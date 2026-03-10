《96分鐘》票房被《陽光女子合唱團》反超！林柏宏羞認：看《陽光女子合唱團》哭到整包衛生紙用光

林柏宏親揭《96分鐘》拍攝內幕！為角色故意不保養 還看電影哭到崩潰。張念慈/攝影

台灣男星林柏宏10日出席保養品牌活動時，不僅分享近況，也首度回應去年主演電影96分鐘票房冠軍被陽光女子合唱團超越的話題。面對「年度國片冠軍易主」，林柏宏沒有絲毫失落，反而大方表示完全不覺得可惜，甚至自爆在看電影時哭得非常慘，「把經紀人整包衛生紙都用光」，真性情反應讓現場媒體也笑翻。

《96分鐘》原本是年度冠軍 卻被《陽光女子合唱團》逆襲

去年由林柏宏主演的《96分鐘》票房突破2.07億元，一度成為年度國片票房冠軍。不過隨著年底《陽光女子合唱團》上映後掀起觀影熱潮，最終以約7億元票房成績成功超車，成為年度話題之作。

對於冠軍寶座被取代，林柏宏被問及是否感到可惜時，立刻連說三次「不會」。他坦言自己還特地去看了特映場，甚至在社群分享觀後感，「我從來沒看過一部電影哭得這麼慘。」

他回憶最催淚的一幕，是劇中合唱團演出時，大門打開、女兒走上舞台的瞬間，「那一刻真的忍不住。」當時因為自己沒帶面紙，只好借經紀人的衛生紙，結果哭到整包都被用完。對他而言，看見國片題材越來越多元、票房表現亮眼，其實是一件非常開心的事。

為演好角色「刻意不保養」 拍完戲才救回皮膚

除了電影話題，林柏宏也分享拍攝《96分鐘》時的幕後細節。他透露，為了讓角色更貼近災難片的真實感，當時甚至刻意減少保養，讓皮膚呈現較粗糙的狀態。

拍攝期間每天都要上特殊妝效，加上外景風吹日曬，膚況一度變得相當疲憊。直到電影殺青後，他才開始重新調整保養習慣，把肌膚慢慢「救回來」。

他笑說，現在拍戲與保養幾乎變成一種循環：為了角色可以暫時「摧殘皮膚」，但拍完之後就得更加努力修復。這樣看著膚況慢慢恢復，反而會有一種成就感。

以前完全不保養 當演員才開始學護膚

林柏宏也坦言，其實高中和大學時期幾乎完全沒有保養概念，「洗完臉就什麼都不擦」，和多數男生一樣簡單。直到入行之後才逐漸意識到，演員需要長時間上妝、卸妝、拍攝外景，皮膚承受的壓力很大。

因此他現在會固定做基礎保濕保養，也會在工作前敷面膜，讓上妝更服貼。他形容保養是一種長期累積，「久了就會看到改變，也會慢慢上癮。」

關注WBC台韓大戰 看到撲壘畫面紅了眼眶

除了電影與工作近況，林柏宏近期也相當關注2026年世界棒球經典賽。台灣隊在小組賽雖然最終無緣晉級，但精彩表現仍讓球迷熱血沸騰。

他透露四場比賽幾乎都有追，其中最讓他印象深刻的，就是台韓大戰時台灣隊長陳傑憲帶傷奮力撲壘的畫面。林柏宏說自己本來就很容易被熱血情緒感染，「看到那一幕真的紅了眼眶。」

進軍國際市場 與阿部寬合作新片備受期待

憑藉《96分鐘》打開知名度後，林柏宏的演藝版圖也逐漸拓展到海外。他透露與日本影帝阿部寬合作的電影Candlestick即將上映，目前已看過預告，但確切上映時間仍待公布。

此外他去年也前往韓國拍攝戲劇，被問及未來是否還會有更多海外合作機會時，他僅神秘表示：「希望可以有，大家可以期待一下。」語氣留下想像空間，也讓粉絲更加期待他接下來的國際作品。