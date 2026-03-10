家具已經不只是家具 早已經昇華成「品味」的等義詞 台北市信義光復客製化傢俱推薦 沃隆傢俱

家具已經不只是家具

家具已經昇華成「品味」的等義詞

台北大安區高質感傢俱店

信義光復客製化傢俱推薦

沃隆傢俱

地址：106台北市大安區延吉街255-1號B1

電話：02 2702 8688

營業時間：

週一~週五 09:30~12:00；13:00~19:30

週六 09:30~12:00；13:00~17:00

週日公休

🔺建議先致電預約以便享受最完整的服務

沃隆傢俱

位於大安區延吉街內，就在大安區地政事務所後方，所以有開車過來的朋友可以直接停在大安區地政事務所樓下很方便～

來到這裡，千萬不要以為走錯了，沒錯！沃隆傢俱跟哥登傢飾是同一個店面、同一個出入口唷！

沃隆傢俱 服務

在沃隆傢俱，有一種像是在美術館欣賞藝術作品的感覺。

展間佔地不算小，位在哥登傢飾的樓下。

展間是以沃隆傢俱客製沙發為主，搭配餐桌、餐椅，還有設計感強烈的主人椅、單人沙發，展間內也有各式沙發、地毯、床架、工作桌椅。

在沃隆傢俱可以感受到義式奢華美感，整個展間呈現精品質感氛圍，每個角落都因為不同的沙發呈現風格各異的展示空間。

沃隆傢俱沙發、傢俱的風格走向是義式復刻，兼具實用、經典耐看、外型奢華講究的沙發、傢俱。

比較值得一提的特點，坊間大多的復刻沙發基本上在外觀或者是大小、座位數都是固定的，要不然就是能夠更動的地方並不多，沃隆傢俱提供的沙發、傢俱在外觀上是可以完全客製化，像是面料可以選擇皮革、布料，座位的深度、寬度，座位數，都是可以接受客製。

沃隆傢俱讓家具去融入居家的空間，而不是讓居家空間去接受家具，這絕對是完全背道而馳的概念！完全客製化的重點就是在於客人不需要妥協，只需要自在的選擇。

在外觀上可以呈現高端時尚的美學，座椅的設計還可以依需求調整坐感、支撐感，也可以依照心情達到不同的居家視覺效果！

義式時尚的大器外觀設計，彰顯品味格調，打造居家質感生活美學。

沃隆傢俱不只提供外型耐看的家具，同時也完美照顧到客人細部的需求，讓各種身型都能在居家生活中享受絕佳的舒適與幸福感。

沃隆傢俱的主打就是台灣在地生產，專業全客製服務，以高品質的產品、合理親民的訂價，讓打造舒適空間、佈置夢想的家居生活變得更輕鬆。

沃隆傢俱的沙發可以客製任何面料、色調的搭配襯托，包含尺寸規格、面料、椅腳。呈現不同的居家氛圍，讓沙發本身優雅並帶點個性的外觀永不退流行。

布料上選擇也很多元，貓抓皮/科技布/牛皮/貓抓布/超纖皮/棉麻布/亞麻布/涼感布...等面料，都可以在沃隆傢俱找得到！

就連地毯也是可以接受客製，實現獨一無二的居家風格。

在沃隆傢俱會發現以合理的價格買到高質感客製化傢俱是件簡單的事！

#沃隆傢俱 #台北傢俱推薦 #大安區傢俱 #信義區傢俱店 %客製化傢俱 #傢俱推薦

📍沃隆傢俱

地址：106台北市大安區延吉街255-1號B1

電話：02 2702 8688

營業時間：

週一~週五 09:30~12:00；13:00~19:30

週六 09:30~12:00；13:00~17:00

週日公休

🔺建議先致電預約以便享受最完整的服務

📍 沃隆傢俱 IG

https://www.instagram.com/wolong.furniture