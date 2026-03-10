有她就追！5位網友最愛「可愛型」陸劇女星整理！這位是初戀天花版、趙露思又上榜

圖片來源：微博

近年來，陸劇市場掀起一股「甜妹旋風」，比起高冷御姐，帶有親和力、眼神靈動且笑容治癒的「可愛型女星」更能擄獲觀眾的心，這回盤點有哪幾位新生代小花憑藉著極具辨識度的外型與紮實演技，在多部重磅劇集中嶄露頭角！以下為大家精選 5 位近期備受矚目且深造喜愛的可愛型女星～來看看有沒有你喜愛的女主角～～

代表作： 《卿卿日常》、《大奉打更人》、《逐玉》（2026 ）

被網友封為「初戀臉」標竿的田曦薇，標誌性的梨渦與圓滾滾的大眼睛讓她充滿靈氣。在 2026 年高熱度新劇《逐玉》中，她飾演一名「屠戶女」，這種反差萌的設定完美發揮了她甜美外表下「奶兇」的特點。觀眾喜愛她是因為她不只有可愛，演起戲來爆發力十足，能將角色的活潑與堅毅融合得恰到好處。

圖片來源：微博

圖片來源：微博

圖片來源：微博

《偷偷藏不住》、《珠簾玉幕》、《許我耀眼》（2025/2026）

趙露思無疑是當代可愛型女星的領頭羊。她那張膠原蛋白滿滿的鵝蛋臉與自然的幽默感，讓她演起甜寵劇來毫無違和感，在 2025 年的《珠簾玉幕》中，她展現了從底層逆襲的韌性，證明了甜妹也能扛起大女主的正劇。她受歡迎的核心在於「共情力」，無論是暗戀的酸澀還是戀愛的甜蜜，都能讓觀眾跟著她一起心動。

圖片來源：微博

圖片來源：微博

圖片來源：微博

代表作： 《蒼蘭訣》、《永夜星河》、《噓，國王在冬眠》（2025/2026）

歡迎原因： 虞書欣開創了一種名為「小作精」的可愛賽道。她在《永夜星河》中飾演的凌妙妙，古靈精怪且充滿元氣，與傳統溫婉的女主截然不同。觀眾愛她是因為她敢於展現誇張的可愛，卻不讓人反感，反而覺得真實且充滿生命力。她在時尚與戲劇間的自信切換，也讓她成為 2026 年最具話題性的女星之一。

圖片來源：微博

圖片來源：微博

圖片來源：微博

代表作： 《歸路》、《向風而行》、《逍遙》（2026 ）

歡迎原因： 譚松韻是少數跨越年齡限制的可愛型女星，三十出頭仍保有一張純淨的學生臉。在 2026 年開年大戲《逍遙》中，她飾演的肖瑤靈動灑脫，與以往成熟角色相比，回歸了她最擅長的「靈氣感」。觀眾喜愛她是因為她可愛得「自然且有厚度」，演技細膩不浮誇，能讓人相信角色是真實存在的鄰家女孩。

圖片來源：微博

圖片來源：微博

圖片來源：微博

代表作： 《開端》、《在暴雪時分》、《驕陽似我》（2026 ）

趙今麥擁有一種乾淨的、書卷氣息的可愛，她的長相清新脫俗，在校園甜寵劇中具有不可替代的地位。

在2026年備受期待的《驕陽似我》中，她再次展現了那種讓人如沐春風的少女感。她受歡迎的原因在於她的「故事感」，即便不說話，那雙清澈的眼睛也像是在敘述著青春的懵懂與美好。

圖片來源：微博

圖片來源：微博

圖片來源：微博

【Beautyworld Taipei】

台北國際美容保養展美甲美睫博覽會

📅 日期：2026/03/20 (五) - 03/23 (一)

📍 地點：台北世貿一館

🌟【限時免費索票】👉 https://reurl.cc/L2128X