有她就追！5位網友最愛「可愛型」陸劇女星整理！這位是初戀天花版、趙露思又上榜

近年來，陸劇市場掀起一股「甜妹旋風」，比起高冷御姐，帶有親和力、眼神靈動且笑容治癒的「可愛型女星」更能擄獲觀眾的心，這回盤點有哪幾位新生代小花憑藉著極具辨識度的外型與紮實演技，在多部重磅劇集中嶄露頭角！以下為大家精選 5 位近期備受矚目且深造喜愛的可愛型女星～來看看有沒有你喜愛的女主角～～

田曦薇

代表作： 《卿卿日常》、《大奉打更人》、《逐玉》（2026 ）

被網友封為「初戀臉」標竿的田曦薇，標誌性的梨渦與圓滾滾的大眼睛讓她充滿靈氣。在 2026 年高熱度新劇《逐玉》中，她飾演一名「屠戶女」，這種反差萌的設定完美發揮了她甜美外表下「奶兇」的特點。觀眾喜愛她是因為她不只有可愛，演起戲來爆發力十足，能將角色的活潑與堅毅融合得恰到好處。

趙露思

《偷偷藏不住》、《珠簾玉幕》、《許我耀眼》（2025/2026）

趙露思無疑是當代可愛型女星的領頭羊。她那張膠原蛋白滿滿的鵝蛋臉與自然的幽默感，讓她演起甜寵劇來毫無違和感，在 2025 年的《珠簾玉幕》中，她展現了從底層逆襲的韌性，證明了甜妹也能扛起大女主的正劇。她受歡迎的核心在於「共情力」，無論是暗戀的酸澀還是戀愛的甜蜜，都能讓觀眾跟著她一起心動。

虞書欣

代表作： 《蒼蘭訣》、《永夜星河》、《噓，國王在冬眠》（2025/2026）

歡迎原因： 虞書欣開創了一種名為「小作精」的可愛賽道。她在《永夜星河》中飾演的凌妙妙，古靈精怪且充滿元氣，與傳統溫婉的女主截然不同。觀眾愛她是因為她敢於展現誇張的可愛，卻不讓人反感，反而覺得真實且充滿生命力。她在時尚與戲劇間的自信切換，也讓她成為 2026 年最具話題性的女星之一。

譚松韻

代表作： 《歸路》、《向風而行》、《逍遙》（2026 ）

歡迎原因： 譚松韻是少數跨越年齡限制的可愛型女星，三十出頭仍保有一張純淨的學生臉。在 2026 年開年大戲《逍遙》中，她飾演的肖瑤靈動灑脫，與以往成熟角色相比，回歸了她最擅長的「靈氣感」。觀眾喜愛她是因為她可愛得「自然且有厚度」，演技細膩不浮誇，能讓人相信角色是真實存在的鄰家女孩。

趙今麥

代表作： 《開端》、《在暴雪時分》、《驕陽似我》（2026 ）

趙今麥擁有一種乾淨的、書卷氣息的可愛，她的長相清新脫俗，在校園甜寵劇中具有不可替代的地位。

在2026年備受期待的《驕陽似我》中，她再次展現了那種讓人如沐春風的少女感。她受歡迎的原因在於她的「故事感」，即便不說話，那雙清澈的眼睛也像是在敘述著青春的懵懂與美好。

#逐玉 #田曦薇 #趙露思 #虞書欣 #大女主 #譚松韻 #趙今麥 #陸劇女星

日本一直是台灣人最愛的自由行目的地，從東京、京都到大阪，幾乎一年四季都能看到台灣旅客身影。不過，玩得開心之餘，住宿禮儀其實也很重要！近期位於大阪難波的「Hotel B-Suites」在社群平台分享「飯店員工最怕遇到的5大NG行為」，引發日本網友熱烈討論。這篇帶大家盤點日本旅館最怕旅客「5大NG行為」，去日本時千萬別踩雷。

