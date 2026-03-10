i-dle攻蛋圓滿落幕！聯名周邊超級悠遊卡掀搶購潮　限定小卡加碼送

▲i-dle 手機背帶超級悠遊卡，共有五款造型。(圖／記者陳維鈞翻攝)

K-POP 概念女王 i-dle 上週六於台北大巨蛋圓滿落幕，寫下首組韓國女團攻下大巨蛋舞台的輝煌歷史紀錄！現場萬名 NEVERLAND 齊聚，感受舒華「衣錦還鄉」的動人時刻與成員們震撼全場的舞台魅力。為紀念這場指標性的演藝里程碑，由鑫夢想公司 Be come true 取得 CUBE ENTERTAINMENT 正式授權推出的「i-dle 手機背帶超級悠遊卡」憑藉「史上最強應援物」之姿引爆新一輪收藏狂潮。

i-dle 在大巨蛋舞台上以多首神曲震撼全場，展現無與倫比的創作實力。為了讓粉絲能將這份感動延續至日常生活，Be come true 特別打造「i-dle 手機背帶超級悠遊卡」，將應援美學與智慧通勤完美結合。這款周邊針對粉絲通勤痛點設計，結合掛繩背帶與超級悠遊卡功能，卡片支援手機感應加值及購買定期票。設計上融入五位成員專屬的 minini 視覺元素與成員名布標，包含代表幸福的 yeonini、暖心的 minnini、霸氣的 sonini、純真的 woonini 及活力的 shunini。不僅是應援神物，更是承載成員所象徵的正能量單品。

▲將悠遊卡與手機背帶結合，將應援與日常通勤功能完美結合！(圖／記者陳維鈞翻攝)





為了回饋廣大 NEVERLAND 的支持，Be come true 宣布推出加碼活動：買就送：凡購買任一款「i-dle 手機背帶超級悠遊卡」，即贈送「限定團魂小卡」乙張（複數以此類推）。除此之外，包套再加贈：預購「五入收藏組」，除了獲得 5 張限定小卡外，再加碼贈送限量「限定卡套」乙個。

▲粉絲可依喜好將悠遊卡掛在胸前或斜背，是今年最具話題性的 K-POP 周邊。(圖／記者陳維鈞翻攝)

「i-dle 手機背帶超級悠遊卡」目前於 Be come true 官網及全台 7-ELEVEN 同步開放預購。這不僅是今年最具話題性的 K-POP 周邊，更是致敬 i-dle 攻蛋成就的最高藝術紀念。限量贈品數量有限，送完為止。詳細活動規範請密切關注 Be come true 官方網站及粉絲專頁。