花一輩子學習如何像孩子一樣作畫

假日與家人前往中正紀念堂看展，建築物倒影在廣場地面雨後殘餘的一小區天空之境十分美麗。

這次來看立體畫派畢卡索的展覽，1樓展廳售票口旁看板上是畢卡索反戰藝術巨作"格爾尼卡Guernica" 展區入口則是"夢Le Rêve"(法文)。

現場可購買語音導覽，需使用自己手機+自備耳機，導覽QR code經館方人員掃描啟用後才能操作使用。

展示作品旁有耳機符號與數字編號，依編號聆聽導覽，手機內導覽也有圖說作品樣式提供確認點選。

此次展覽的簡介內有集章區，完成後可以看到一幅彩色的"格爾尼卡Guernica"，入口處的櫃台有展示完成後之圖樣。

簡介反摺後露出集章區，放入展場專門的卡槽內，印章上方有編號，確認印章前後，就可以放心蓋章，不會歪掉。

展場的集章活動十分有趣，在看展過程中的動線中，會依序設置六個印章，每個印章都不同顏色。

蓋到第六個章就完成了一幅"格爾尼卡Guernica"。

對了，簡介集章區的尺寸大小與橫式明信片一樣(約14.8x10.6公分)，如果喜愛集章的也可以帶明信片去蓋章收藏喔。

第一展區創作時期有光影圖像引導觀眾導覽。

現場從畢卡索小時候到求學、成年情史再到晚年的各種經歷與創作；自幼就有繪畫天賦的畢卡索創作生涯中各階段的創作時期大致為"藍色時期"(1901~1904)、"玫瑰時期"(1904~1906)、"立體派時期"(1907~1917)、"戰爭時期"(1930~1940)、"晚期"(1950~1973)。

展區動線因時期不同區域顏色也不同，下方照片為展區"藍色時期"(1901~1904)與"玫瑰時期"(1904~1906)。

這次欣賞的作品是官方授權高仿真複製畫，現場展區介紹七位影響畢卡索的女性，從費爾蘭迪到賈桂琳是摯愛，也是靈感的源泉。

展區最大的畫作是"格爾尼卡"Guernica反戰名作，是一幅高349.3公分、寬776.6公分的巨大布面油畫，作品以黑白灰調性呈現內戰轟炸的慘狀，是一幅很悲傷的畫作，此作品現場有多幅創作草圖手繪稿，作品透過光影動畫引導觀眾理解畫裡背後的歷史背景與藝術表達。

第四展區的360度沉浸式劇場，於場中央席地而坐觀賞多款作品藝術聲音影像，內容精彩豐富。

逛完展出口有SPEY 詩貝威士忌品牌 PICASSO畢加索聯名系列，以七位情人為主題的品牌聯名酒。

販售區展示由英國查爾斯國王傳統藝術學院的藝術家創作，運用光影與特殊媒材，將畢卡索名作"夢"的立體解構懸浮藝術裝置。

展覽資訊👇👇👇

「永恆畢卡索」光影藝術展 : 藝術、繆思與知己

日期：2026年1月1日 (四)~2026年4月6日 (一)

時間：週一至週日 10:00-18:00（17:00 停止售票與入場）

地點：中正紀念堂 1展廳 (100012臺北市中正區中山南路21號)

展覽購票除現場之外也可網路先行購票。