日本飯店NG行為1：退房沒關電視、冷氣

很多人退房時習慣拖著行李就直奔電梯，心想反正清潔人員等等會進來整理，但在日本住宿文化裡，「離開前把電源關好」其實是基本禮儀。電視、冷氣與室內燈光若全數開著，不只增加飯店負擔，也容易讓人留下粗心印象。對講究細節與體貼的日本服務業來說，順手按下關閉鍵是一種無聲的尊重。

日本飯店NG行為2：在客房內染髮

出國旅行想換個新造型可以理解，但在客房浴室自行染髮，卻是房務人員最怕遇到的場景之一。染髮劑一旦沾上洗手台、牆面或磁磚縫隙，往往很難完全清除，甚至可能留下永久痕跡。這不僅增加清潔難度，也可能影響下一位房客的入住品質。若真的有造型需求，到當地髮廊處理，反而更安心也更專業。

日本飯店NG行為3：弄壞物品卻隱瞞不報

旅途中難免手滑打破杯子、碰壞遙控器，有些人會因為尷尬而選擇默不作聲，希望「就這樣算了」。但其實飯店在整理房間時一定會發現問題，與其等被追查，主動告知反而才是正確做法。飯店通常都有住宿紀錄，也會在整理房間時發現異常。與其等被追查，不如誠實說明。部分情況下，飯店甚至未必會要求賠償，但隱瞞反而可能影響個人信用紀錄，甚至被列入黑名單。

日本飯店NG行為4：在床上吃泡麵、湯湯水水

這一條讓許多網友最震驚，出國玩累了，躺在床上配宵夜看電視，聽起來很幸福，但對飯店來說卻是高風險行為。泡麵、味噌湯或有醬汁的食物，一旦灑在床單或床墊上，不只清洗困難，嚴重時甚至必須更換整張床墊。對房務人員而言，這種「看似小事」卻可能造成高額成本，如果想吃宵夜，建議在桌面區域用餐，避免在床上進食，才能維持基本的住宿禮儀。

日本飯店NG行為5：順手牽羊帶走非消耗備品

日本飯店確實會提供可帶走的一次性備品，例如牙刷或梳子，但吹風機、熱水壺、衣架等屬於固定設備，擅自帶走就是違法行為。實務上，確實有房務人員反映設備經常「憑空消失」。如果不確定某樣物品是否能拿，最簡單的方法就是詢問櫃檯。一次旅行不值得因為小小貪念而留下紀錄。

日本一向重視秩序與細節，這份講究也體現在住宿文化裡，其實不用太緊張會不會踩雷，只要記得把房間當成暫時借住的空間，離開前整理好、出狀況主動告知、不確定能不能拿就先問一句，多半都不會出錯。

#網友 #飯店 #日本 #台灣旅客 #出國旅行

過去幾年，陸劇市場經歷了從「流量至上」到「劇本為王」的洗牌，不少改編作品不僅挺過了原著粉的毒舌考驗，更靠著極致的還原度與創新的視覺美學，成為口碑與流量雙收的現象級爆款。

這次特別精選了近年來「小說改編」最成功的5部指標性陸劇。如果你最近正陷入劇荒，這份清單絕對能讓你的假期排滿！

TOP5《寧安如夢

改編自作家時鏡小說《坤寧》，由白鹿、張凌赫主演，《寧安如夢》以「重生復仇」為主線，講述女主角在重新來過的人生中，試圖改寫命運與愛情的故事。原著本身就擁有高人氣，加上劇版三位男主角的角色張力，使劇情充滿感情拉扯與權謀博弈。

這部劇之所以受到觀眾喜愛，在於「爽感與虐感並存」的敘事節奏。女主角不再是單純戀愛腦，而是帶著記憶重新布局人生，使角色更立體，也讓觀眾在情感與劇情反轉之間持續投入。

