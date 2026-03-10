2026-03-10 16:12 女子漾／編輯許智捷
情人節禮物清單＋1！CASETiFY春季手機殼優惠 兩件8折、耳機殼最低75折
白色情人節即將到來，除了鮮花與甜點，實用又可愛的3C配件也成為近年人氣禮物選項。CASETiFY 即日起至 3月16日 推出春季限時優惠，凡在 CASETiFY台灣官網與CASETiFY STUDiO品牌概念店購買兩件以上產品即可享8折優惠，耳機保護殼系列最低75折。
隨著春天來臨，品牌也同步推出多款充滿春日氛圍的電子配件系列，從粉嫩森林系設計、療癒貓咪插畫，到花卉印花手機殼，不僅適合為手機換上春天新裝，也成為白色情人節送禮的可愛選擇。
Hi Forest系列：柔粉森林風手機殼療癒登場
以春天森林為靈感打造的 Hi Forest系列 再度回歸，整體設計以柔粉色調與自然光感為主軸，搭配蝴蝶結、花卉、狗狗等元素，呈現童話般的溫柔氛圍。
系列產品包含多款手機殼與電子配件，彷彿走進夢幻森林世界。當拿起手機時，粉嫩設計與可愛小動物圖案也能為日常生活增添療癒感，成為春日最浪漫的小配件。
Lin系列：貓奴必收「牛牛」療癒手機殼
由插畫家 Lin 創作的系列，以可愛貓咪 「牛牛」 為主角，描繪貓咪日常生活中的療癒時刻。
設計中可以看到牛牛慵懶躺在地板上小睡、抱著娃娃的模樣，整體風格溫馨又童趣。對於貓奴或喜歡可愛風格的消費者而言，這系列手機殼與電子配件不僅可愛，也讓手機變成隨身療癒小物。
毛絨絨星人系列：情侶貓Bobo與Nini萌翻登場
療癒系插畫 「毛絨絨星人」fluffystar 再度與CASETiFY合作，推出情侶貓 Bobo與Nini 主題設計。
這次兩隻貓咪化身春日花海中的小精靈，在花朵與綠意之間傳遞溫柔情感。系列印花融合可愛角色與浪漫花卉元素，象徵陪伴與分享，也讓手機殼成為表達心意的小禮物。
春日綻放系列：花卉手機殼讓春天在掌心盛開
除了可愛角色設計外，CASETiFY也推出 春日綻放系列，以花卉圖案為主題，結合不同風格的印花設計。
系列涵蓋優雅唯美的經典花卉、自由奔放的波希米亞風格，以及帶有復古感的 Y2K花卉印花手機殼。讓手機配件不只是保護裝置，也能成為個人風格的時尚單品。
CASETiFY春季優惠活動資訊
活動時間：即日起至 2026年3月16日
優惠內容：兩件以上產品享 8折優惠、耳機保護殼系列最低75折
購買通路：CASETiFY台灣官方網站、CASETiFY STUDiO品牌概念店
趁著限時優惠入手，不論是送禮或為自己換上春天新殼，都能讓日常多一點可愛與浪漫。