TOP4《偷偷藏不住》

改編自晉江文學城人氣小說，趙露思與陳哲遠主演。《偷偷藏不住》講述少女暗戀哥哥朋友多年，從青澀到成熟的成長愛情故事

這類青春小說改編劇通常最容易引發共鳴，因為它將「暗戀」「成長」「時間跨度」等青春元素具象化。劇版成功還原小說中細膩的情感描寫，加上兩位主演自然的化學反應，使其在播出後迅速成為社群討論度極高的甜寵劇。

TOP3《蒼蘭訣

改編自九鷺非香小說，是近年最成功的仙俠IP之一。劇情圍繞冷酷魔尊與單純仙女的愛情故事，融合奇幻世界觀與情感成長線。

《蒼蘭訣》成功的關鍵，在於視覺美學與人物塑造。劇組透過精緻服裝與特效打造宏大的仙俠世界，同時讓原著中複雜的角色關係更容易理解，使不少觀眾認為劇版甚至超越小說的感染力。

TOP2《長相思

改編自桐華同名小說，由楊紫、張晚意、檀健次等主演。故事講述失去身份的王姬在亂世中尋找自我與愛情的歷程。

這部劇之所以長期占據熱度榜，關鍵在於角色群像與情感線。劇中不僅有多線愛情關係，也結合家國權謀與身世秘密，使故事更具史詩感。許多觀眾認為它成功把小說中的情感厚度轉化為戲劇張力，成為近年最具代表性的古裝IP之一。

TOP1《繁花》

改編自作家金宇澄的茅盾文學獎小說，由王家衛執導、胡歌主演。《繁花》以1990年代上海為背景，描寫商業崛起與城市記憶。

與多數古裝或甜寵改編劇不同，《繁花》更偏向文學性與時代敘事。王家衛耗時多年製作，以電影級影像呈現上海的城市氣息，使原著小說中的人物與時代氛圍更具真實感，也讓它成為近年陸劇中藝術與商業兼具的代表作。

春天一到，連空氣都變得曖昧。很多人嘴上說順其自然，心裡卻默默期待：「3月會不會終於可以脫單？」根據搜狐網分析，如果你是以下這3個星座，3月感情曖昧不再無疾而終，而是慢慢走向穩定。

桃花最旺星座1：巨蟹座

巨蟹座在感情上容易把自己關起來，嘴上說沒關係，心裡卻還留著遺憾。遇到喜歡的人也習慣觀望，總怕主動會受傷。3月開始，局勢轉變。你的細膩與貼心終於被看見。你替朋友記住的小事、為同事準備的小驚喜，都在無形中替你加分。這個月的桃花多半來自生活圈，朋友聚會、工作場合，甚至日常通勤，都可能出現關鍵人物。

對方欣賞的不是你的外在條件，而是你自然流露的溫柔。巨蟹要做的，只是別再退後一步。當有人向你靠近，請給一點回應，緣分往往就從那句「謝謝」開始。

桃花最旺星座2：天秤座

天秤的單身，多半不是沒人追，而是你太懂比較。這個不錯，那個也可以，卻總覺得差一點火花。

3月的人際運勢重新洗牌，消耗你的關係會慢慢退場，留下來的反而更貼近你的價值觀。讀書會、展覽、市集、講座這類輕鬆場合，特別容易遇到聊得來的人。

這次的桃花不是轟轟烈烈，而是自然順暢。一起看展、聊電影、分享工作煩惱，都能找到共鳴。你不用刻意討好，也不用調整自己去迎合誰。天秤要記得，合拍遠比完美重要。真正適合的人，會讓你放鬆，而不是焦慮。

桃花最旺星座3：射手座

射手最近過得很充實。忙工作、忙旅行，單身也自在。但偶爾看見別人的合照，心裡還是會有點空。3月的桃花多半出現在「行動場景」。戶外活動、團建、運動、旅行，都可能遇到志同道合的人。對方欣賞你的灑脫與熱情，也願意陪你探索生活。

重點是，你不需要為了戀愛改變節奏。對的人，會跟上你的步伐，而不是要求你慢下來。射手這個月別再用「等我穩定再說」當藉口。感情與成長並不衝突，緣分來了，就好好把握。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

隨著時代開放，觀眾們對於古裝劇男主角的審美，已從陽剛、高大、帥氣…單一視覺印象，轉變為對氣質、演技、魅力的綜合評比，就連過往被視為女主角御用的「粉衣」造型，在男主角身上也能綻放出不一樣的光彩，今天就讓我們一起來盤點陸劇中令人驚豔的6大粉衣古裝男神吧！


盤點粉衣古裝男神1：肖戰《玉骨遙》時影

陸劇頂流男神肖戰2023年在奇幻古裝代表作《玉骨遙》飾演孤高清冷的空桑世子，同時也是仙氣飄逸的神官「時影」，一身粉色夢幻神官服穿出謫仙般的風骨，不僅顛覆傳統刻板印象，也表現出空桑世子「時影」與赤族郡主「朱顏」（任敏 飾）師徒之間的唯美純愛。


盤點粉衣古裝男神2：龔俊《山河令》溫客行

身高186公分的人氣男神龔俊憑著寬肩窄腰神級比例，撐起《山河令》青崖山鬼谷谷主「溫客行」身上的立體剪裁粉衣，加上快要「比女人還要美」的俊秀臉蛋怎麼看都令人驚艷！在粉嫩櫻花的簇擁之下，龔俊更顯得嬌媚迷人，輕輕鬆鬆駕馭「嬌而不妖」造型，當年的龔俊不僅憑著該角全面走紅，也被奉為「古裝粉衣天花板」。

盤點粉衣古裝男神3：陳星旭《星落凝成糖》玄商君

4歲作為童星出道的新生代男神陳星旭，2023年在古裝仙俠劇《星落凝成糖》扮演沉淵族三皇子「玄商君」，他是尊貴不凡的白衣神君，也是風度翩翩的粉衣公子，儘管「玄商君」早已知道人稱「災星」的離光氏雙胞胎妹妹「夜曇」（李蘭迪 飾）錯嫁入天界，但卻一點也不在乎，因為「玄商」只在乎「夜曇」本人，心底眼裡全都離不開心上人呢！


盤點粉衣古裝男神4：成毅《赴山海》蕭秋水

「古裝大男主專用戶」成毅在去年人氣武俠劇《赴山海》飾演從現代男子「肖明明」穿越至古代浣花劍派掌門蕭西樓三公子「蕭秋水」身上的「一體雙魂」。「蕭秋水」角色初登場時，經常穿著粉色古裝、紮起小辮子，象徵著此時的角色是家庭溫暖、性格赤誠的受寵小少爺，直到歷經家族滅門後才轉變為暗黑深色服飾。


盤點粉衣古裝男神5：檀健次《長相思》相柳

演、唱、跳、創作兼備的「四棲」男神檀健次憑著史詩級古裝劇《長相思》系列當中重情守義「相柳大人」一角圈粉無數，他在劇中造型多變，每一套戲服都隱藏著不同寓意，例如：黑（高傲）、紅（深情）、白（清冷）、粉衣（溫柔）…也代表著各式風采，其中「相柳大人」一身粉衣金紋華服，搭配亮眼銀髮英氣與貴氣兼具，獨特的美學形象，在粉絲們心中留下難忘的瞬間。


盤點粉衣古裝男神6：羅雲熙水龍吟》唐儷辭

才華洋溢的「D神」羅雲熙去年憑著古裝傳奇劇《水龍吟》遺世獨立的絕世高手「唐儷辭」開創收視佳績，劇中身穿一襲華麗粉衣亮相，美感與霸氣並存，造型可說是風華絕代。儘管「唐儷辭」出招時凌厲猛烈，但羅雲熙將動作結合芭蕾舞功底，將柔美身段與剛勁力量完美融合，形成令人著迷的極致反差魅力。


靈異實境節目天機試煉場》播出後話題不斷，節目主打「通靈者實戰解案」，讓不同背景的參賽者接受委託人請求，透過儀式與感應試圖解開靈異事件。然而在最終集播出後，一段幾乎「錄影失控」的片段卻引爆網路討論，其中參賽者李素彬因為拒絕進行儀式，最後竟遭委託人給出0分評價，讓不少觀眾直呼：「這到底是真實紀錄，還是劇本安排？」

節目播出後，這段爭議片段迅速在社群平台發酵，也讓《天機試煉場》的真實性再次成為焦點。

《天機試煉場》爭議1：最後一集命題過大　參賽者錄到崩潰

不少觀眾認為，《天機試煉場》最後一集的案件設定本身就相當沉重。節目組安排的任務不僅牽涉亡者與家庭創傷，整體氣氛也比前幾集更加壓抑。從播出畫面可以明顯看出，儘管經過剪輯，但參賽者的疲憊感仍然非常明顯。長時間錄影加上高強度的情緒任務，讓整個案件呈現出一種幾乎「失控」的狀態。不少網友在討論區留言表示：「看得出大家真的錄到很累，不像前面幾集那麼順。」

《天機試煉場》爭議2：李素彬拒絕儀式　被節目處理成「棄賽」

事件的核心人物，是通靈者參賽者李素彬。在節目中，她明確表示自己感應到現場氣場非常混亂，甚至認為錄影時間正好落在「鬼魂活動最強烈的時段」。基於對委託人的安全考量，她選擇暫停儀式。

她並沒有直接否定案件，而是以相當委婉的方式提醒，這個案件帶有強烈的負能量，不適合在當下處理。然而節目最後呈現的方式，卻幾乎等同於「棄賽處理」，讓不少觀眾覺得非常可惜。

有觀眾表示，如果同樣情況發生在其他參賽者身上，很可能為了比賽繼續硬著頭皮進行儀式，但李素彬選擇保守處理，反而顯得更專業。

《天機試煉場》爭議3：委託人給出0分評價　情緒場面引發兩派討論

更具爭議的是，節目最後公開委託人的評分時，李素彬竟然拿到「0分」。委託人在鏡頭前表示，如果無法完成儀式，那她「只能繼續責怪自己」。這段話被不少觀眾認為帶有情緒壓力，甚至有人形容像是「情勒式回應」。有部分觀眾認為委託人的情緒完全可以理解，因為她是真心希望得到答案；但也有另一派觀眾認為，她的情緒可能不只是悲傷，而是整個案件仍存在強烈的靈異干擾。這段畫面也成為整集最具爭議的一幕。

《天機試煉場》爭議4：最有戲的一組　卻沒有後續訪談

更讓觀眾感到疑惑的是，節目在這段衝突後幾乎沒有任何延伸。

沒有委託人的後續訪談，也沒有李素彬的完整回應，整個事件就這樣突然結束。許多網友認為，這組案件其實是整季最有故事張力的一段。

但節目組卻選擇快速收尾，反而讓觀眾留下更多疑問。

有觀眾直言：「如果節目願意多給一些後續，整個事件其實會更完整。」

《天機試煉場》到底是真實還是劇本？

《天機試煉場》一直以「真實靈異實驗」作為賣點，但隨著節目播出，觀眾對於其真實性的討論也越來越多。有人認為節目可能存在劇本安排，也有人相信參賽者的反應是完全即興。李素彬這段拒絕儀式的事件，反而讓節目顯得更加真實，因為現場的不確定性遠遠超出節目控制。但也正因如此，節目如何在娛樂性與倫理之間取得平衡，也成為觀眾最關心的問題。無論如何，《天機試煉場》這段「錄影失控」的爭議，已經成功讓節目在網路上掀起新一波討論。

#李素彬 #實境節目 #靈異事件 #天機試煉場

